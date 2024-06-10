Хотите увидеть уникальные артефакты не в музее, а прямо на улицах Москвы и на стенах её домов? Узнать их историю, расшифровать тайные знаки, обогатить знания о дореволюционной орфографии и оценить работу дизайнеров 19 века? А заодно поломать голову над городскими загадками? Тогда этот квест для вас!

Описание квеста

Что вас ожидает

Квест очень визуальный. Благодаря ему вы заметите на улицах Москвы много интересных деталей, на которые, возможно, не обращали внимания раньше. Реклама, сохранившаяся с царских времён, старинные вывески магазинов, дворянские гербы с таинственными символами, 150-летние адресные таблички, визитные карточки из камня — это и многое другое проявит себя на прогулке по столице.

Вы узнаете об истории появления всех этих деталей. Но главное — поймёте, про что каждая из них, с помощью квеста. Он состоит из загадок, увлекательных заданий и исторических заметок по теме маршрута. Отвечайте на вопросы, при необходимости пользуйтесь подсказками и гуляйте в комфортном для вас темпе, делая остановки, когда захочется. При желании можете не завершать маршрут и пройти оставшуюся часть в другой день.

Маршрут проходит через районы Кузнецкого моста и Петровки, Китай-город (Никольская и Ильинка), по Маросейке-Покровке и переулкам Мясницкой.

Как пройти квест

В течение суток после оплаты я пришлю вам письмо с подробными инструкциями по прохождению квеста и кодом доступа к нему. Рекомендуется покупать квест заранее, накануне дня прохождения.

У квеста нет гида. Для прохождения вам нужен только мобильный телефон с доступом в интернет. Подойдёт любой мобильный браузер — никаких дополнительных приложений скачивать не нужно. Рекомендуется иметь на смартфоне карту Москвы.

Код доступа к квесту можно активировать в любой день после покупки. Сам квест можно пройти только один раз — после окончания игры код аннулируется.

Цена указана за доступ к квесту на одном устройстве. Вы можете проходить квест компанией до 5 человек с одного устройства.

Кому подойдёт квест

Вопросы квеста рассчитаны скорее на взрослых, однако могут подойти и детям школьного возраста. Специальных знаний для разгадывания загадок не требуется: они на поиск по карте, на логику и сообразительность.

Организационные детали