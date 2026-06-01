Индивидуальная экскурсия по Москве раскрывает загадки масонства. Участники узнают о «вольных каменщиках», их знаках и обрядах. В программе посещение мест, связанных с масонскими ложами, и знакомство с историей Николая Новикова. Маршрут включает ключевые достопримечательности столицы, такие как Красная площадь и Лубянка. Экскурсия подходит для всех, кто интересуется историей и культурой
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Узнать о масонах Москвы
- 🏛️ Посетить исторические места
- 📜 Погрузиться в историю 18 века
- 👁️ Увидеть масонские символы
- 👨🏫 Получить новые знания
Что можно увидеть
- Памятник Жукову
- Воскресенские ворота
- Заиконоспасский монастырь
- Никольская улица
- Лубянка
- Дом Страхового общества
- Чистопрудный бульвар
- Церковь Архангела Гавриила
Описание экскурсии
Во время прогулки по центру Москвы вы узнаете:
- кто такие «вольные каменщики», когда они появились и что означают их тайные знаки;
- как образовались масонские ложи во второй половине 18 века и как частично возродились в начале 1990-х;
- какой была жизнь самого крупного масона России Николая Ивановича Новикова, писателя и учёного-просветителя Екатерининской эпохи;
- как проводятся масонские обряды и почему это движение не является религией, хотя его члены и верят в «Великого Архитектора Вселенной»;
- какие блюда подаются на масонских ужинах и как они готовятся;
- на фасадах каких храмов и особняков столицы можно увидеть знаки «вольных каменщиков»;
- в чём заключалась роль масонских лож в организации восстания декабристов.
Маршрут экскурсии
- Памятник Жукову на Красной площади.
- Воскресенские ворота.
- Заиконоспасский монастырь.
- Никольская улица.
- Лубянка.
- Дом Страхового общества на Тургеневской площади.
- Чистопрудный бульвар.
- Церковь Архангела Гавриила.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Маршрут включает в себя поездку на метро. Билет оплачивается дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Жукову на Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 9882 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Дата посещения: 30 мая 2026
Прекрасный экскурсовод Наталья Ивановна, индивидуальный подход. Все очень понравилось, благодарю!
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Т
Экскурсия очень понравилась. Наталья представила информацию объективно, по сути, без придуманный фактов и вероятных фантазий на эту тему. Увидели Москву другими глазами. Помимо масонов были рассказаны и многие другие интересные факты.
+2
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А
Добрый день!
Провели прекрасный вечер рассматривая символы на зданиях в центре Москвы. Гид Наталья подробно объясняла происхождение символов и их смысл, Дополнительно сопровождала экскурсию интересными фактами относительно отдельных объектов, которые встречали на пути. Узнали много нового, рекомендую к посещению))
Провели прекрасный вечер рассматривая символы на зданиях в центре Москвы. Гид Наталья подробно объясняла происхождение символов и их смысл, Дополнительно сопровождала экскурсию интересными фактами относительно отдельных объектов, которые встречали на пути. Узнали много нового, рекомендую к посещению))
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Е
Хотим поблагодарить гида Наталью за увлекательный и глубокий рассказ во время путешествия. За два часа не только открыли для себя Москву заново, но и влюбились в ее архитекторов, просветителей, ученых.
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Д
Экскурссия интересная, много нового узнали, никогда бы не обратили внимания на знаки на зданиях, так как спешка и дела не дают возможности остановиться и поднять голову вверх… Все из присутствующих
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Ходили с коллегами, чтобы узнать про тайные общества. Нам было семеро, оптимальный состав. Не испугались мороси. Все понравилось, интересные легенды и истории про масонские общества, плюс рассказы про образование в РФ.
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