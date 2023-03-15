Старорусская раздольная Масленица в Суздале

Давайте проводим зиму по всем правилам

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О гиде
Ответы на вопросы
Давайте проводим зиму по всем правилам — с масленичными потехами, игрой балалаечников и ложечников, ароматными блинами, горячим сбитнем и чаем из самовара! После прогулки по Суздалю вас ждут выступления уличных артистов и русских силачей, детские забавы и конкурсы для всей семьи, и, конечно же, настрой на приближение весны и тепла!
Старорусская раздольная Масленица в Суздале
Старорусская раздольная Масленица в Суздале
Старорусская раздольная Масленица в Суздале
Старорусская раздольная Масленица в Суздале

Что вас ожидает 🤩

  • Суздальский Кремль
  • Покровский монастырьЮ Спасо-Ефимиев монастырь
  • Музей Деревянного Зодчества
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Описание

Приглашаем окунуться в исконные традиции встречи Весны в музее Деревянного Зодчества в древнем Суздале, с песнями и хороводами, испытаниями на ловкость и потешными боями и, конечно, блинами со знаменитой суздальской медовухой!
Суздаль – город богатейших исторических традиций. И самая задорная и яркая – празднование Масленицы с веселыми забавами да потехами! Среди рубленых изб, скрипучих мельниц, деревянных церквей, колодцев и амбаров суздальского Музея деревянного зодчества запыхтят пузатые самовары, зазвенят струны балалаек, закружатся в хороводах и стар, и млад - приходи Весна-красавица! Развернутся веселые масленичные гулянья с традиционными играми, масленичными забавами, театрализованными фольклорными представлениями, кулачными боями, и, конечно же, с вкуснейшими блинами! Поклонников русской музыки ждут выступления ансамблей ложечников, балалаечников, рожечников и исполнителей фольклора, а русские силачи порадуют богатырским шоу! Для самых маленьких гостей - представления кукольного театра и увлекательные масленичные мастер-классы и, буквально для всех, без исключения, - потешные игрища и конкурсы под руководством веселых аниматоров. Обжорные ряды так и манят отвдать шкворчащих, с пылу, с жару масленичных блинцов, горячего сбитня, знаменитой суздальской медовухи! (угощение в обжорных рядах - за дополнительную плату).
Ну а начнем мы знакомство с древним Суздалем с обзорной экскурсии по городу «Праздничные узоры Суздаля». Посмотрим древние церкви и купеческие дома, посетим Суздальский Кремль.
После провода Зимы и встречи Весны собираемся в автобус и отъезжаем обратно в Москву, увозя отличное настроение, море впечатлений и красочных фотографий.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном автобусе
  • Услуги гида
  • Обзорная экскурсия по Суздалю
  • Входные билеты в Суздальский кремль
  • Масленичные гуляния в Музее деревянного зодчества
Что не входит
  • Угощения в Обжорном ряду (блины, сбитень, медовуха)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Электродная ул. , 2, стр. 1А
Завершение: Москва, метро «Шоссе Энтузиастов»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Важная информация
  • Участие в экскурсии необходимо оплачивать заранее
  • Места ограничены вместимостью туристического автобуса
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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