1 чел.
По популярности
Квест
2 часа
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
Пройти по следам романа Ильфа и Петрова, чтобы найти заветный стул с сокровищами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18 000₽ за всё до 12 чел.
скидка
10%
Квест
2 часа
Квест по Китай-городу: загадки истории в увлекательном формате
Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок Китай-города, разгадывая исторические шифры в компании гида
Начало: У метро Китай-город
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 76006 840₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Квест
2.5 часа
Квест-экскурсия без гида «Мастер и Маргарита»
Пройти по локациям романа и ощутить атмосферу Москвы 100-летней давности
Начало: У метро «Маяковская»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
15001 350₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Гастрономический квест «Азия в Москве»
Пойти в три аутентичных азиатских заведения в компании двух гастроманьяков
Начало: У метро «Чистые пруды»
9 июня в 19:00
10 июня в 19:00
от 11 070₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
По усадьбе Измайлово - всей семьёй
Исследовать остров со старинной архитектурой в формате увлекательной экскурсии-квеста
Начало: У метро «Партизанская»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
7 700₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
«Быть знаменитым некрасиво…» Фотоквест по пастернаковскому Переделкину
Найти места съёмок архивных фотографий, послушать стихи и узнать, в чём сила «Доктора Живаго»
Начало: У ж/д станции «Переделкино»
14 июня в 10:00
17 июня в 16:00
70006 300₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Квест по Поклонной горе «Память о победах»
Страницы военной истории России в интерактивной экскурсии для детей и взрослых
Начало: М. Парк Победы
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Американский след в истории Москвы
Городской квест «В гостях у дяди Сэма»
Начало: Около памятника Ф. Энгельсу, в сквере около станци...
Завтра в 12:00
9 июня в 14:00
18 000₽ за всё до 15 чел.
Квест
2 часа
Британская загадка Москвы
Экскурсия-квест для истинных ценителей британской культуры
Начало: Большой театр, Театральная площадь площадь
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
18 000₽ за всё до 15 чел.
Квест
1.5 часа
Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
Отыскать в центре Москвы клад и разгадать зашифрованное послание потомкам
Начало: В районе м. Китай-город
18 июня в 17:00
19 июня в 18:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Квест
2.5 часа
Гастрономический квест «Мексика в Москве»
Пойти в три мексиканских заведения в компании двух гастроманьяков
Начало: У метро «Лубянка»
9 июня в 18:00
10 июня в 19:00
от 11 070₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Квест
2.5 часа
АрхДуэль: купцы vs дворяне - интеллектуальный квест по Москве
Откройте тайны московской архитектуры в увлекательном квесте и определите, кто вы - купец или дворянин
Начало: У метро «Кропоткинская»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 72006 480₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия по Бульварному кольцу: путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в историю Москвы через увлекательные задания и встречи с прошлым на каждом шагу
Начало: У метро Пушкинская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Детский квест с красочным путеводителем «По следам Пушкина»
В лёгком игровом формате узнать о жизни великого поэта, а также об улочках и домах, окружавших его
Начало: У памятника Пушкину (м. Пушкинская/Тверская/Чеховс...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
3.5 часа
Мобильная квест-экскурсия "Вокруг"Красного октября ""
Выяснить, где в Москве растёт лес на крыше и зачем в 1930-х передвигали дома
Начало: у метро Кропоткинская
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
1 200₽ за всё до 5 чел.
Квест
3.5 часа
Мобильная квест-экскурсия «Ивановская горка»
Погрузиться в историю Китай-города и Хитровки на прогулке без гида
Начало: У метро Китай-город
Завтра в 13:00
9 июня в 08:00
1 200₽ за всё до 5 чел.
Квест
3.5 часа
Мобильная квест-экскурсия «Артефакты Москвы»
Расшифровать тайные знаки на стенах и городские послания на прогулке без гида
Начало: У метро Кузнецкий мост
Завтра в 13:00
9 июня в 08:00
1 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь4 июня 2024Посетили гастропрогулку в мае с подругами…. "Мексика в Москве". Идея интересная. Плюсы: в центре, переходы между заведениями недолгие, достаточно аутентичные рестораны
- ЛЛюбовь21 мая 2024Здравствуйте! Заказывали квест для пятиклешек. Гидом у нас была Наталья - яркая, умная, увлекающая. Спасибо за эту экскурсию. Ребята были всегда вовлечены в процесс. Время пролетело незаметно! С удовольствием порекомендую этот маршрут!
- ООльга20 мая 2024Маршрут квеста проходит по красивым локациям в окрестностях Патриарших прудов, а задания позволяют обратить внимание на неочевидные детали в архитектуре.
- ССветлана19 мая 2024Экскурсия для детей и взрослых. Информация подаётся легко для восприятия. Интересно гулять в неизвестном месте с человеком, который погружен в историю места и показывает самые интересные места. И дети от 6 до 13 и взрослые остались очень довольны!
- ССветлана18 мая 2024Спасибо большое Ирине! Мы нашей взрослой группой очень интересно и красиво прогулялись по местам Пастернака. Ирина прекрасный экскурсовод, это уже не первая
- ЕЕвгения10 мая 2024Прекрасная экскурсия! Познавательная, легкая, активная. 2 часа пролетели на одном дыхании. Олег - великолепный гид с отличным чувством юмора. Однозначно рекомендую всем!
- ЕЕлена5 мая 2024Спасибо Елене за прекрасную экскурсию! Много нового и интересного узнали про Москву!
- ННаталья22 апреля 2024Не знаете с чего начать знакомство с азиатской кухней,какое заведение посетить то вам сюда две молодые позитивные девушки возьмут вас за руку и откроют вам двери новых вкусов и впечатлений
- AAleksandra21 апреля 2024Прекрасный квест, очень динамичная прогулка, спасибо Елене, узнали много нового
- ЛЛариса21 апреля 2024Познавательная, увлекательная, интересная экскурсия-квест. Экскурсовод Елена - очень милая прекрасная рассказчица, отличный организатор. Мы почерпнули много нового ранее неизвестного для
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Квесты для взрослых»
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