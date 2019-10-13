39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Тайны Лубянки

Мрачная история известной площади

Андрей
Задать вопрос
Андрей – ваш гид
Многие десятилетия Лубянку старались обходить стороной.

Но кроме ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ у этой улицы и примыкающей к ней площади есть еще и многовековая история.

Я расскажу обо всех главных вехах этого места, начиная с периода монголо-татарского ига и заканчивая недавними событиями.
От 5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии39 отзывов
4.92
Тайны Лубянки
Тайны Лубянки

Сегодня Большая Лубянка и окрестные переулки заставлены и застроены безликими, огромными зданиями. Такие дома — в пропорциях крематория, отделанные мрамором кладбищенских цветов — коренные москвичи называют «архитектурным стилем КГБ».

Маршрут

Какие имена связаны с этим местом! Какие страницы прошлого! «Железный Хромец» Тимур и борьба с Ордой, Князь Пожарский и Смутное время, Екатерина Великая, Пугачев и тайная экспедиция, граф Ростопчин и пожар Москвы… список бесконечен. Все это мы вспомним, гуляя по Лубянской площади, улице и окрестным переулкам.

Важнейший, по словам товарища Ленина, боевой орган Советской власти, сменивший столько названий, мы тоже не забудем. Куда же здесь без него. От зловещих призраков улицы Дзержинского, в «девичестве» Большой Лубянки, отделаться невозможно.

Тайны Лубянки
Тайны Лубянки
Тайны Лубянки
Тайны Лубянки
Тайны Лубянки
Тайны Лубянки
Тайны Лубянки
Тайны Лубянки
Тайны Лубянки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Андрей
Андрей
Коренной москвич. Мой принцип – «пестрая история с прелестью в деталях». Журналист, историк, автор документальных телефильмов. О том, кем и когда что-то построено и кто где жил, можно прочесть и в путеводителях, а вот об изящных деталях из интернета Вы не узнаете.
Напишите мне

39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 октября 2019
Не смотря на капризы природы , экскурсия получилась очень тёплая , душевная, камерная и познавательная! Сколько Андрей знает историй, анекдотов и цитат из фильмов и книг , это просто не перечесть ! А ещё он просит думать и включаться в его рассказ - и это очень полезно ! Мы ещё долго обсуждали экскурсию отогреваясь в ресторане на Лубянке! Обязательно пойдём ещё с Андреем )
Анастасия
8 октября 2019
По сложившейся традиции, приезжая в командировку, мы гуляем с Андреем по Москве. Мы считаем, что никто, кроме коренного москвича, бегавшего в детстве босиком по Сретенке и собиравшего там грибы, не может лучше рассказать о ней. Очень интересно, вдохновенно, завораживающе... Скоро приезжаем опять и снова пойдем на экскурсию с Андреем. Вот только отзыв писали почти год, за что приносим свои глубочайшие извинения. С уважением, Ирина, Алла, Настя. (Волгоград).
23 сентября 2019
Экскурсия очень интересная. Андрей потрясающий рассказчик. Это тот случай, когда человек занимается своим любимым делом. План экскурсии очень гибкий. У экскурсовода глубокие знания по разным темам, поэтому на все наши вопросы мы получали крайне развернутые ответы, с интересными фактами из области искусства, литературы и архитектуры.
18 июня 2019
Добрый день! Путешествовали с восьмиклассниками.
С огромным удовольствием прошли и прослушали экскурсию "Тайны Лубянки". Предложение было найдено случайно, но великолепные отзывы предыдущих путешественников помогли принять решение. Задача была заинтересовать детей историей своей страны, и мы ее выполнили. Огромная благодарность Андрею, профессиональному историку , за интересную подачу материала. За увлекательные рассказы коренного москвича! Уже дома многие из детей пересказывали экскурсию своим родителям! И говорили: " Ты знаешь, он (Андрей) был лично знаком с Лилей Брик!!!!"
Таким образом , мы не только про Лубянку узнали, но и мостик к Маяковскому перекинули!
Спасибо огромное!
17 мая 2019
Рекомендую! Так как очень понравилась экскурсия, гид очень интересно рассказывал, не было общей сухой информации, а только удивительные проверенные опытом факты и истории! Такой информации вы не найдете в путеводителях, все по существу и с юмором, большое спасибо!!! !
4 мая 2019
Уже второй раз выбираем Андрея и каждый раз впечатляемся тем,какой он профессионал.
Очередное Вам спасибо,было очень интересно и познавательно!
14 апреля 2019
Замечательному гиду Андрею не смогла помешать даже на редкость скверная для середины апреля погода. Отличное знание предмета, увлекательная подача материала, и любовь горожанина к местам, дорогим ему лично сделали нам день. Спасибо, Андрей.
25 марта 2019
Потрясающий рассказчик и прогулка. Два часа пролетели, как один миг.
У знали много нового о любимом городе. Андрей увлекающий, харизматичный рассказчик, его невероятный искрометный юмор, сделал "путешествие" по Москве не забываемым.
26 февраля 2019
Благодарю Андрея за интересный рассказ о старом месте Москвы- Лубянке. Я заказывала экскурсию как подарок на 23 февраля родным мужчинам. Очень переживала, что они отнесутся негативно, тк вишенном в этот день случились морозы. Но их обратная связь- очень понравилось! Договорились, что ещё обязательно сходим на экскурсии с Андреем по другим местам Москвы.
24 февраля 2019
Экскурсия изумительная, экскурсовод потрясающий. Столько информации об одной площади! Ходили с мамой и остались очень довольны, действительно у Лубянки очень много тайн, возникло желание и дальше погрузится в эту тему - вот, что значит уметь заинтересовать. Спасибо, Андрей вам, за ваш труд!
Ещё 29 отзывов

Андрей проводит ещё 2 экскурсии

Историческая прогулка по Москве от древности до наших днейИсторическая прогулка по Москве от древности до наших днейИсторическая прогулка по Москве от древности до наших дней
От 5000 за экскурсию
2 часа
152 отзыва
Как менялся город и кто влиял на эти изменения
Я коренной москвич и я историк. Мне интересно наблюдать за меняющейся на глазах Москвой, нравится искать и находить в современном городе черты прошлого. Эта прогулка посвящена истории Москвы: казни и свадьбы, бунты и восстания, коронации и похороны. Начиная с далекого XII века и заканчивая сумасшедшим двадцатым. Вот об этом и пойдет речь.
История Москвы от XII до XXI века на примере одной улицыИстория Москвы от XII до XXI века на примере одной улицыИстория Москвы от XII до XXI века на примере одной улицы
От 5000 за экскурсию
2 часа
76 отзывов
Прогулка по Сретенке с коренным москвичом
Прогулка от Трубной площади до Сухаревской по одной из самых старых улиц Москвы, а также знакомство со всеми ее обитателями и с тайнами, которые она до сих пор хранит

Исторические экскурсии по Москве

Москва непарадная, приветливая, милаяМосква непарадная, приветливая, милаяМосква непарадная, приветливая, милая
250 за человека
1 час
12 отзывов
История и достопримечательности малоизвестных переулков столицы на дружеской экскурсии
Гуляя по старинному району Китай-город, вы рассмотрите церковь на Кулишках, синагогу и лютеранский собор. Заглянете в атмосферные московские дворики, услышите длинную историю женского монастыря и отыщете сад-усадьбу Морозовых. Я помогу вам «отключиться» от динамичного ритма мегаполиса и увидеть другую Москву — многовековую, неспешную и умиротворенную.
Тайны Ваганьковского некрополяТайны Ваганьковского некрополяТайны Ваганьковского некрополя
1500 за человека
1.5 часа
8 отзывов
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Гуляя по знаменитому на всю страну некрополю, вы услышите истории жизни и смерти Высоцкого, Есенина, Шехтеля, Тимирязева, Льва Яшина и других гениальных личностей. Рассмотрите работы именитых скульпторов и раскроете факты, которые не найти в Википедии!
От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчасОт ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчасОт ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас
От 550 за экскурсию
1.5 часа
Прогуляться по парку, заглянуть в павильоны и узнать, как изменился облик комплекса с 1939 года
Столичное пространство, где размещаются с десяток выставок разной тематики, а также неизменные объекты культуры, на которые можно прийти посмотреть в любое время. На прогулке по ВДНХ вы узнаете, как со временем менялась выставка, как трансформировались и перестраивались павильоны и какова судьба исчезнувших экспозиций.
Огородная Слобода и Чистые прудыОгородная Слобода и Чистые прудыОгородная Слобода и Чистые пруды
3900 за экскурсию
2 часа
40 отзывов
Истории, которые хранят старинные московские дома
Вы увидите исторические объекты во дворах и переулках, которые находятся в стороне от стандартных маршрутов путешественников и самих москвичей. Я расскажу вам о старинных сохранившихся домах и связанных с ними известных личностях. В результате вы исследуете новый уголок Москвы, который удивительным образом спрятан в самом центре города.
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-СитиИдеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-СитиИдеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
900 за человека
2 часа
14 отзывов
Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии
Что отражается в стеклянных башнях Сити? Какие смыслы и даже мифологическое значение люди разных эпох вкладывали в стеклянную архитектуру? На моей прогулке по современному московскому району параллельно с историей его создания вы взглянете на него с небанального ракурса и углубитесь в тему стекла сквозь века.
Подлинные древности Китай-городаПодлинные древности Китай-городаПодлинные древности Китай-города
500 за человека
1.5 часа
13 отзывов
Исследовать архитектурные шедевры одного из старейших районов Москвы
Насыщенный достопримечательностями Китай-город часто находится «в тени» Кремля и Красной площади. Я расскажу о нем малоизвестные исторические факты и легенды, помогу раскрыть душу и характер этого удивительного квартала и отыскать в нем следы Старой Москвы.

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамы