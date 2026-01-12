39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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не повезло с погодой – мокрый снег и ветер. Тем не менее Андрей захватил наше внимание и не отпускал до конца экскурсии. Узнали много нового, что-то вспомнили, а сколько ещё захотелось узнать! Это, на мой взгляд, высшая оценка экскурсоводу, когда после экскурсии хочется узнать по теме ещё что-то. Огромный плюс Андрея, как экскурсовода, его воспоминания о Москве прошлых лет, которые он очень удачно использует во время рассказа. Всем советуем экскурсию. Огромное спасибо Андрею!

Постараемся в следующий приезд в Москву попасть на другую экскурсию Автора.