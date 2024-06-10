Расшифровать тайные знаки на стенах и городские послания на прогулке без гида
Хотите увидеть уникальные артефакты не в музее, а прямо на улицах Москвы и на стенах её домов? Узнать их историю, расшифровать тайные знаки, обогатить знания о дореволюционной орфографии и оценить работу дизайнеров 19 века? А заодно поломать голову над городскими загадками? Тогда этот квест для вас!
Квест очень визуальный. Благодаря ему вы заметите на улицах Москвы много интересных деталей, на которые, возможно, не обращали внимания раньше. Реклама, сохранившаяся с царских времён, старинные вывески магазинов, дворянские гербы с таинственными символами, 150-летние адресные таблички, визитные карточки из камня — это и многое другое проявит себя на прогулке по столице.
Вы узнаете об истории появления всех этих деталей. Но главное — поймёте, про что каждая из них, с помощью квеста. Он состоит из загадок, увлекательных заданий и исторических заметок по теме маршрута. Отвечайте на вопросы, при необходимости пользуйтесь подсказками и гуляйте в комфортном для вас темпе, делая остановки, когда захочется. При желании можете не завершать маршрут и пройти оставшуюся часть в другой день.
Маршрут проходит через районы Кузнецкого моста и Петровки, Китай-город (Никольская и Ильинка), по Маросейке-Покровке и переулкам Мясницкой.
Как пройти квест
В течение суток после оплаты я пришлю вам письмо с подробными инструкциями по прохождению квеста и кодом доступа к нему. Рекомендуется покупать квест заранее, накануне дня прохождения.
У квеста нет гида. Для прохождения вам нужен только мобильный телефон с доступом в интернет. Подойдёт любой мобильный браузер — никаких дополнительных приложений скачивать не нужно. Рекомендуется иметь на смартфоне карту Москвы.
Код доступа к квесту можно активировать в любой день после покупки. Сам квест можно пройти только один раз — после окончания игры код аннулируется.
Цена указана за доступ к квесту на одном устройстве. Вы можете проходить квест компанией до 5 человек с одного устройства.
Кому подойдёт квест
Вопросы квеста рассчитаны скорее на взрослых, однако могут подойти и детям школьного возраста. Специальных знаний для разгадывания загадок не требуется: они на поиск по карте, на логику и сообразительность.
Организационные детали
Квест-экскурсию вы проходите с телефона самостоятельно, без гида
Длина маршрута — 4,2 км, примерное время прохождения — 3–3,5 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Москве
Меня зовут Александр. Историк архитектуры, москвовед и гид с 2010 года, автор более 50 пешеходных маршрутов по Москве. Учу «читать» город, вдохновляю людей обращать внимание на детали, рассказываю просто о сложных вещах.