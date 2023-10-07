Тайны московских масонов

Побывать в масонских местах столицы и проникнуться идеями ложи

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Ответы на вопросы
Для чего даётся человеку жизнь? Этот вопрос всегда волновал всё мыслящее человечество. Поиск ответа всегда порождал те или иные общественные течения, в том числе масонство. Вы услышите о самых известных масонах Москвы и целях организации.

Увидите масонские символы в городском пейзаже, а также здания, где проводились тайные заседания лож и совершались обряды посвящения в братство.
Тайны московских масонов
Тайны московских масонов
Тайны московских масонов
Тайны московских масонов
Тайны московских масонов
Тайны московских масонов
Тайны московских масонов
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Во время прогулки по центру Москвы вы узнаете:

  • кто такие «вольные каменщики», когда они появились и что означают их тайные знаки;
  • как образовались масонские ложи во второй половине 18 века и как частично возродились в начале 1990-х;
  • какой была жизнь самого крупного масона России Николая Ивановича Новикова, писателя и учёного-просветителя Екатерининской эпохи;
  • как проводятся масонские обряды и почему это движение не является религией, хотя его члены и верят в «Великого Архитектора Вселенной»;
  • какие блюда подаются на масонских ужинах и как они готовятся;
  • на фасадах каких храмов и особняков столицы можно увидеть знаки «вольных каменщиков»;
  • в чём заключалась роль масонских лож в организации восстания декабристов.

Маршрут экскурсии

  • Памятник Жукову на Красной площади.
  • Воскресенские ворота.
  • Заиконоспасский монастырь.
  • Никольская улица.
  • Лубянка.
  • Дом Страхового общества на Тургеневской площади.
  • Чистопрудный бульвар.
  • Церковь Архангела Гавриила.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Маршрут включает в себя поездку на метро. Билет оплачивается дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Жукову на Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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