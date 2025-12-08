Замоскворечье — заповедный уголок в центре столицы.
Здесь сохранилось немало купеческих особняков позапрошлого века, облик которых расскажет о вкусах и деятельности их владельцев. Мы поговорим о первых жителях района — толмачах, ордынцах и стрельцах. В названиях улиц и храмов прочитаем историю этого района.
Описание экскурсии
- Особняк Игумнова на Большой Якиманке, который напоминает сказочный терем
- Особняк Новикова на Полянке, окутанный мрачными легендами
- Храм Великомученицы Екатерины на Всполье и храм Троицы Живоначальной в Вишняках, которые напоминают о первых слободах в Замоскворечье
- Усадьба фон Рекк — знаменитый «Дом со львами». Вы выясните, почему один зверь спит и как фон Рекк преобразил Москву в начале 20 века
- Дом Критского — редкий образец деревянной архитектуры города
- Дом Коробковой — аметистовый особняк, украшенный женскими масками, в которых угадываются черты владелицы
А также вы узнаете:
- Где находились первые слободы и чем занимались их жители
- Почему именно здесь селились богатые купцы и ловкачи-рвачи
- Как одна смелая выходка изменила жизнь владельца особняка
- Легенды готического здания, вдохновившие В. В. Вересаева написать рассказ «Проклятый дом»
- О судьбах знаменитых владельцев особняков: Игумнова, Коробковых, фон Рекк
- И многое-многое другое!
Организационные детали
Материал экскурсии будет интересен путешественникам с 12 лет.
в воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|934 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Октябрьская
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Диана — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 208 туристов
Добрый день! Меня зовут Диана. По образованию я учитель истории и краеведения, провожу экскурсии по Петербургу и Москве, разрабатываю авторские маршруты. Большой город — это целая планета, на которой всегда можно найти что-то новое, интересное и необычное. Наиболее интересен для меня период конца 19 — начала 20 веков, эпоха модерна, Серебряный век. С радостью поделюсь с вами своими открытиями!
