На территории Донского монастыря много интересного: храмы с многовековой историей, атмосферный некрополь со старинными надгробиями, усыпальница. Я покажу вам их и погружу в прошлое. Познакомлю и с современной жизнью обители.
А ещё проведу в крипту под Большим собором и на монастырскую стену — туда просто так нельзя попасть.
А ещё проведу в крипту под Большим собором и на монастырскую стену — туда просто так нельзя попасть.
Описание экскурсии
- Малый Донской собор: старейший собор монастыря, могила патриарха Тихона, Мироваренная печь
- Большой Донской собор: сохранившийся иконостас 17 века, рака с мощами патриарха Тихона, чудотворная Донская икона
- Храм Сретения: крипта Большого собора, крупнейший некрополь грузинских царей
- Храм Архангела Михаила: усыпальница князей Голицыных
- Некрополь монастыря: наиболее сохранившийся из московских. Могилы знаменитейших людей, среди них — родственники Пушкина, историк Ключевский, Солженицын, генералы Деникин, Каппель, писатель Шмелёв и многие другие
Вы узнаете:
- о чудесном избавлении Москвы от полчищ хана Казы-Гирея благодаря молитвам чудотворной Донской иконе
- обетах царских сестёр и щедрости грузинских царевен
- чине мироварения и о том, почему мы «все одним миром мазаны»
- судьбе святителя Тихона, первого Патриарха всея Руси в новейшей истории
- нравах, причудах, посмертных пожеланиях знаменитых жителей Москвы
- и конечно, о сегодняшнем дне действующего ставропигиального монастыря
Организационные детали
Экскурсия проходит на территории действующего монастыря, необходимо быть соответственно одетыми, женщинам желательно взять платок или другой головной убор.
в субботу в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На территории Донского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Москве
Добрый день! Меня зовут Олеся. Я начала водить экскурсии более 20 лет назад, аттестована для проведения экскурсий по Москве. Среди моих любимых и самых востребованных гостями тем — Замоскворечье и Донской монастырь.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
6 янв 2025
Увлекательная, познавательная экскурсия с прекрасным гидом. Было очень комфортно и легко. Многое запомнилось благодаря интересной подаче исторической информации. Спасибо за все гиду Олесе.
Татьяна
23 ноя 2024
Отличная экскурсия, не смотря на ужасную погоду и реставрационные работы на территории, 3 часа пролетели незаметно! Олеся очень подробно рассказала и ответила на всё наши вопросы. Побывали в нескольких тайных местах. Очень познавательно и очень интересно, спасибо Олеся, рекомендую!!!
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