История древней обители как захватывающий детектив с разными версиями событий
Новодевичий монастырь — шедевр московского барокко, с которым связаны судьбы русских царевен и княгинь.
Мы будем исследовать архитектурный комплекс и погружаться в историю дивной крепости на Девичьем поле. Я поделюсь с вами местными легендами и развею некоторые мифы. Через рассказ о монастыре вы ближе познакомитесь с историей средневековой России.
Описание экскурсии
На подробной экскурсии по обители мы исследуем её главные архитектурные памятники:
В Новодевичем монастыре мы осмотрим:
Башни крепостного укрепления
Предтеченскую церковь
Лопухинские палаты
Певческие палаты
Казначейский корпус
Колокольню
Покровскую церковь
Часовню-усыпальницу Прохоровых. Я расскажу о купеческой династии Трёхгорной мануфактуры и традициях благотворительности в России. А ещё поговорим о легендарном поэте и герое Отечественной войны 1812 года Денисе Давыдове
Монастырский музей в Стрелецкой караульне у Напрудной башни. Мы осмотрим экспозиции, связанные с жизнью монахинь и знаменитых узниц монастыря
Амвросиевскую церковь — зайдём внутрь и обсудим, какие обстоятельства послужили предысторией основания Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря
А также вы увидите:
Самый очаровательный памятник Москвы — скульптурную группу «Дорогу утятам!»
Сквер девичьих прудов, где мы обсудим невероятные исторические перипетии этих мест
Обратите внимание: Смоленский собор и Успенская церковь всё ещё реставрируются и поэтому закрыты для посещения
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты на монастырскую территорию и в музейные палаты — 500 ₽ за чел. (льготный билет — 300 ₽), а также экскурсионный сбор монастыря — 1000 ₽ за всех
Мы не посещаем Новодевичьий некрополь
На экскурсии я использую радиогид, рекомендую взять с собой проводные наушники с круглым штекером или я предоставлю стандартные
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Лера — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 723 туристов
Гид по Москве и Московской области. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Член Союза гидов России.
Резидент телепередачи «Улицы московские» на телеканале «Москва Доверие» — спикер-москвовед.
Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе.
Аккредитована на читать дальше
ведение экскурсий по Москве и Московской области, музею-заповеднику «Царицыно» (усадьба и дворец), музею-заповеднику «Коломенское» (усадьба и дворец), музею-заповеднику «Измайлово» (усадьба и музейный комплекс), музею-заповеднику «Кусково» (дворец, грот и парк), храму Христа Спасителя, Новодевичьему монастырю, Донскому монастырю, Московскому метрополитену, Музею Москвы, Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу (Новая Третьяковка), Государственному музею А. С. Пушкина, музею М. А. Булгакова, Мемориальному музею космонавтики, выставочному комплексу ВДНХ и отдельным павильонам.
С радостью покажу вам любимый город!