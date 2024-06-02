1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Побывать на духовной родине легендарных Оптинских старцев
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
Посетить центр духовного возрождения 19 века и прикоснуться к наследию Оптинского старчества
Начало: У метро Саларьево
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
21 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
Ощутить духовную силу древнего монастыря и личный прорыв
Начало: у метро Славянский бульвар
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3510029 835₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 июня 202420 мая состоялась наша поездка в Козельск, Оптину пустынь и Шамордино. Нас сопровождал Дмитрий - интересный,лёгкий в общении, много знающий экскурсовод.
- ММарине13 мая 2024«Между небом и землёй» - поездка в Оптину пустыньСпасибо! Просто слов нет или есть, их много!!! Прекрасно!
- ТТатьяна11 мая 2024«Между небом и землёй» - поездка в Оптину пустыньОптимальный формат однодневной экскурсии. Путь долгий (около четырех часов в один конец), но автобус комфортабельный, так что не устаешь. Экскурсовод
- ССмирнова11 мая 2024«Между небом и землёй» - поездка в Оптину пустыньхорошая организация экскурсии, комфортный автобус, профессиональный экскурсовод. Очень давно хотела туда съездить, не пожалела.
- ТТатьяна17 апреля 2024Эамечательная экскурсия! Все просто супер! Гид умничка!, молодец! 💯💞, обязательно буду рекомендовать вашу фирму!
- ЕЕвгения13 апреля 2024Прекрасные, яркие и незабываемые впечатления от двухдневной экскурсии в Оптину Пустынь с гидом Габриэлем! Поездка оказалась очень информативной и комфортной.
- ООлеся4 декабря 2023Доброго времени суток! Хотелось бы оставить отзыв об экскурсии по указанному маршруту. Начну повествование с гида. Дмитрий произвел очень хорошее
- ССергей6 ноября 2023Нам несказанно повезло, что в поездке по обителям Калужской области нас сопровождали две преккрасные женщины: водитель Наташа и гид Анна.
- ТТатьяна28 августа 2023Благодарю организаторов и прекрасного профессионального экскурсовода Анну за душевность и прекрасно поданный материал. Я хотела разобраться лучше в феномене «старчества» и мне удалось продвинуться, милостью Божьей и содействием Анны. Некоторые святые и места стали открытием💗
- ГГалина20 июля 2023Прекрасная поездка. Конечно расстояние не близкое, но оно этого стоит. Гид Дмитрий организовал поездку граммотно. Посетили монастырь в Клыково, где
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Оптина пустынь»
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