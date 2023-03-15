Приглашаем окунуться в исконные традиции встречи Весны в музее Деревянного Зодчества в древнем Суздале, с песнями и хороводами, испытаниями на ловкость и потешными боями и, конечно, блинами со знаменитой суздальской медовухой!

Суздаль – город богатейших исторических традиций. И самая задорная и яркая – празднование Масленицы с веселыми забавами да потехами! Среди рубленых изб, скрипучих мельниц, деревянных церквей, колодцев и амбаров суздальского Музея деревянного зодчества запыхтят пузатые самовары, зазвенят струны балалаек, закружатся в хороводах и стар, и млад - приходи Весна-красавица! Развернутся веселые масленичные гулянья с традиционными играми, масленичными забавами, театрализованными фольклорными представлениями, кулачными боями, и, конечно же, с вкуснейшими блинами! Поклонников русской музыки ждут выступления ансамблей ложечников, балалаечников, рожечников и исполнителей фольклора, а русские силачи порадуют богатырским шоу! Для самых маленьких гостей - представления кукольного театра и увлекательные масленичные мастер-классы и, буквально для всех, без исключения, - потешные игрища и конкурсы под руководством веселых аниматоров. Обжорные ряды так и манят отвдать шкворчащих, с пылу, с жару масленичных блинцов, горячего сбитня, знаменитой суздальской медовухи! (угощение в обжорных рядах - за дополнительную плату).

Ну а начнем мы знакомство с древним Суздалем с обзорной экскурсии по городу «Праздничные узоры Суздаля». Посмотрим древние церкви и купеческие дома, посетим Суздальский Кремль.

После провода Зимы и встречи Весны собираемся в автобус и отъезжаем обратно в Москву, увозя отличное настроение, море впечатлений и красочных фотографий.