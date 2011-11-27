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Описание
Что вас ожидает
Женские судьбы Новодевичьего
Мне хочется показать вам и тех женщин, которые сыграли роль в истории, и тех, чьи имена будто потерялись в хрониках Москвы. Они были женами и сестрами самодержцев или претендентов на престол. Одни пришли в обитель добровольно, провожаемые царями, а другие совсем не по своему желанию. Вот о ком мы поговорим:
Ульяна Палецкая — невестка Ивана Грозного, вдова его брата Юрия;
Елена Шереметева — также невестка Грозного, вдова его сына Ивана;
Ирина Годунова — вдова царя Федора Иоанновича и сестра боярина, будущего царя Бориса Годунова;
Ксения Годунова — дочь Бориса Годунова;
Мария Владимировна — дочь князя Владимира Старицкого;
Екатерина Буйносова-Ростовская — жена царя Василия Шуйского;
Мать Марии Долгорукой, жены царя Михаила Романова;
Старшие сестры Петра I — Евдокия, Екатерина и Мария Милославские — а также его первая жена Евдокия Лопухина.
Ну и конечно, я расскажу о царевне Софье Алексеевне — девушке, которая родилась буквально на полвека раньше той эпохи, в которой она бы смогла не просто реализоваться, но быть понятой и принятой современниками.
Историческая прогулка за стенами монастыря
Государь Василий III дал обет построить монастырь в честь возвращения смоленских земель и выделил для этого деньги из собственной, а не государственной казны. Что было с обителью дальше, какие трагические события и времена расцвета она помнит? На экскурсии у нас будет время поговорить и об этом. Мы пройдем по территории монастыря, заглянем в палаты, где была заточена царевна Софья, и в палаты Ирины Годуновой. А еще поднимемся на стены Новодевичьего, откуда увидим монастырский двор и сквер Девичьего поля.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Подъем на стены проходит по узкой лестнице с высокими ступенями, принимайте это во внимание
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у входа в Новодевичий монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Москве
По образованию я историк, и мне всегда было непонятно, почему на уроках истории простой повседневной жизни уделяют так мало внимания? Это стало основополагающим моментом в моих экскурсиях: я рассказываю не только типичную информацию о людях и городе, но и погружаю экскурсантов в детали жизни того времени. В моем арсенале куча предметов разных эпох: простые вещи, которые использовали обычные люди — столовые приборы, украшения, кусочки ткани; они дают возможность пощупать историю.