Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

На территории Донского монастыря много интересного: храмы с многовековой историей, атмосферный некрополь со старинными надгробиями, усыпальница. Я покажу вам их и погружу в прошлое. Познакомлю и с современной жизнью обители.



А ещё проведу в крипту под Большим собором и на монастырскую стену — туда просто так нельзя попасть.