Для чего даётся человеку жизнь? Этот вопрос всегда волновал всё мыслящее человечество. Поиск ответа всегда порождал те или иные общественные течения, в том числе масонство. Вы услышите о самых известных масонах Москвы и целях организации.



Увидите масонские символы в городском пейзаже, а также здания, где проводились тайные заседания лож и совершались обряды посвящения в братство.