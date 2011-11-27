Новодевичий монастырь, или тайны русских царевен

Тематическая экскурсия по старинной обители с гидом-историком

Предлагаю вам посмотреть на богатую историю Новодевичьего монастыря через судьбы его великих затворниц.

Царевна Софья, Евдокия Лопухина, Ирина Годунова — вы узнаете, как эти и другие, менее известные женщины, попали в обитель и как здесь проходила их жизнь. Откроете тайны прошлого, зайдете в палаты и даже подниметесь на стены монастыря.
Новодевичий монастырь, или тайны русских царевен
Новодевичий монастырь, или тайны русских царевен
Новодевичий монастырь, или тайны русских царевен
Новодевичий монастырь, или тайны русских царевен
Новодевичий монастырь, или тайны русских царевен
Новодевичий монастырь, или тайны русских царевен
Ближайшие даты:
26
ноя
9
дек
13
дек
25
дек
29
дек
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Описание

Что вас ожидает

Женские судьбы Новодевичьего

Мне хочется показать вам и тех женщин, которые сыграли роль в истории, и тех, чьи имена будто потерялись в хрониках Москвы. Они были женами и сестрами самодержцев или претендентов на престол. Одни пришли в обитель добровольно, провожаемые царями, а другие совсем не по своему желанию. Вот о ком мы поговорим:

  • Ульяна Палецкая — невестка Ивана Грозного, вдова его брата Юрия;
  • Елена Шереметева — также невестка Грозного, вдова его сына Ивана;
  • Ирина Годунова — вдова царя Федора Иоанновича и сестра боярина, будущего царя Бориса Годунова;
  • Ксения Годунова — дочь Бориса Годунова;
  • Мария Владимировна — дочь князя Владимира Старицкого;
  • Екатерина Буйносова-Ростовская — жена царя Василия Шуйского;
  • Мать Марии Долгорукой, жены царя Михаила Романова;
  • Старшие сестры Петра I — Евдокия, Екатерина и Мария Милославские — а также его первая жена Евдокия Лопухина.

Ну и конечно, я расскажу о царевне Софье Алексеевне — девушке, которая родилась буквально на полвека раньше той эпохи, в которой она бы смогла не просто реализоваться, но быть понятой и принятой современниками.

Историческая прогулка за стенами монастыря

Государь Василий III дал обет построить монастырь в честь возвращения смоленских земель и выделил для этого деньги из собственной, а не государственной казны. Что было с обителью дальше, какие трагические события и времена расцвета она помнит? На экскурсии у нас будет время поговорить и об этом. Мы пройдем по территории монастыря, заглянем в палаты, где была заточена царевна Софья, и в палаты Ирины Годуновой. А еще поднимемся на стены Новодевичьего, откуда увидим монастырский двор и сквер Девичьего поля.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Подъем на стены проходит по узкой лестнице с высокими ступенями, принимайте это во внимание

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в Новодевичий монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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