1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Москва с французским акцентом: путешествие по следам французской культуры
Почувствуйте дух Парижа в сердце Москвы: от французских бульваров до легендарных кафе. Эксклюзивное путешествие для истинных ценителей
«Продолжим в районе Лубянки, где возник целый французский квартал»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 7 500₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Архитектурная экскурсия по Москве: от классицизма до модерна
Погрузитесь в архитектурное наследие Москвы: от классицизма до модерна, исследуя улицы и здания с богатой историей
Начало: В районе метро Красные ворота
«От Красных ворот до Лубянки — мы погуляем по одной из центральных улиц Москвы и соседним переулкам»
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
от 3 990₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Москву: Однодневное путешествие
Исследуйте красоту Москвы, её исторические уголки и современные достопримечательности, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки
«Прокатитесь по Кремлевской и Краснохолмской набережным, раскроете тайны Нового Арбата и рассмотрите знаменитый Детский мир на Лубянке»
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Мясницкая: Начало (мини-группа)
Прогуляться по известной улице от Лубянки до Чистых прудов, увидеть интересные здания и узнать о них
Начало: У станции метро Лубянка
«метро Лубянка, завершаем у метро Чистые Пруды»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Мавзолей и Кремлёвский некрополь: путешествие в СССР
Посетить знаковые места в сердце Москвы и погрузиться в эпоху становления Советского Союза
Начало: В районе м. Охотный ряд
«Кроме того, мы покажем здание на Лубянке, где находилось управляющее ГУЛАГом ведомство»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
700₽ за человека
Квест
1.5 часа
Семейная экскурсия-квест в Москве: путешествие в мир подарков
Погрузитесь в увлекательный мир истории московских подарков с экскурсией-квестом для всей семьи
Начало: В раойне метро Театральная/площадь Революции
«Завершим прогулку в теплом и радостном месте: Центральном детском магазине на Лубянке»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
7 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Любопытное путешествие по Китай-городу
100 тайн древнего района - о царях, торговцах, медведях и многих других
«От Варварки до Лубянки, или прогулка сквозь века»
13 июня в 10:30
20 июня в 11:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Между Мясницкой и Большой Лубянкой
Прогулка по самому загадочному району Москвы
Начало: в районе метро Лубянка
«Район Белого Города между Бульварным кольцом и улицами Мясницкой и Большая Лубянка можно по праву считать самым загадочным «треугольником» Москвы»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 942₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Вдоль стены Белого города: прогулка по Бульварному кольцу
Пройти по старинным улочкам Москвы и взглянуть на древние монастыри как иллюстрации к истории города
Начало: В районе метро Чеховская
«От Константинопольского подворья до места, где в прошлом стоял Златоустинский монастырь: я проведу вас по Петровке и Большой Лубянке, Страстному и Рождественскому бульварам»
Расписание: в понедельник в 10:00
29 июля в 10:00
5 авг в 10:00
1 700₽ за человека
Групповая
3 часа
Вечерние краски столицы
Визитные карточки Москвы в свете огней на автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
«Пешком вы пройдёте от Красной площади до Лубянки по бывшей Владимирской дороге, а ныне — улице Никольской, настоящей исторической энциклопедии по москвоведению в камне и самой яркой улице столицы»
Расписание: в субботу в 19:00
Завтра в 19:00
15 июня в 19:00
1 100₽ за человека
Квест
2 часа
Экскурсия-квест «Монополия по-русски: как купцы Москву делили»
Интересные сюжеты, примеры недюжинной смекалки и секреты города в незаметных деталях
Начало: в районе станции метро «Новокузнецкая»
«А дальше доходные дома с интереснейшими историями до самого метро «Лубянка», где и заканчивается экскурсия»
24 июня в 17:30
25 июня в 17:30
2 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва еврейская
Рассказы о жизни общины и выдающихся людях на прогулке по центральным улочкам и площадям
Начало: В районе метро Китай-город
«Мы также вспомним противоречивую историю у Соловецкого камня на Лубянке, погуляем по Рождественке, выйдем на Театральную площадь и найдем «холодильник с бородой»»
12 июня в 10:00
17 июня в 10:30
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Лубянки
Мрачная история известной площади
Начало: метро Лубянка
«Сегодня Большая Лубянка и окрестные переулки заставлены и застроены безликими, огромными зданиями»
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
О Москве легко и с душой
Увидеть визитные карточки города и услышать нескучные истории на групповой обзорной экскурсии
Начало: в районе м. Лубянка
«Лубянка и Никольская, Красная площадь и Храм Василия Блаженного, Зарядье и Варварка — эти названия хорошо знакомы москвичам и гостям столицы»
1 050₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тайны московских масонов
Побывать в масонских местах столицы и проникнуться идеями ложи
Начало: У памятника Жукову на Красной площади
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 499₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Шухов - это не только башня
Узнать о разработках гениального инженера и осознать масштаб его личности
Начало: на Красной площади
«Мы начнём у ГУМа, прогуляемся до улицы Петровка, пройдёмся по Кузнецкому Мосту, пересечём Большую Лубянку, продолжим идти по Мясницкой улице и закончим у памятника Шухову на Сретенском бульваре»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
4 590₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Мы были на французской прогулке. Хороший маршрут и экскурсия. Открыла для себя кое-что новое
- ННаталья1 июня 2024Спасибо за такую насыщенную экскурсионную программу! Всем очень понравилось! Интересная подача материала, много необычных фактов и запоминающихся деталей. Теперь будем
- ЛЛариса31 мая 2024Отличная экскурсия. Наталья - замечательный рассказчик. Маршрут очень интересный. Мы прошлись не только по улице Мясницкой, но заглянули в соседние переулки, зашли в храм, библиотеку, подъезды доходных домов. Надеюсь побывать на других экскурсиях Натальи. Всем рекомендую!
- ООксана30 мая 2024Экскурсия занимает не менее двух часов, надо бы продумать остановки для участников со скамейками для отдыха. По маршруту их немного.
- ААнастасия26 мая 2024Были на экскурсии с Сергеем, это было просто супер! Столько информации, интересных мест узнали за три часа, которые пролетели просто незаметно!
- ООксана22 мая 2024Диана, умничка! Знание огромного количества информации! Подача непринужденная, комфортная, даже не смотря на контрольные вопросы))) Заставила немного повспоминать, пошевелить знания
- ННина19 мая 2024Все понравилось! Спасибо
- ССергей16 мая 2024Остались в крайне положительном впечатлении от экскурсии! Захватывающе интересно, живое общение, готовность и желание поделиться своей эрудированностью, ответить на дополнительные вопросы. Грамотно выстроенный маршрут. Обязательно повторно воспользуемся услугами данного экскурсовода на других маршрутах.
- ЛЛеонид14 мая 2024Большое спасибо за великолепную экскурсию! Мы остались в полном восторге от самой экскурсии и рекомендаций, которые были даны Дианой в
- ЮЮлия11 мая 2024Прекрасная экскурсия, лёгкая, интересная, нестандартная. Лариса - замечательный гид, умеет увлечь, держит внимание всю экскурсию, обладает очень хорошими знаниями! Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Лубянка»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Лубянка" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 700 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 510 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 16 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Лубянка», 510 ⭐ отзывов, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август