Особняк Морозова — один из самых удивительных во всей Москве! Попасть туда не так просто, но с нами вы сможете побывать внутри и рассмотреть роскошные интерьеры с резьбой по дереву, «египетскими» порталами, изразцовыми печами и другими искусными деталями декора.
Описание экскурсии
Что вас ждет:Увидим готические чертоги, не знающие себе равных на просторах города • Пройдём через «египетские» порталы, претендующие на пафос древних святилищ • Узнаем всё главное о Морозовых и их огромной семье • Выясним, как им удалось создать такой шедевр, а главное: зачем они это сделали • Пройдём по всем комнатам особняка с сохранившимися интерьерами • И скрупулёзно прочитаем захватывающую историю их деталей • Разберёмся, как рококо, классика, готика, русский и египетский стили ужились в одном доме • Опознаем почерк, пожалуй, главного архитектора московского модерна — Шехтеля • Прикоснёмся к сохранившимся старинным ручкам и замкам, которые трогала могучая рука Морозова Важная информация: При себе необходимо иметь паспорт/права (копию свидетельства о рождении для детей). Просим указать ФИО всех участников экскурсии, вход осуществляется по спискам и документам.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Посещение закрытого особняка Морозова
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Подсосенский переулок, 21
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- При себе необходимо иметь паспорт/права (копию свидетельства о рождении для детей). Просим указать ФИО всех участников экскурсии
- Вход осуществляется по спискам и документам
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 185 отзывов
М
Марина
26 янв 2026
Экскурсия частично проходит по близлежащим улочкам, описывая исторический период, обычаи и нравы эпохи владельцев особняка. Потрясающая архитектура здания, декор залов. Невероятной красоты и фантазии кабинет. Отдельно отмечу рассказ экскурсовода, демонстрацию редких фото, малоизвестные факты об архитекторах, видимо человек невероятно увлечен историей, щедро делится знаниями с экскурсантами.
М
Марина
20 янв 2026
Юлия молодец! Много узнали об одном из династии Морозовых. Радостно, что наконец добралась реставрация и до этого особняка. Немного не корректно вел себя охранник,но это не испортило впечатления о экскурсии. Спасибо
А
Аурика
12 янв 2026
На этой экскурссии, благодаря гиду Светлане, я прикоснулась к истории одной из самых влиятельных купеческих династий России.
Особенное впечатление на меня произвела так называемая "готическая" гостиная. Резные панели из темного дуба,
Е
Елена
7 янв 2026
Приятная экскурсовод, заинтересованная темой экскурсии. Организация процесса отлаженная.
Т
Татьяна
5 янв 2026
Мы погуляли по старым московским улочкам, с красивыми доходными домами.
Сам особняк Морозова очень хорош. Не понравилось, что не все комнаты открыты. Жаль, что здание не принадлежит музею и недостаточно отреставрировано. Но особняк однозначно заслуживает внимания
О
Ольга
5 янв 2026
Экскурсия очень понравилась! Особняк Морозовых потрясающий! Интерьеры великолепны! Экскурсовод Светлана интересно рассказывала про род Морозовых, архитектора Шехтеля. Так что все очень понравилось! Единственное - высокая цена! За три билета больше
О
Оксана
4 янв 2026
К сожалению, экскурсия не оправдала моих ожиданий. Материал показался мне излишне растянутым, а повествование — недостаточно динамичным. Ждала большего количества ярких деталей и интересных фактов, которые могли бы удержать внимание.
Г
Григорий
4 янв 2026
Отличный экскурсовод Лариса! Я достаточно хорошо знаю Москву, но ее знания просто супер. Плюс умение передать их. По сути экскурсия состояла из двух частей-экскурсия по улице Воронцово поле и экскурсия
П
ПАВЕЛ
28 дек 2025
Прекрасный экскурсовод. Большое спасибо. Очень интересно провели время.
Л
Лолита
22 дек 2025
Светлана очень увлеченный экскурсовод, влюбленный в свою профессию. Благодаря этому быть на ее экскурсии одно удовольствие! Особняк поразил красотой фасада и кабинета хозяина.
И
Ирина
30 ноя 2025
Все очень понравилось, в начале час по улочкам
М
Марина
23 ноя 2025
Очень понравилась Анастасия, очень знающий экскурсовод, позитивно настроенная и увлеченная. Порадовало то, что фасад особняка почти отреставрирован, это эамечательно. И, конечно, очень интересные интерьеры, особенно вчатлили готический кабинет-библиотека и гостиная в стиле рококо (светильник потолочный это просто чудо). П
Е
Елена
15 ноя 2025
Спасибо большое за замечательную экскурсию по особняку Морозова.
И
Ирина
11 ноя 2025
Экскурсия в особняк Морозовых понравилась. Особенно впечатляет хол в египетском стиле в центре Москвы и кабинет-библиотека. Экскурсовод Светлана рассказала содержательно о роде Морозовых, отвечала на все вопросы.
Жаль не увидели главный фасад особняка: он в строительных лесах, и столовую, тоже на реконструкции.
В
Вероника
3 ноя 2025
Экскурсия в особняк Морозова 3.11.25 г очень понравилась.
Гид очень эрудированный и остроумный человек.
2 часа экскурсии пролетели незаметно.
Было очень интересно, узнала много нового.
Спасибо большое!
