Тайны Новодевичьего монастыря в Москве

История древней обители как захватывающий детектив с разными версиями событий
Новодевичий монастырь — шедевр московского барокко, с которым связаны судьбы русских царевен и княгинь.

Мы будем исследовать архитектурный комплекс и погружаться в историю дивной крепости на Девичьем поле. Я поделюсь с вами местными легендами и развею некоторые мифы. Через рассказ о монастыре вы ближе познакомитесь с историей средневековой России.
Описание экскурсии

На подробной экскурсии по обители мы исследуем её главные архитектурные памятники:

В Новодевичем монастыре мы осмотрим:

  • Башни крепостного укрепления
  • Предтеченскую церковь
  • Лопухинские палаты
  • Певческие палаты
  • Казначейский корпус
  • Колокольню
  • Покровскую церковь

Часовню-усыпальницу Прохоровых. Я расскажу о купеческой династии Трёхгорной мануфактуры и традициях благотворительности в России. А ещё поговорим о легендарном поэте и герое Отечественной войны 1812 года Денисе Давыдове

Монастырский музей в Стрелецкой караульне у Напрудной башни. Мы осмотрим экспозиции, связанные с жизнью монахинь и знаменитых узниц монастыря

Амвросиевскую церковь — зайдём внутрь и обсудим, какие обстоятельства послужили предысторией основания Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря

А также вы увидите:

  • Самый очаровательный памятник Москвы — скульптурную группу «Дорогу утятам!»
  • Сквер девичьих прудов, где мы обсудим невероятные исторические перипетии этих мест

Обратите внимание: Смоленский собор и Успенская церковь всё ещё реставрируются и поэтому закрыты для посещения

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты на монастырскую территорию и в музейные палаты — 500 ₽ за чел. (льготный билет — 300 ₽), а также экскурсионный сбор монастыря — 1000 ₽ за всех
  • Мы не посещаем Новодевичьий некрополь
  • На экскурсии я использую радиогид, рекомендую взять с собой проводные наушники с круглым штекером или я предоставлю стандартные

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Новодевичьих прудов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера
Лера — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 723 туристов
Гид по Москве и Московской области. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Член Союза гидов России. Резидент телепередачи «Улицы московские» на телеканале «Москва Доверие» — спикер-москвовед. Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе. Аккредитована на
читать дальше

ведение экскурсий по Москве и Московской области, музею-заповеднику «Царицыно» (усадьба и дворец), музею-заповеднику «Коломенское» (усадьба и дворец), музею-заповеднику «Измайлово» (усадьба и музейный комплекс), музею-заповеднику «Кусково» (дворец, грот и парк), храму Христа Спасителя, Новодевичьему монастырю, Донскому монастырю, Московскому метрополитену, Музею Москвы, Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу (Новая Третьяковка), Государственному музею А. С. Пушкина, музею М. А. Булгакова, Мемориальному музею космонавтики, выставочному комплексу ВДНХ и отдельным павильонам. С радостью покажу вам любимый город!

