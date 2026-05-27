Очень красивый квест по основной экспозиции Пушкинского музея.
От Древнего Египта до Франции 18 века — вы будете искать прекраснейшую женщину, всматриваясь в лица, детали и образы.
Более 35 заданий проведут вас через залы и помогут понять, как менялось представление о красоте — от одного идеала к другому.
Описание квеста
Вы увидите:
- Египетский зал с мумиями и ритуальными предметами
- сокровища Трои, которые нашёл археолог Генрих Шлиман
- фаюмские портреты — одни из первых реалистичных изображений человека
- живопись Возрождения — от Боттичелли и Тициана до Кранаха
- работы Рубенса, Рембрандта, Эль Греко и других мастеров
Выполняя различные задания, узнаете:
- как менялись представления о красоте от Древнего Египта до 18 века
- зачем делали фаюмские портреты
- как были устроены древнеегипетские обряды
- почему в эпоху Возрождения человек стал центром искусства
- что выделяет барокко среди других стилей
- как Рембрандт передавал сложность человеческих чувств
- кто такая маркиза де Помпадур
Как проходит квест
- Без гида. Все задания — в мобильном приложении, которое может работать без интернета. Вам понадобится телефон или планшет
- После оплаты я свяжусь с вами и отправлю код для доступа к квесту. Один код — одно устройство
- Квест можно начать в любое время, поставить на паузу и вернуться к нему. Пройденный целиком квест пройти заново нельзя
Организационные детали
Дополнительные расходы — входные билеты в музей: взрослые — 700 ₽; для льготных категорий предусмотрены скидки.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Код-доступ на одно устройство
|1350 ₽
|Дополнительный код-доступ, если нужно больше
|675 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Волхонке
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 942 туристов
Я историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ, создаю городские исторические квесты. Мои прогулки не про дома — они про людей. Это истории, которые разворачиваются на фоне города, как кино.
