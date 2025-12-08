Предлагаю вам посмотреть на богатую историю Новодевичьего монастыря через судьбы его великих затворниц. Царевна Софья, Евдокия Лопухина, Ирина Годунова — вы узнаете, как эти и другие, менее известные женщины, попали в обитель и как здесь проходила их жизнь. Откроете тайны прошлого, а так же зайдёте в ту самую Напрудную башню, где томилась царевна.

Описание экскурсии

Женские судьбы Новодевичьего

Мне хочется показать вам и тех женщин, которые сыграли роль в истории, и тех, чьи имена будто потерялись в хрониках Москвы. Они были женами и сестрами самодержцев или претендентов на престол. Одни пришли в обитель добровольно, провожаемые царями, а другие совсем не по своему желанию. Вот о ком мы поговорим:

Ульяна Палецкая — невестка Ивана Грозного, вдова его брата Юрия

Елена Шереметева — также невестка Грозного, вдова его сына Ивана

Ирина Годунова — вдова царя Федора Иоанновича и сестра боярина, будущего царя Бориса Годунова

Ксения Годунова — дочь Бориса Годунова

Мария Владимировна — дочь князя Владимира Старицкого

Екатерина Буйносова-Ростовская — жена царя Василия Шуйского

Мать Марии Долгорукой, жены царя Михаила Романова

Старшие сестры Петра I — Евдокия, Екатерина и Мария Милославские — а также его первая жена Евдокия Лопухина

Ну и конечно, я расскажу о царевне Софье Алексеевне — девушке, которая родилась буквально на полвека раньше той эпохи, в которой она бы смогла не просто реализоваться, но быть понятой и принятой современниками.

Историческая прогулка за стенами монастыря

Государь Василий III дал обет построить монастырь в честь возвращения смоленских земель и выделил для этого деньги из собственной, а не государственной казны. Что было с обителью дальше, какие трагические события и времена расцвета она помнит? На экскурсии у нас будет время поговорить и об этом. Мы пройдем по территории монастыря, заглянем в палаты, где была заточена царевна Софья, и в палаты Ирины Годуновой.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается музейная часть в кассу Новодевичьего монастыря: 500 ₽ — полный, 300 ₽ — льготный.