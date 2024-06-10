Мобильная квест-экскурсия «Артефакты Москвы»

Расшифровать тайные знаки на стенах и городские послания на прогулке без гида
Хотите увидеть уникальные артефакты не в музее, а прямо на улицах Москвы и на стенах её домов? Узнать их историю, расшифровать тайные знаки, обогатить знания о дореволюционной орфографии и оценить работу дизайнеров 19 века? А заодно поломать голову над городскими загадками? Тогда этот квест для вас!
Мобильная квест-экскурсия «Артефакты Москвы»
Мобильная квест-экскурсия «Артефакты Москвы»
Мобильная квест-экскурсия «Артефакты Москвы»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание квеста

Что вас ожидает

Квест очень визуальный. Благодаря ему вы заметите на улицах Москвы много интересных деталей, на которые, возможно, не обращали внимания раньше. Реклама, сохранившаяся с царских времён, старинные вывески магазинов, дворянские гербы с таинственными символами, 150-летние адресные таблички, визитные карточки из камня — это и многое другое проявит себя на прогулке по столице.

Вы узнаете об истории появления всех этих деталей. Но главное — поймёте, про что каждая из них, с помощью квеста. Он состоит из загадок, увлекательных заданий и исторических заметок по теме маршрута. Отвечайте на вопросы, при необходимости пользуйтесь подсказками и гуляйте в комфортном для вас темпе, делая остановки, когда захочется. При желании можете не завершать маршрут и пройти оставшуюся часть в другой день.

Маршрут проходит через районы Кузнецкого моста и Петровки, Китай-город (Никольская и Ильинка), по Маросейке-Покровке и переулкам Мясницкой.

Как пройти квест

  • В течение суток после оплаты я пришлю вам письмо с подробными инструкциями по прохождению квеста и кодом доступа к нему. Рекомендуется покупать квест заранее, накануне дня прохождения.
  • У квеста нет гида. Для прохождения вам нужен только мобильный телефон с доступом в интернет. Подойдёт любой мобильный браузер — никаких дополнительных приложений скачивать не нужно. Рекомендуется иметь на смартфоне карту Москвы.
  • Код доступа к квесту можно активировать в любой день после покупки. Сам квест можно пройти только один раз — после окончания игры код аннулируется.
  • Цена указана за доступ к квесту на одном устройстве. Вы можете проходить квест компанией до 5 человек с одного устройства.

Кому подойдёт квест

Вопросы квеста рассчитаны скорее на взрослых, однако могут подойти и детям школьного возраста. Специальных знаний для разгадывания загадок не требуется: они на поиск по карте, на логику и сообразительность.

Организационные детали

  • Квест-экскурсию вы проходите с телефона самостоятельно, без гида
  • Длина маршрута — 4,2 км, примерное время прохождения — 3–3,5 часа

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Кузнецкий мост
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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