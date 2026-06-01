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Тайны московских масонов

Погрузитесь в мир масонов Москвы, изучите их символы и обряды. Увидьте, как они повлияли на историю и культуру столицы
Индивидуальная экскурсия по Москве раскрывает загадки масонства. Участники узнают о «вольных каменщиках», их знаках и обрядах. В программе посещение мест, связанных с масонскими ложами, и знакомство с историей Николая Новикова. Маршрут включает ключевые достопримечательности столицы, такие как Красная площадь и Лубянка. Экскурсия подходит для всех, кто интересуется историей и культурой
5
21 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Узнать о масонах Москвы
  • 🏛️ Посетить исторические места
  • 📜 Погрузиться в историю 18 века
  • 👁️ Увидеть масонские символы
  • 👨‍🏫 Получить новые знания
Тайны московских масонов
Тайны московских масонов
Тайны московских масонов

Что можно увидеть

  • Памятник Жукову
  • Воскресенские ворота
  • Заиконоспасский монастырь
  • Никольская улица
  • Лубянка
  • Дом Страхового общества
  • Чистопрудный бульвар
  • Церковь Архангела Гавриила

Описание экскурсии

Во время прогулки по центру Москвы вы узнаете:

  • кто такие «вольные каменщики», когда они появились и что означают их тайные знаки;
  • как образовались масонские ложи во второй половине 18 века и как частично возродились в начале 1990-х;
  • какой была жизнь самого крупного масона России Николая Ивановича Новикова, писателя и учёного-просветителя Екатерининской эпохи;
  • как проводятся масонские обряды и почему это движение не является религией, хотя его члены и верят в «Великого Архитектора Вселенной»;
  • какие блюда подаются на масонских ужинах и как они готовятся;
  • на фасадах каких храмов и особняков столицы можно увидеть знаки «вольных каменщиков»;
  • в чём заключалась роль масонских лож в организации восстания декабристов.

Маршрут экскурсии

  • Памятник Жукову на Красной площади.
  • Воскресенские ворота.
  • Заиконоспасский монастырь.
  • Никольская улица.
  • Лубянка.
  • Дом Страхового общества на Тургеневской площади.
  • Чистопрудный бульвар.
  • Церковь Архангела Гавриила.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Маршрут включает в себя поездку на метро. Билет оплачивается дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Жукову на Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 9882 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
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конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и «Тайны истории» на РЕН ТВ. Автор статей об истории Москвы. При проведении экскурсий мне помогает команда моих коллег. Все они аккредитованные гиды.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
2
3
2
1
Н
Дата посещения: 30 мая 2026
Прекрасный экскурсовод Наталья Ивановна, индивидуальный подход. Все очень понравилось, благодарю!
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Т
Экскурсия очень понравилась. Наталья представила информацию объективно, по сути, без придуманный фактов и вероятных фантазий на эту тему. Увидели Москву другими глазами. Помимо масонов были рассказаны и многие другие интересные факты.
Экскурсия очень понравилась. Наталья представила информацию объективно, по сути, без придуманный фактов и вероятных фантазий на
Экскурсия очень понравилась. Наталья представила информацию объективно, по сути, без придуманный фактов и вероятных фантазий на
Экскурсия очень понравилась. Наталья представила информацию объективно, по сути, без придуманный фактов и вероятных фантазий на
Экскурсия очень понравилась. Наталья представила информацию объективно, по сути, без придуманный фактов и вероятных фантазий на
Экскурсия очень понравилась. Наталья представила информацию объективно, по сути, без придуманный фактов и вероятных фантазий на
Экскурсия очень понравилась. Наталья представила информацию объективно, по сути, без придуманный фактов и вероятных фантазий на
Экскурсия очень понравилась. Наталья представила информацию объективно, по сути, без придуманный фактов и вероятных фантазий на
Экскурсия очень понравилась. Наталья представила информацию объективно, по сути, без придуманный фактов и вероятных фантазий на+2
Экскурсия очень понравилась. Наталья представила информацию объективно, по сути, без придуманный фактов и вероятных фантазий на
Экскурсия очень понравилась. Наталья представила информацию объективно, по сути, без придуманный фактов и вероятных фантазий на
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А
Добрый день!
Провели прекрасный вечер рассматривая символы на зданиях в центре Москвы. Гид Наталья подробно объясняла происхождение символов и их смысл, Дополнительно сопровождала экскурсию интересными фактами относительно отдельных объектов, которые встречали на пути. Узнали много нового, рекомендую к посещению))
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Е
Хотим поблагодарить гида Наталью за увлекательный и глубокий рассказ во время путешествия. За два часа не только открыли для себя Москву заново, но и влюбились в ее архитекторов, просветителей, ученых.
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Всматривались в символы масонов и вслушивались в легенды и историю. Будем теперь вчитываться в труды наших великих соотечественников, которые посвящали свои жизни служению Отечеству: они меняли себя, чтобы изменился мир. Спасибо!

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Д
Экскурссия интересная, много нового узнали, никогда бы не обратили внимания на знаки на зданиях, так как спешка и дела не дают возможности остановиться и поднять голову вверх… Все из присутствующих
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москвичи, но про многие места и здания услышали впервые, хотя ходили мимо много раз и не замечали… Чего только стоит история про проект метро "Чистые пруды", также незабываемое впечатление осталось от посещения башни Меньшикова (Церковь Архангела Гавриила), Наталья поведала очень много фактов не только по теме экскурссии, но и о Москве в целом, начиная с истории создания и до наших дней. Очень интеллегентный и прятный в общении человек, на следующую экскурссию пойдем только с ней! Изучайте Москву, прекрасная альтернатива обычной прогулке!

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Ольга
Ходили с коллегами, чтобы узнать про тайные общества. Нам было семеро, оптимальный состав. Не испугались мороси. Все понравилось, интересные легенды и истории про масонские общества, плюс рассказы про образование в РФ.
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Входит в следующие категории Москвы

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