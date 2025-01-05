Я много лет изучаю артефакты прошлого — кирпичные клейма, крышки канализационных люков и прочие приметы старины.
Тимирязевская сельскохозяйственная академия — это одно из редких мест в Москве, где их концентрация на единицу площади самая большая.
Так родилась концепция экскурсии — взгляд на большую историю Тимирязевки через призму её маленьких деталек.
Тимирязевская сельскохозяйственная академия — это одно из редких мест в Москве, где их концентрация на единицу площади самая большая.
Так родилась концепция экскурсии — взгляд на большую историю Тимирязевки через призму её маленьких деталек.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
На прогулке по Дубовой, Лиственничной, Вязовой и Липовой аллеям Тимирязевки вы узнаете массу занимательных и малоизвестных фактов из истории сельскохозяйственной академии, а также увидите:
- Кирпичные клейма 19-20 вв.
- Крышки дореволюционных и раннесоветских канализационных люков
- Единственный в Москве дореволюционный керосиновый фонарь
- Старинный адресный аншлаг
- Работающие холодильники более чем столетней давности
- Брамантово окно, бифорий и палладиево окно
- Своды Монье
- Дореволюционные и советские нивелирные марки и реперы
- Фундамент водонапорной башни, спроектированной инженером Шуховым
- Сибирские яблони, посаженные к столетнему юбилею Бородинского сражения
- Природный памятник 1-й Государственной думе
- Вегетационный домик, возведённый самим Тимирязевым для Нижегородской торгово-промышленной выставки 1896 года
И конечно, мы обстоятельно поговорим о людях, которые строили и обустраивали сельскохозяйственную академию, — учились, преподавали и работали здесь.
Организационные детали
- Если вас будет более 3 человек, за каждого последующего участника нужно будет доплатить по 1000 рублей
- Маршрут полностью пешеходный — выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Тимирязевской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Москве
С августа 2014 года я веду блог в «Живом журнале». О чём я там пишу? В первую очередь о неприметных городских деталях — канализационных люках, нивелирных марках, страховых досках, кирпичных клеймах, различной символике, гербах и вензелях, старых табличках. На этом построены все мои экскурсии — от маленького артефакта к большой истории города.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
5 янв 2025
Очень понравилась экскурсия! Увидели потрясающее архитектурное разнообразие застройки, множество артефактов, прогулялись по чудесным лиственничным аллеям, насладились тишиной и покоем местности! Узнали интересные подробности о жизни великих людей. Три часа свежей зимней прогулки пролетели незаметно! Уставшим от городского шума и массовых мероприятий, любителям исторических деталей сюда!
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