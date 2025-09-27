Вместе мы исследуем Новодевичий монастырь и выясним, почему он так похож на крепость, прогуляемся по территории, узнаем, как монахини спасли обитель от пожара и где можно увидеть привидения стрельцов.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Отправимся в Новодевичий монастырь и выясним, почему он похож на крепость, каким образом держал оборону против надвигающейся опасности и почему брал на себя первый удар неприятеля.
- Познакомимся с историей монастыря, узнаем, почему его насельницами были женщины царского рода и знатных фамилий, почему обитель стала постоянным местом царских богомолий.
- Погуляем по удивительной территории монастыря. Гид расскажет о Смоленском соборе, о храмах, окружающих его, познакомит с некрополем и часовнями-усыпальницами на территории монастыря.
- Приоткроем тайну одного загадочного обстоятельства, узнаем, почему в монастыре находился царь Борис со своей сестрой и что он подарил Смоленскому собору.
- Вы услышите историю о том, как монахини спасли монастырь от пожара, который устроили покидающие город солдаты Наполеона, и как они стали сестрами милосердия во время Первой мировой войны.
- Узнаете, как жил монастырь в советские годы и какое отношение он имел к Историческому музею.
• Погрузимся в мистику, раскрыв секреты «Софьиной» башни, а также выясним, почему в наши дни появляются приведения стрельцов. Важная информация:Обратите внимание! В монастыре строгий дресс-код, неуместна открытая одежда, короткие юбки, шорты. Женщинам желательно взять с собой платок. На территории монастыря нежелательно громко разговаривать.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новодевичий монастырь:
- Территория монастыря
- Смоленский собор
- Храмы на территории
- Крепостная стена и башни
- Колокольня
- Часовни-усыпальницы
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Радиогид
Что не входит в цену
- Личные расходы в храме
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Спортивная, выход 2
Завершение: Новодевичий монастырь
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Обратите внимание! В монастыре строгий дресс-код
- Неуместна открытая одежда
- Короткие юбки
- Шорты. Женщинам желательно взять с собой платок. На территории монастыря нежелательно громко разговаривать
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
27 сен 2025
В
Виктор
1 сен 2025
