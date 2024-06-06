🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 73 отзыва Москва с французским акцентом: путешествие по следам французской культуры Почувствуйте дух Парижа в сердце Москвы: от французских бульваров до легендарных кафе. Эксклюзивное путешествие для истинных ценителей «Продолжим в районе Лубянки, где возник целый французский квартал» от 7 500 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 39 отзывов Архитектурная экскурсия по Москве: от классицизма до модерна Погрузитесь в архитектурное наследие Москвы: от классицизма до модерна, исследуя улицы и здания с богатой историей Начало: В районе метро Красные ворота «От Красных ворот до Лубянки — мы погуляем по одной из центральных улиц Москвы и соседним переулкам» от 3 990 ₽ за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 227 отзывов Влюбиться в Москву: Однодневное путешествие Исследуйте красоту Москвы, её исторические уголки и современные достопримечательности, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки «Прокатитесь по Кремлевской и Краснохолмской набережным, раскроете тайны Нового Арбата и рассмотрите знаменитый Детский мир на Лубянке» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 2 отзыва Мясницкая: Начало (мини-группа) Прогуляться по известной улице от Лубянки до Чистых прудов, увидеть интересные здания и узнать о них Начало: У станции метро Лубянка «метро Лубянка, завершаем у метро Чистые Пруды» Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 4 отзыва Мавзолей и Кремлёвский некрополь: путешествие в СССР Посетить знаковые места в сердце Москвы и погрузиться в эпоху становления Советского Союза Начало: В районе м. Охотный ряд «Кроме того, мы покажем здание на Лубянке, где находилось управляющее ГУЛАГом ведомство» 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 14 отзывов Семейная экскурсия-квест в Москве: путешествие в мир подарков Погрузитесь в увлекательный мир истории московских подарков с экскурсией-квестом для всей семьи Начало: В раойне метро Театральная/площадь Революции «Завершим прогулку в теплом и радостном месте: Центральном детском магазине на Лубянке» 7 700 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 7 отзывов Любопытное путешествие по Китай-городу 100 тайн древнего района - о царях, торговцах, медведях и многих других «От Варварки до Лубянки, или прогулка сквозь века» 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Между Мясницкой и Большой Лубянкой Прогулка по самому загадочному району Москвы Начало: в районе метро Лубянка «Район Белого Города между Бульварным кольцом и улицами Мясницкой и Большая Лубянка можно по праву считать самым загадочным «треугольником» Москвы» 5 942 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 11 отзывов Вдоль стены Белого города: прогулка по Бульварному кольцу Пройти по старинным улочкам Москвы и взглянуть на древние монастыри как иллюстрации к истории города Начало: В районе метро Чеховская «От Константинопольского подворья до места, где в прошлом стоял Златоустинский монастырь: я проведу вас по Петровке и Большой Лубянке, Страстному и Рождественскому бульварам» Расписание: в понедельник в 10:00 1 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 16 отзывов Вечерние краски столицы Визитные карточки Москвы в свете огней на автобусно-пешеходной экскурсии Начало: У метро Площадь Революции или Театральная «Пешком вы пройдёте от Красной площади до Лубянки по бывшей Владимирской дороге, а ныне — улице Никольской, настоящей исторической энциклопедии по москвоведению в камне и самой яркой улице столицы» Расписание: в субботу в 19:00 1 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 2 отзыва Экскурсия-квест «Монополия по-русски: как купцы Москву делили» Интересные сюжеты, примеры недюжинной смекалки и секреты города в незаметных деталях Начало: в районе станции метро «Новокузнецкая» «А дальше доходные дома с интереснейшими историями до самого метро «Лубянка», где и заканчивается экскурсия» 2 400 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Москва еврейская Рассказы о жизни общины и выдающихся людях на прогулке по центральным улочкам и площадям Начало: В районе метро Китай-город «Мы также вспомним противоречивую историю у Соловецкого камня на Лубянке, погуляем по Рождественке, выйдем на Театральную площадь и найдем «холодильник с бородой»» 7 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 68 отзывов Тайны Лубянки Мрачная история известной площади Начало: метро Лубянка «Сегодня Большая Лубянка и окрестные переулки заставлены и застроены безликими, огромными зданиями» от 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 18 отзывов О Москве легко и с душой Увидеть визитные карточки города и услышать нескучные истории на групповой обзорной экскурсии Начало: в районе м. Лубянка «Лубянка и Никольская, Красная площадь и Храм Василия Блаженного, Зарядье и Варварка — эти названия хорошо знакомы москвичам и гостям столицы» 1 050 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Тайны московских масонов Побывать в масонских местах столицы и проникнуться идеями ложи Начало: У памятника Жукову на Красной площади 6 499 ₽ за всё до 10 чел.