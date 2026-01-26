«Тайны купеческого дворца»: экскурсия в закрытый особняк Морозова

Особняк Морозова — один из самых удивительных во всей Москве! Попасть туда не так просто, но с нами вы сможете побывать внутри и рассмотреть роскошные интерьеры с резьбой по дереву, «египетскими» порталами, изразцовыми печами и другими искусными деталями декора.
Описание экскурсии

Что вас ждет:

Увидим готические чертоги, не знающие себе равных на просторах города • Пройдём через «египетские» порталы, претендующие на пафос древних святилищ • Узнаем всё главное о Морозовых и их огромной семье • Выясним, как им удалось создать такой шедевр, а главное: зачем они это сделали • Пройдём по всем комнатам особняка с сохранившимися интерьерами • И скрупулёзно прочитаем захватывающую историю их деталей • Разберёмся, как рококо, классика, готика, русский и египетский стили ужились в одном доме • Опознаем почерк, пожалуй, главного архитектора московского модерна — Шехтеля • Прикоснёмся к сохранившимся старинным ручкам и замкам, которые трогала могучая рука Морозова Важная информация: При себе необходимо иметь паспорт/права (копию свидетельства о рождении для детей). Просим указать ФИО всех участников экскурсии, вход осуществляется по спискам и документам.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Посещение закрытого особняка Морозова
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Подсосенский переулок, 21
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • При себе необходимо иметь паспорт/права (копию свидетельства о рождении для детей). Просим указать ФИО всех участников экскурсии
  • Вход осуществляется по спискам и документам
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 185 отзывов
Марина
26 янв 2026
Экскурсия частично проходит по близлежащим улочкам, описывая исторический период, обычаи и нравы эпохи владельцев особняка. Потрясающая архитектура здания, декор залов. Невероятной красоты и фантазии кабинет. Отдельно отмечу рассказ экскурсовода, демонстрацию редких фото, малоизвестные факты об архитекторах, видимо человек невероятно увлечен историей, щедро делится знаниями с экскурсантами.
Марина
20 янв 2026
Юлия молодец! Много узнали об одном из династии Морозовых. Радостно, что наконец добралась реставрация и до этого особняка. Немного не корректно вел себя охранник,но это не испортило впечатления о экскурсии. Спасибо
Аурика
12 янв 2026
На этой экскурссии, благодаря гиду Светлане, я прикоснулась к истории одной из самых влиятельных купеческих династий России.
Особенное впечатление на меня произвела так называемая "готическая" гостиная. Резные панели из темного дуба,
витражные окна с изображениями рыцарей и геральдических знаков создали атмосферу средневекового замка. Светлана отметила, что эта комната была любимым местом для приема самых важных гостей семьи Морозовых. Здесь обсуждались политические и экономические вопросы, решались судьбы предприятий и заключались выгодные сделки.
Я словно побывала в другом мире. Мире роскоши и трагедии, величия и упадка. Благодаря профессионализму Светланы, история этого дома ожила передо мной, оставив неизгладимое впечатление. Огромное спасибо.

Елена
7 янв 2026
Приятная экскурсовод, заинтересованная темой экскурсии. Организация процесса отлаженная.
Татьяна
5 янв 2026
Мы погуляли по старым московским улочкам, с красивыми доходными домами.
Сам особняк Морозова очень хорош. Не понравилось, что не все комнаты открыты. Жаль, что здание не принадлежит музею и недостаточно отреставрировано. Но особняк однозначно заслуживает внимания
Ольга
5 янв 2026
Экскурсия очень понравилась! Особняк Морозовых потрясающий! Интерьеры великолепны! Экскурсовод Светлана интересно рассказывала про род Морозовых, архитектора Шехтеля. Так что все очень понравилось! Единственное - высокая цена! За три билета больше
7 тысяч рублей! Дороговато!
И еще один момент: оплата! Что у вас за цены? Не круглые суммы, а например, 3228? И конечно у экскурсовода нет сдачи! Мне 70 рублей так и не додали. Мелочь, но почему так то? Мне не понятно!

Оксана
4 янв 2026
К сожалению, экскурсия не оправдала моих ожиданий. Материал показался мне излишне растянутым, а повествование — недостаточно динамичным. Ждала большего количества ярких деталей и интересных фактов, которые могли бы удержать внимание.
Григорий
4 янв 2026
Отличный экскурсовод Лариса! Я достаточно хорошо знаю Москву, но ее знания просто супер. Плюс умение передать их. По сути экскурсия состояла из двух частей-экскурсия по улице Воронцово поле и экскурсия
в усадьбе Морозовых. И первая часть была абсолютно неожиданной с массой открытий для меня, хотя я эту улицу знаю. Рекомендации организаторам (не гиду- у нее все хорошо):
-снабжайте гида цветными фото и участников картой маршрута;
-дайте почасовое разделение- если бы мы знали что экскурсия на улице более час- мы бы в мороз оделись бы по другому. За это и четверка.

ПАВЕЛ
28 дек 2025
Прекрасный экскурсовод. Большое спасибо. Очень интересно провели время.
Л
Лолита
22 дек 2025
Светлана очень увлеченный экскурсовод, влюбленный в свою профессию. Благодаря этому быть на ее экскурсии одно удовольствие! Особняк поразил красотой фасада и кабинета хозяина.
Ирина
30 ноя 2025
Все очень понравилось, в начале час по улочкам
Марина
23 ноя 2025
Очень понравилась Анастасия, очень знающий экскурсовод, позитивно настроенная и увлеченная. Порадовало то, что фасад особняка почти отреставрирован, это эамечательно. И, конечно, очень интересные интерьеры, особенно вчатлили готический кабинет-библиотека и гостиная в стиле рококо (светильник потолочный это просто чудо). П
Елена
15 ноя 2025
Спасибо большое за замечательную экскурсию по особняку Морозова.
Ирина
11 ноя 2025
Экскурсия в особняк Морозовых понравилась. Особенно впечатляет хол в египетском стиле в центре Москвы и кабинет-библиотека. Экскурсовод Светлана рассказала содержательно о роде Морозовых, отвечала на все вопросы.
Жаль не увидели главный фасад особняка: он в строительных лесах, и столовую, тоже на реконструкции.
Вероника
3 ноя 2025
Экскурсия в особняк Морозова 3.11.25 г очень понравилась.
Гид очень эрудированный и остроумный человек.
2 часа экскурсии пролетели незаметно.
Было очень интересно, узнала много нового.
Спасибо большое!

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на ««Тайны купеческого дворца»: экскурсия в закрытый особняк Морозова»

Групповая экскурсия в особняк Рябушинского
Пешая
1.5 часа
93 отзыва
Групповая
до 17 чел.
Групповая экскурсия в особняк Рябушинского
Погрузитесь в атмосферу московского модерна, исследуя уникальный особняк Рябушинского. Узнайте о тайнах его интерьеров и исторических событиях
Начало: На Малой Никитской
21 мар в 10:00
28 мар в 10:00
2299 ₽ за человека
Замоскворечье купеческое: старинные особняки и храмы
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Замоскворечье купеческое: старинные особняки и храмы
Прогуляться по извилистым улочкам мимо спящего льва и погрузиться в атмосферу старой Москвы
Начало: У метро Октябрьская
Расписание: в воскресенье в 11:00
22 мар в 11:00
5 апр в 11:00
1200 ₽ за человека
Дворики московские: дворцы, особняки и доходные дома столицы
Пешая
2 часа
13 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Дворики московские: дворцы, особняки и доходные дома столицы
Начало: Встреча на площади Красные ворота, у палатки "Печа...
Расписание: По субботам 17:00
1334 ₽ за человека
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
2 часа
207 отзывов
Групповая
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: По субботам в 12:00
1000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве