читать дальше уменьшить

москвичи, но про многие места и здания услышали впервые, хотя ходили мимо много раз и не замечали… Чего только стоит история про проект метро "Чистые пруды", также незабываемое впечатление осталось от посещения башни Меньшикова (Церковь Архангела Гавриила), Наталья поведала очень много фактов не только по теме экскурссии, но и о Москве в целом, начиная с истории создания и до наших дней. Очень интеллегентный и прятный в общении человек, на следующую экскурссию пойдем только с ней! Изучайте Москву, прекрасная альтернатива обычной прогулке!