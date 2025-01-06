Донской монастырь + крипта и усыпальница Голицыных

Познакомиться с обителью и её историей и побывать в местах, куда не пускают без экскурсии
На территории Донского монастыря много интересного: храмы с многовековой историей, атмосферный некрополь со старинными надгробиями, усыпальница. Я покажу вам их и погружу в прошлое. Познакомлю и с современной жизнью обители.

А ещё проведу в крипту под Большим собором и на монастырскую стену — туда просто так нельзя попасть.
5
2 отзыва
Донской монастырь + крипта и усыпальница Голицыных
Донской монастырь + крипта и усыпальница Голицыных
Донской монастырь + крипта и усыпальница Голицыных
Ближайшие даты:
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мар12
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апр
Время начала: 12:00, 15:00

Описание экскурсии

  • Малый Донской собор: старейший собор монастыря, могила патриарха Тихона, Мироваренная печь
  • Большой Донской собор: сохранившийся иконостас 17 века, рака с мощами патриарха Тихона, чудотворная Донская икона
  • Храм Сретения: крипта Большого собора, крупнейший некрополь грузинских царей
  • Храм Архангела Михаила: усыпальница князей Голицыных
  • Некрополь монастыря: наиболее сохранившийся из московских. Могилы знаменитейших людей, среди них — родственники Пушкина, историк Ключевский, Солженицын, генералы Деникин, Каппель, писатель Шмелёв и многие другие

Вы узнаете:

  • о чудесном избавлении Москвы от полчищ хана Казы-Гирея благодаря молитвам чудотворной Донской иконе
  • обетах царских сестёр и щедрости грузинских царевен
  • чине мироварения и о том, почему мы «все одним миром мазаны»
  • судьбе святителя Тихона, первого Патриарха всея Руси в новейшей истории
  • нравах, причудах, посмертных пожеланиях знаменитых жителей Москвы
  • и конечно, о сегодняшнем дне действующего ставропигиального монастыря

Организационные детали

Экскурсия проходит на территории действующего монастыря, необходимо быть соответственно одетыми, женщинам желательно взять платок или другой головной убор.

Остались вопросы?

в субботу в 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На территории Донского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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6 янв 2025
Увлекательная, познавательная экскурсия с прекрасным гидом. Было очень комфортно и легко. Многое запомнилось благодаря интересной подаче исторической информации. Спасибо за все гиду Олесе.
Увлекательная, познавательная экскурсия с прекрасным гидом. Было очень комфортно и легко. Многое запомнилось благодаря интересной подаче
Татьяна
23 ноя 2024
Отличная экскурсия, не смотря на ужасную погоду и реставрационные работы на территории, 3 часа пролетели незаметно! Олеся очень подробно рассказала и ответила на всё наши вопросы. Побывали в нескольких тайных местах. Очень познавательно и очень интересно, спасибо Олеся, рекомендую!!!
Отличная экскурсия, не смотря на ужасную погоду и реставрационные работы на территории, 3 часа пролетели незаметно!Отличная экскурсия, не смотря на ужасную погоду и реставрационные работы на территории, 3 часа пролетели незаметно!Отличная экскурсия, не смотря на ужасную погоду и реставрационные работы на территории, 3 часа пролетели незаметно!Отличная экскурсия, не смотря на ужасную погоду и реставрационные работы на территории, 3 часа пролетели незаметно!

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