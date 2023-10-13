Белокаменные храмы Золотого кольца: путешествие из Москвы

Полюбоваться древней архитектурой Переславля, Суздаля, Владимира и Юрьев-Польского

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приготовьтесь к насыщенному путешествию по главным городам Золотого кольца! Там мы будем рассматривать архитектуру 12-13 веков. Именно на этот период пришёлся расцвет русского белокаменного зодчества. Строительство церквей из белого камня было дорогостоящим и энергозатратным по сравнению с кирпичным. Но князья не жалели на них деньги, ведь они повышали статус страны.
Белокаменные храмы Золотого кольца: путешествие из Москвы
Белокаменные храмы Золотого кольца: путешествие из Москвы
Белокаменные храмы Золотого кольца: путешествие из Москвы
Белокаменные храмы Золотого кольца: путешествие из Москвы
Белокаменные храмы Золотого кольца: путешествие из Москвы
Белокаменные храмы Золотого кольца: путешествие из Москвы
Белокаменные храмы Золотого кольца: путешествие из Москвы
Белокаменные храмы Золотого кольца: путешествие из Москвы
Белокаменные храмы Золотого кольца: путешествие из Москвы
Белокаменные храмы Золотого кольца: путешествие из Москвы
Белокаменные храмы Золотого кольца: путешествие из Москвы
Белокаменные храмы Золотого кольца: путешествие из Москвы
Ближайшие даты:
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Храм Покрова на Нерли. Искусствовед Игорь Грабарь назвал его «самым совершенным из созданных на Руси». Даже если вы уже видели множество старинных храмов, этот — особенный. Построенный на слиянии двух рек, он впечатлит вас гармонией с окружающим пейзажем. В 19 веке его хотели разобрать. Но едва рабочий дотронулся до креста на куполе, как ослеп. Какие ещё истории связаны с храмом — узнаете на экскурсии.

Дмитриевский собор во Владимире. На его древних стенах — самое крупное в России собрание домонгольской каменной пластики. Это своего рода послание предков, по которому мы можем понять их чаяния, мировоззрение и ожидания. Грифоны, львы, химеры, витиеватые растения, царь и псалмопевец Давид, князь Всеволод с ребёнком на коленях. Я помогу вам расшифровать все эти образы.

Церковь Бориса и Глеба в Кидекше. Символ белокаменного зодчества домонгольской Руси, живописно возвышаюшийся над рекой Нерль. Храм назван в честь сыновей Владимира Святославича — Бориса и Глеба. Я подробно расскажу об этих русских князьях.

Спасо-Преображенский собор. Древнейший храм Переславля-Залесского. Вместе мы рассмотрим его в деталях. Его архитектурный облик предельно прост и идеально отвечает суровому духу своего времени. Его могучая красота — это сочетание лаконичных форм и ясной конструктивной логики.

Георгиевский собор. То, ради чего стоит ехать в Юрьев-Польский. Мы полюбуемся потрясающими архитектурными элементами с резьбой, украшающими храм.

Кроме того, мы увидим Успенский собор во Владимире, Рождественский собор в Суздале и палаты князя Андрея в Боголюбове.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Программа очень насыщенная: мы проедем 650 км, пройдём более 10 км
  • Дополнительные расходы: входные билеты в храмы (посещение по желанию) — около 1000 руб. с человека за все, еда и напитки
  • Поскольку храмы являются музеями, экскурсии внутри возможны только с музейными сотрудниками
  • По запросу я могу провести экскурсию в двухдневном формате. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Саларьево
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Индивидуальные
На машине
История и архитектура
Зимние
Летние
Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Золотое кольцо
Переславль-Залесский
Православные
Соборы и храмы

Похожие туры из Москвы

Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы
Не только полюбоваться нарядным собором, но и понять его смыслы
у памятника Жукову
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
6 000 за всё до 4 чел.
Речная прогулка по центру Москвы от храма Христа Спасителя (1 час)
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
1 отзыв
Речная прогулка по центру Москвы от храма Христа Спасителя (1 час)
Полюбоваться центром столицы с борта теплохода «Вдохновение»
на причале «Патриарший»
Завтра
14 окт
15 окт
600 за человека
Москва с высоты колокольни храма Христа Спасителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Москва с высоты колокольни храма Христа Спасителя
Подняться к куполам главного храма Москвы и узнать, почему столицу оставили Наполеону
в районе метро «Кропоткинская»
14 окт
15 окт
16 окт
17 окт
80007 200 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ