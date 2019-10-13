39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Многие десятилетия Лубянку старались обходить стороной. Но кроме ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ у этой улицы и примыкающей к ней площади есть еще и многовековая история. Я расскажу обо всех главных вехах этого места, начиная с периода монголо-татарского ига и заканчивая недавними событиями.

Это индивидуальная экскурсияВы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей

Сегодня Большая Лубянка и окрестные переулки заставлены и застроены безликими, огромными зданиями. Такие дома — в пропорциях крематория, отделанные мрамором кладбищенских цветов — коренные москвичи называют «архитектурным стилем КГБ».

Маршрут

Какие имена связаны с этим местом! Какие страницы прошлого! «Железный Хромец» Тимур и борьба с Ордой, Князь Пожарский и Смутное время, Екатерина Великая, Пугачев и тайная экспедиция, граф Ростопчин и пожар Москвы… список бесконечен. Все это мы вспомним, гуляя по Лубянской площади, улице и окрестным переулкам.

Важнейший, по словам товарища Ленина, боевой орган Советской власти, сменивший столько названий, мы тоже не забудем. Куда же здесь без него. От зловещих призраков улицы Дзержинского, в «девичестве» Большой Лубянки, отделаться невозможно.