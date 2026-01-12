39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Многие десятилетия Лубянку старались обходить стороной.
Здесь переплелись история ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, монголо-татарского ига, Смутного времени… А сегодня эти территории заставлены огромными безликими зданиями, которые москвичи называют архитектурным стилем КГБ. Поговорим о главных вехах — от древности до недавних событий.
Здесь переплелись история ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, монголо-татарского ига, Смутного времени… А сегодня эти территории заставлены огромными безликими зданиями, которые москвичи называют архитектурным стилем КГБ. Поговорим о главных вехах — от древности до недавних событий.
Описание экскурсии
Какие громкие имена связаны с этим местом! Какие ключевые страницы прошлого! Здесь:
- Железный хромец Тимур и борьба с ордой
- князь Пожарский и Смутное время
- Екатерина Великая, Пугачёв и тайная экспедиция
- граф Ростопчин и пожар Москвы
- важнейший, по словам товарища Ленина, боевой орган советской власти
- зловещие призраки Большой Лубянки
Это и многое другое мы увидим, вспомним и обсудим, гуляя по Лубянской площади, улице и окрестным переулкам.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Лубянка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2582 туристов
Коренной москвич. Мой принцип — пёстрая история с прелестью в деталях. Журналист, историк, автор документальных телефильмов. О том, кем и когда что-то построено и кто где жил, можно прочесть и в путеводителях, а вот об изящных деталях из интернета вы не узнаете.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 94 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательный маршрут и прекрасный экскурсовод! Посетили экскурсию в новогодние праздники, давно хотела побывать на Лубянке, 2 часа прошли на одном дыхании, узнали много нового. Андрей обладает тонким чувством юмора, великолепно знает историю, скучно точно не будет. Моих знаний о Москве стало точно больше, и много новых тайн Лубянки для меня открылось. Однозначно рекомендую!
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И
Остались очень довольны, всем!! Гид супер! Интересная, не скучная подача. Большое спасибо Андрею. Очень рекомендуем!
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Были на экскурсии «Тайны Лубянки» в начале декабря 2024 года. Андрей – интеллигентнейший человек, отличный рассказчик, прекрасно владеет материалом. Экскурсия прошла на «ура», и это несмотря на то, что немного
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Спасибо Андрею за содержательную и интересную экскурсию по району Лубянки, погружение во все пласты истории, а также живые рассказы жителя города. Экскурсия пешая, по небольшому участку местности, тем не менее имеющему богатую историю, в холодное время года оденьтесь потеплее
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Е
Мы были на экскурсии 25.11.2025 Очень насыщенно, интересно, много новой информации, но она так была дана, что легко воспринималась.
Были и личные истории, которые идеально вписались в общую тематику экскурсии.
У нас
Были и личные истории, которые идеально вписались в общую тематику экскурсии.
У нас
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Одна из лучших экскурсий,на которых я была! Отличное знание центра города,удивительные истории о домах и их жителях. Видно,что маршрут проработан,рассказ неформальный,с душой,с любовью к этим местам. Планируем еще обращаться к Андрею,когда в следующий раз будем в Москве. Огромное спасибо за экскурсию!!
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