Побывать в масонских местах столицы и проникнуться идеями ложи
Для чего даётся человеку жизнь? Этот вопрос всегда волновал всё мыслящее человечество. Поиск ответа всегда порождал те или иные общественные течения, в том числе масонство. Вы услышите о самых известных масонах Москвы и целях организации.
Увидите масонские символы в городском пейзаже, а также здания, где проводились тайные заседания лож и совершались обряды посвящения в братство.
Увидите масонские символы в городском пейзаже, а также здания, где проводились тайные заседания лож и совершались обряды посвящения в братство.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Во время прогулки по центру Москвы вы узнаете:
- кто такие «вольные каменщики», когда они появились и что означают их тайные знаки;
- как образовались масонские ложи во второй половине 18 века и как частично возродились в начале 1990-х;
- какой была жизнь самого крупного масона России Николая Ивановича Новикова, писателя и учёного-просветителя Екатерининской эпохи;
- как проводятся масонские обряды и почему это движение не является религией, хотя его члены и верят в «Великого Архитектора Вселенной»;
- какие блюда подаются на масонских ужинах и как они готовятся;
- на фасадах каких храмов и особняков столицы можно увидеть знаки «вольных каменщиков»;
- в чём заключалась роль масонских лож в организации восстания декабристов.
Маршрут экскурсии
- Памятник Жукову на Красной площади.
- Воскресенские ворота.
- Заиконоспасский монастырь.
- Никольская улица.
- Лубянка.
- Дом Страхового общества на Тургеневской площади.
- Чистопрудный бульвар.
- Церковь Архангела Гавриила.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Маршрут включает в себя поездку на метро. Билет оплачивается дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника Жукову на Красной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 824 туристов
Я аккредитованный гид и экскурсовод по Москве. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материла, информация легко запоминается и вызывает живой интерес! Являюсь лауреатом конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и Рен-ТВ «Тайны истории», автор статей об истории Москвы.
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