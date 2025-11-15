Новодевичий монастырь — шедевр московского барокко, с которым связаны судьбы русских царевен и княгинь. Мы будем исследовать архитектурный комплекс и погружаться в историю дивной крепости на Девичьем поле. Я поделюсь с вами местными легендами и развею некоторые мифы. Через рассказ о монастыре вы ближе познакомитесь с историей средневековой России.

На подробной экскурсии по обители мы исследуем её главные архитектурные памятники:

Башни крепостного укрепления

Предтеченскую церковь

Лопухинские палаты

Певческие палаты

Казначейский корпус

Колокольню

Покровскую церковь

Часовню-усыпальницу Прохоровых. Я расскажу о купеческой династии Трёхгорной мануфактуры и традициях благотворительности в России. А ещё поговорим о легендарном поэте и герое Отечественной войны 1812 года Денисе Давыдове

Монастырский музей в Стрелецкой караульне у Напрудной башни. Мы осмотрим экспозиции, связанные с жизнью монахинь и знаменитых узниц монастыря

Амвросиевскую церковь — зайдём внутрь и обсудим, какие обстоятельства послужили предысторией основания Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря

А также вы увидите:

Самый очаровательный памятник Москвы — скульптурную группу «Дорогу утятам!»

Сквер девичьих прудов, где мы обсудим невероятные исторические перипетии этих мест

Обратите внимание: Смоленский собор и Успенская церковь всё ещё реставрируются и поэтому закрыты для посещения

