39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сегодня Большая Лубянка и окрестные переулки заставлены и застроены безликими, огромными зданиями. Такие дома — в пропорциях крематория, отделанные мрамором кладбищенских цветов — коренные москвичи называют «архитектурным стилем КГБ».
Маршрут
Какие имена связаны с этим местом! Какие страницы прошлого! «Железный Хромец» Тимур и борьба с Ордой, Князь Пожарский и Смутное время, Екатерина Великая, Пугачев и тайная экспедиция, граф Ростопчин и пожар Москвы… список бесконечен. Все это мы вспомним, гуляя по Лубянской площади, улице и окрестным переулкам.
Важнейший, по словам товарища Ленина, боевой орган Советской власти, сменивший столько названий, мы тоже не забудем. Куда же здесь без него. От зловещих призраков улицы Дзержинского, в «девичестве» Большой Лубянки, отделаться невозможно.
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Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Коренной москвич. Мой принцип – «пестрая история с прелестью в деталях». Журналист, историк, автор документальных телефильмов. О том, кем и когда что-то построено и кто где жил, можно прочесть и в путеводителях, а вот об изящных деталях из интернета Вы не узнаете.
Не смотря на капризы природы , экскурсия получилась очень тёплая , душевная, камерная и познавательная! Сколько Андрей знает историй, анекдотов и цитат из фильмов и книг , это просто не перечесть ! А ещё он просит думать и включаться в его рассказ - и это очень полезно ! Мы ещё долго обсуждали экскурсию отогреваясь в ресторане на Лубянке! Обязательно пойдём ещё с Андреем )
Анастасия
8 октября 2019
По сложившейся традиции, приезжая в командировку, мы гуляем с Андреем по Москве. Мы считаем, что никто, кроме коренного москвича, бегавшего в детстве босиком по Сретенке и собиравшего там грибы, не может лучше рассказать о ней. Очень интересно, вдохновенно, завораживающе... Скоро приезжаем опять и снова пойдем на экскурсию с Андреем. Вот только отзыв писали почти год, за что приносим свои глубочайшие извинения. С уважением, Ирина, Алла, Настя. (Волгоград).
Татьяна
23 сентября 2019
Экскурсия очень интересная. Андрей потрясающий рассказчик. Это тот случай, когда человек занимается своим любимым делом. План экскурсии очень гибкий. У экскурсовода глубокие знания по разным темам, поэтому на все наши вопросы мы получали крайне развернутые ответы, с интересными фактами из области искусства, литературы и архитектуры.
Ирина
18 июня 2019
Добрый день! Путешествовали с восьмиклассниками.
С огромным удовольствием прошли и прослушали экскурсию "Тайны Лубянки". Предложение было найдено случайно, но великолепные отзывы предыдущих путешественников помогли принять решение. Задача была заинтересовать детей историей своей страны, и мы ее выполнили. Огромная благодарность Андрею, профессиональному историку , за интересную подачу материала. За увлекательные рассказы коренного москвича! Уже дома многие из детей пересказывали экскурсию своим родителям! И говорили: " Ты знаешь, он (Андрей) был лично знаком с Лилей Брик!!!!"
Таким образом , мы не только про Лубянку узнали, но и мостик к Маяковскому перекинули!
Спасибо огромное!
Илья
17 мая 2019
Рекомендую! Так как очень понравилась экскурсия, гид очень интересно рассказывал, не было общей сухой информации, а только удивительные проверенные опытом факты и истории! Такой информации вы не найдете в путеводителях, все по существу и с юмором, большое спасибо!!! !
Екатерина
4 мая 2019
Уже второй раз выбираем Андрея и каждый раз впечатляемся тем,какой он профессионал.
Очередное Вам спасибо,было очень интересно и познавательно!
Андрей
14 апреля 2019
Замечательному гиду Андрею не смогла помешать даже на редкость скверная для середины апреля погода. Отличное знание предмета, увлекательная подача материала, и любовь горожанина к местам, дорогим ему лично сделали нам день. Спасибо, Андрей.
Александра
25 марта 2019
Потрясающий рассказчик и прогулка. Два часа пролетели, как один миг.
У знали много нового о любимом городе. Андрей увлекающий, харизматичный рассказчик, его невероятный искрометный юмор, сделал "путешествие" по Москве не забываемым.
Юлия
26 февраля 2019
Благодарю Андрея за интересный рассказ о старом месте Москвы- Лубянке. Я заказывала экскурсию как подарок на 23 февраля родным мужчинам. Очень переживала, что они отнесутся негативно, тк вишенном в этот день случились морозы. Но их обратная связь- очень понравилось! Договорились, что ещё обязательно сходим на экскурсии с Андреем по другим местам Москвы.
Надежда
24 февраля 2019
Экскурсия изумительная, экскурсовод потрясающий. Столько информации об одной площади! Ходили с мамой и остались очень довольны, действительно у Лубянки очень много тайн, возникло желание и дальше погрузится в эту тему - вот, что значит уметь заинтересовать. Спасибо, Андрей вам, за ваш труд!
Я коренной москвич и я историк. Мне интересно наблюдать за меняющейся на глазах Москвой, нравится искать и находить в современном городе черты прошлого. Эта прогулка посвящена истории Москвы: казни и свадьбы, бунты и восстания, коронации и похороны. Начиная с далекого XII века и заканчивая сумасшедшим двадцатым. Вот об этом и пойдет речь.
История и достопримечательности малоизвестных переулков столицы на дружеской экскурсии
Гуляя по старинному району Китай-город, вы рассмотрите церковь на Кулишках, синагогу и лютеранский собор. Заглянете в атмосферные московские дворики, услышите длинную историю женского монастыря и отыщете сад-усадьбу Морозовых. Я помогу вам «отключиться» от динамичного ритма мегаполиса и увидеть другую Москву — многовековую, неспешную и умиротворенную.
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Гуляя по знаменитому на всю страну некрополю, вы услышите истории жизни и смерти Высоцкого, Есенина, Шехтеля, Тимирязева, Льва Яшина и других гениальных личностей. Рассмотрите работы именитых скульпторов и раскроете факты, которые не найти в Википедии!
Прогуляться по парку, заглянуть в павильоны и узнать, как изменился облик комплекса с 1939 года
Столичное пространство, где размещаются с десяток выставок разной тематики, а также неизменные объекты культуры, на которые можно прийти посмотреть в любое время. На прогулке по ВДНХ вы узнаете, как со временем менялась выставка, как трансформировались и перестраивались павильоны и какова судьба исчезнувших экспозиций.
Вы увидите исторические объекты во дворах и переулках, которые находятся в стороне от стандартных маршрутов путешественников и самих москвичей. Я расскажу вам о старинных сохранившихся домах и связанных с ними известных личностях. В результате вы исследуете новый уголок Москвы, который удивительным образом спрятан в самом центре города.
Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии
Что отражается в стеклянных башнях Сити? Какие смыслы и даже мифологическое значение люди разных эпох вкладывали в стеклянную архитектуру? На моей прогулке по современному московскому району параллельно с историей его создания вы взглянете на него с небанального ракурса и углубитесь в тему стекла сквозь века.
Исследовать архитектурные шедевры одного из старейших районов Москвы
Насыщенный достопримечательностями Китай-город часто находится «в тени» Кремля и Красной площади. Я расскажу о нем малоизвестные исторические факты и легенды, помогу раскрыть душу и характер этого удивительного квартала и отыскать в нем следы Старой Москвы.