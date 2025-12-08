Тематическая экскурсия по старинной обители с гидом-историком
Предлагаю вам посмотреть на богатую историю Новодевичьего монастыря через судьбы его великих затворниц.
Царевна Софья, Евдокия Лопухина, Ирина Годунова — вы узнаете, как эти и другие, менее известные женщины, попали в обитель и как здесь проходила их жизнь. Откроете тайны прошлого, а так же зайдёте в ту самую Напрудную башню, где томилась царевна.
Мне хочется показать вам и тех женщин, которые сыграли роль в истории, и тех, чьи имена будто потерялись в хрониках Москвы. Они были женами и сестрами самодержцев или претендентов на престол. Одни пришли в обитель добровольно, провожаемые царями, а другие совсем не по своему желанию. Вот о ком мы поговорим:
Ульяна Палецкая — невестка Ивана Грозного, вдова его брата Юрия
Елена Шереметева — также невестка Грозного, вдова его сына Ивана
Ирина Годунова — вдова царя Федора Иоанновича и сестра боярина, будущего царя Бориса Годунова
Ксения Годунова — дочь Бориса Годунова
Мария Владимировна — дочь князя Владимира Старицкого
Екатерина Буйносова-Ростовская — жена царя Василия Шуйского
Мать Марии Долгорукой, жены царя Михаила Романова
Старшие сестры Петра I — Евдокия, Екатерина и Мария Милославские — а также его первая жена Евдокия Лопухина
Ну и конечно, я расскажу о царевне Софье Алексеевне — девушке, которая родилась буквально на полвека раньше той эпохи, в которой она бы смогла не просто реализоваться, но быть понятой и принятой современниками.
Историческая прогулка за стенами монастыря
Государь Василий III дал обет построить монастырь в честь возвращения смоленских земель и выделил для этого деньги из собственной, а не государственной казны. Что было с обителью дальше, какие трагические события и времена расцвета она помнит? На экскурсии у нас будет время поговорить и об этом. Мы пройдем по территории монастыря, заглянем в палаты, где была заточена царевна Софья, и в палаты Ирины Годуновой.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается музейная часть в кассу Новодевичьего монастыря: 500 ₽ — полный, 300 ₽ — льготный.
в среду в 12:00, в воскресенье в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
1380 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Новодевичий монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 12:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 148 туристов
Я гид по дореволюционной Москве. Мои экскурсии — это интеллектуальное, но развлечение. Поэтому никаких заумных терминов и огромного количества дат! Зато я отведу вас во все интересные места от шикарных особняков до злачных подворотен и расскажу захватывающие истории, которыми вы сможете поделиться с другими.
Приходите на мои экскурсии и Москва вам откроется с другой стороны!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
–
3
–
2
–
1
1
С
Семёнова
Экскурсии, проводимые Катериной, это всегда беспроигрышно! Два часа пролетают мгновенно. Лёгкая подача материала, с шуткой-прибауткой, любопытными и запоминающимися фактами. С удовольствием, позднее дома, можно углубиться в то, что услышал на читать дальшеуменьшить
экскурсии. Так, в пятницу, я побывала на сборной экскурсии по Новодевичьему монастырю. В ходе рассказа прошлись по исторической ленте судеб от первой жены Василия третьего до Софьи. И да, какие же непростые времена им выдались, прямо ух. Не прошли и мимо значимых мужчин того времени, даже легендарного Кудеяра припомнили. Узнали как на территории монастырей начали появляться захоронения. Лицезрели архитектуру Московского барокко и его особенности. Побывали в месте заточения Софьи. Восхитились образцами лицевой вышивки. Экскурсию очень рекомендую: информационно связанно и эмоционально насыщенно. Пища для ума, души, а также хорошая душевная прогулка. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
A
Anika
Шикарная экскурсия. День был прожит не зря!
Катерина рассказывает весело и интересно, ее хочется слушать и слушать. Нет нудного бубнежа, который навевает сон и не откладывается в голове. Материал не перегружен. читать дальшеуменьшить
Очень понравилось живое общение. А тут именно общение. Катерна не просто рассказывает, она общается с Вами, акцентируя внимание на важных моментах.
Особо я оценила, что во время экскурсии, нам дали так сказать "свободное время" - зайти в действующий храм! Мы не просто прошли мимо, а именно зашли, ну те кто хотел. Так же рассказ Катерина дополняет материалами: фото и картины. Например, картина Репина -"Царевна Софья», благодаря этой экскурсии открылась для меня с новой стороны. Хотите узнать с какой? Приходите к Кате!
Отдельно хочу отметить, кто группы не большие и очень комфортно! Но тут важно поймать билет. Очень сожалею что не попала к ней на другую экскурсию и теперь ждать до весны.
Когда экскурсия закончилась экскурсовод не ушла, а осталась и еще довольно долго отвечала на вопросы и общалась, рассказывая про очень интересные вещи. Катерина сама по себе интересная. Всем рекомендую. Приду еще обязательно!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Замечательная экскурсия с прекрасным гидом. Очень рекомендую! Мне кажется, может быть интересна как взрослым, так и старшим школьникам поскольку освещает разные и важные периоды в истории страны и города. Катерина чудесный рассказчик, все интересно, об’емно и по делу. Спасибо за встречу с известным и знакомство с новым!
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Спасибо Катерине за великолепную экскурсию! Я в восторге! Очень много узнала для себя нового и удивительного)) Рекомендую от души эту экскурсию! Рассказ полон историей места, историей создания, традиций, правил, судеб читать дальшеуменьшить
именитых людей, причём рассказ экскурсовода охватывает широкий пласт истории. Очень интригующе, волнующе, интересно. Пришла домой и захотелось глубже узнать о некоторых героях экскурсии (не буду спойлерить). Вот это и значит для меня интересная экскурсия, когда хочется продолжения)) Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Ф
Фатима
Во-первых, прекрасный гид! Катерина всегда пунктуальная, всегда подготовлена дополнительным материалом в виде фото или даже предметов, очень чётко поставлена речь, доступным языком как для взрослых так и для детей. Во-вторых, экскурсия очень интересная, я лично давно хотела попасть на территорию Новодевичего монастыря. Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Яна
Катерина очень приятный с глубоким знанием темы экскурсии гид.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Новодевичий монастырь, или тайны русских царевен»