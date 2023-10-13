Приготовьтесь к насыщенному путешествию по главным городам Золотого кольца! Там мы будем рассматривать архитектуру 12-13 веков. Именно на этот период пришёлся расцвет русского белокаменного зодчества. Строительство церквей из белого камня было дорогостоящим и энергозатратным по сравнению с кирпичным. Но князья не жалели на них деньги, ведь они повышали статус страны.

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Описание

Что вас ожидает

Храм Покрова на Нерли. Искусствовед Игорь Грабарь назвал его «самым совершенным из созданных на Руси». Даже если вы уже видели множество старинных храмов, этот — особенный. Построенный на слиянии двух рек, он впечатлит вас гармонией с окружающим пейзажем. В 19 веке его хотели разобрать. Но едва рабочий дотронулся до креста на куполе, как ослеп. Какие ещё истории связаны с храмом — узнаете на экскурсии.

Дмитриевский собор во Владимире. На его древних стенах — самое крупное в России собрание домонгольской каменной пластики. Это своего рода послание предков, по которому мы можем понять их чаяния, мировоззрение и ожидания. Грифоны, львы, химеры, витиеватые растения, царь и псалмопевец Давид, князь Всеволод с ребёнком на коленях. Я помогу вам расшифровать все эти образы.

Церковь Бориса и Глеба в Кидекше. Символ белокаменного зодчества домонгольской Руси, живописно возвышаюшийся над рекой Нерль. Храм назван в честь сыновей Владимира Святославича — Бориса и Глеба. Я подробно расскажу об этих русских князьях.

Спасо-Преображенский собор. Древнейший храм Переславля-Залесского. Вместе мы рассмотрим его в деталях. Его архитектурный облик предельно прост и идеально отвечает суровому духу своего времени. Его могучая красота — это сочетание лаконичных форм и ясной конструктивной логики.

Георгиевский собор. То, ради чего стоит ехать в Юрьев-Польский. Мы полюбуемся потрясающими архитектурными элементами с резьбой, украшающими храм.

Кроме того, мы увидим Успенский собор во Владимире, Рождественский собор в Суздале и палаты князя Андрея в Боголюбове.

Организационные детали