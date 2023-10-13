Полюбоваться древней архитектурой Переславля, Суздаля, Владимира и Юрьев-Польского
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Описание
Что вас ожидает
Храм Покрова на Нерли. Искусствовед Игорь Грабарь назвал его «самым совершенным из созданных на Руси». Даже если вы уже видели множество старинных храмов, этот — особенный. Построенный на слиянии двух рек, он впечатлит вас гармонией с окружающим пейзажем. В 19 веке его хотели разобрать. Но едва рабочий дотронулся до креста на куполе, как ослеп. Какие ещё истории связаны с храмом — узнаете на экскурсии.
Дмитриевский собор во Владимире. На его древних стенах — самое крупное в России собрание домонгольской каменной пластики. Это своего рода послание предков, по которому мы можем понять их чаяния, мировоззрение и ожидания. Грифоны, львы, химеры, витиеватые растения, царь и псалмопевец Давид, князь Всеволод с ребёнком на коленях. Я помогу вам расшифровать все эти образы.
Церковь Бориса и Глеба в Кидекше. Символ белокаменного зодчества домонгольской Руси, живописно возвышаюшийся над рекой Нерль. Храм назван в честь сыновей Владимира Святославича — Бориса и Глеба. Я подробно расскажу об этих русских князьях.
Спасо-Преображенский собор. Древнейший храм Переславля-Залесского. Вместе мы рассмотрим его в деталях. Его архитектурный облик предельно прост и идеально отвечает суровому духу своего времени. Его могучая красота — это сочетание лаконичных форм и ясной конструктивной логики.
Георгиевский собор. То, ради чего стоит ехать в Юрьев-Польский. Мы полюбуемся потрясающими архитектурными элементами с резьбой, украшающими храм.
Кроме того, мы увидим Успенский собор во Владимире, Рождественский собор в Суздале и палаты князя Андрея в Боголюбове.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Программа очень насыщенная: мы проедем 650 км, пройдём более 10 км
- Дополнительные расходы: входные билеты в храмы (посещение по желанию) — около 1000 руб. с человека за все, еда и напитки
- Поскольку храмы являются музеями, экскурсии внутри возможны только с музейными сотрудниками
- По запросу я могу провести экскурсию в двухдневном формате. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Саларьево
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.