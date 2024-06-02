Экскурсии в Оптину Пустынь из Москвы

Найдено 3 экскурсии в категории «Оптина пустынь» в Москве, цены от 15 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Побывать на духовной родине легендарных Оптинских старцев
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
15 000 за всё до 3 чел.
Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
Посетить центр духовного возрождения 19 века и прикоснуться к наследию Оптинского старчества
Начало: У метро Саларьево
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
21 850 за всё до 4 чел.
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
Ощутить духовную силу древнего монастыря и личный прорыв
Начало: у метро Славянский бульвар
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3510029 835 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
    20 мая состоялась наша поездка в Козельск, Оптину пустынь и Шамордино. Нас сопровождал Дмитрий - интересный,лёгкий в общении, много знающий экскурсовод.
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    Рассказывал интересно, увлекательно. Был очень доброжелателен. День пролетел незаметно, хотя заявленная программа была полностью выполнена. Большое спасибо Дмитрию. Это был день моего рождения. Всё прошло даже лучше чем я могла представить. Благодарю за высокое качество работы.

  • М
    Марине
    13 мая 2024
    «Между небом и землёй» - поездка в Оптину пустынь
    Спасибо! Просто слов нет или есть, их много!!! Прекрасно!
  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    «Между небом и землёй» - поездка в Оптину пустынь
    Оптимальный формат однодневной экскурсии. Путь долгий (около четырех часов в один конец), но автобус комфортабельный, так что не устаешь. Экскурсовод
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    Елена очень хороший организатор: все четко, и в пути, и на месте; рассказывала много, но и отдохнуть давала время. В Оптиной получается примерно три с половиной часа пребывания, можно пойти на экскурсию, а можно и самим гулять, так что подходит для тех, кто не первый раз. В Шамордино заехали на обратном пути. Я всем довольна.

  • С
    Смирнова
    11 мая 2024
    «Между небом и землёй» - поездка в Оптину пустынь
    хорошая организация экскурсии, комфортный автобус, профессиональный экскурсовод. Очень давно хотела туда съездить, не пожалела.
  • Т
    Татьяна
    17 апреля 2024
    Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
    Эамечательная экскурсия! Все просто супер! Гид умничка!, молодец! 💯💞, обязательно буду рекомендовать вашу фирму!
  • Е
    Евгения
    13 апреля 2024
    Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
    Прекрасные, яркие и незабываемые впечатления от двухдневной экскурсии в Оптину Пустынь с гидом Габриэлем! Поездка оказалась очень информативной и комфортной.
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    В теплой атмосфере бесед совершенно незаметно пролетело время в пути. Габриэль - прекрасный гид, деликатный, яркий и теплый человек. Одно существенное замечание - это было далеко не первое мое путешествие в Оптину Пустынь. Несмотря на это, именно экскурсия с Габриэлем помогла по-новому ощутить особую святость Оптиной. Формат поездки несомненно подойдет людям не только религиозно настроенным, но и просто интересующимся яркими историческими достопримечательностями и архитектурными стилями различных эпох.

  • О
    Олеся
    4 декабря 2023
    Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
    Доброго времени суток! Хотелось бы оставить отзыв об экскурсии по указанному маршруту. Начну повествование с гида. Дмитрий произвел очень хорошее
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    впечатление, материалом владеет, историю излагает увлекательно, доступно и интересно. Причем, это не монолог, а увлекательный диалог, поэтому дорога не обременяла, а была увлекательна и интересна. Для нас основной точкой была Оптина пустынь, посещение носило больше паломнический и образовательный характер. Причём Дмитрию удалось заинтересовать и увлечь самого молодого и прагматичного участника экскурсии. Оптина пустынь, конечно для русского православного человека - это место особой силы и вдохновения. Это на мой взгляд, заряд крепости, смирения и готовности двигаться вперёд на долгое время. Мы в этой поездке именно эту цель и преследовали. По дороге Дмитрий нас увлек помимо истории и религии, также местными достопримечательности, в том числе и кулинарными: вкусные пироги, кофе с чрезвычайно вкусными и свежими десертами. Рекомендую указанного гида и его маршруты, профессионал!

  • С
    Сергей
    6 ноября 2023
    Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
    Нам несказанно повезло, что в поездке по обителям Калужской области нас сопровождали две преккрасные женщины: водитель Наташа и гид Анна.
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    Наташа прекрасно водит и терпеливо ждет, во всем очень любезна. Анна - кладезь информации по теме экскурсии, очень эрудированный и глубоко чувствующий то, о чем рассказывает человек. Это была даже не экскурсия, а дружеская беседа, которая была интересна обеим сторонам. Благодаря Анне я обратил внимание на многие вещи, о которых раньше знал, но недооценивал, в частности, о св. Луке Войно-Ясенецком и его трудах, о посещении этих мест Л. Н. Толстым, о местах Калужской области, связанных с именами Великой княгини Елизаветы Федоровны и ее супруга Великого князя Сергея Александровича. О хорошем спектакле в театре им. Маяковского и много чего другого. Чувствуется, что Анна строит свой рассказ, ориентируясь личность и интересы экскурсантов, учитывая уровень познаний последнего в теме веры и церкви. Спасибо, Анна! Мы скоро приедем еще!

  • Т
    Татьяна
    28 августа 2023
    Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
    Благодарю организаторов и прекрасного профессионального экскурсовода Анну за душевность и прекрасно поданный материал. Я хотела разобраться лучше в феномене «старчества» и мне удалось продвинуться, милостью Божьей и содействием Анны. Некоторые святые и места стали открытием💗
    Благодарю организаторов и прекрасного профессионального экскурсовода Анну за душевность и прекрасно поданный материал. Я хотела разобратьсяБлагодарю организаторов и прекрасного профессионального экскурсовода Анну за душевность и прекрасно поданный материал. Я хотела разобратьсяБлагодарю организаторов и прекрасного профессионального экскурсовода Анну за душевность и прекрасно поданный материал. Я хотела разобратьсяБлагодарю организаторов и прекрасного профессионального экскурсовода Анну за душевность и прекрасно поданный материал. Я хотела разобратьсяБлагодарю организаторов и прекрасного профессионального экскурсовода Анну за душевность и прекрасно поданный материал. Я хотела разобратьсяБлагодарю организаторов и прекрасного профессионального экскурсовода Анну за душевность и прекрасно поданный материал. Я хотела разобратьсяБлагодарю организаторов и прекрасного профессионального экскурсовода Анну за душевность и прекрасно поданный материал. Я хотела разобратьсяБлагодарю организаторов и прекрасного профессионального экскурсовода Анну за душевность и прекрасно поданный материал. Я хотела разобратьсяБлагодарю организаторов и прекрасного профессионального экскурсовода Анну за душевность и прекрасно поданный материал. Я хотела разобраться
  • Г
    Галина
    20 июля 2023
    Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
    Прекрасная поездка. Конечно расстояние не близкое, но оно этого стоит. Гид Дмитрий организовал поездку граммотно. Посетили монастырь в Клыково, где
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    рассказали нам о его появлении. Время было к обеду и нам было предоставлено место на свежем воздухе под навесом попичать чай, кофе. Монастырские пирожки на выбор. В женском монастыре Шамордино есть возможность искупаться в купели от святого источника. Обязательно иметь полотенце, сланцы. Можно сухое нижнее бельё. При желании набрать воды из святого источника. Но самое яркое впечатление оставило посещение Оптиной Пустыни. Здесь экскурсовод рассказал о каждом храме на территории монастыря и его старцах. Одно только пребывание в нутри монастыря навевает покой и умиротворение. Мы семьёй давно планировали эту поездку и были рады, что она срстоялась. Дмитрию, нашему проводнику большое спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Оптина пустынь»

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