Я много лет изучаю артефакты прошлого — кирпичные клейма, крышки канализационных люков и прочие приметы старины. Тимирязевская сельскохозяйственная академия — это одно из редких мест в Москве, где их концентрация на единицу площади самая большая. Так родилась концепция экскурсии — взгляд на большую историю Тимирязевки через призму её маленьких деталек.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

На прогулке по Дубовой, Лиственничной, Вязовой и Липовой аллеям Тимирязевки вы узнаете массу занимательных и малоизвестных фактов из истории сельскохозяйственной академии, а также увидите:

Кирпичные клейма 19-20 вв.

Крышки дореволюционных и раннесоветских канализационных люков

Единственный в Москве дореволюционный керосиновый фонарь

Старинный адресный аншлаг

Работающие холодильники более чем столетней давности

Брамантово окно, бифорий и палладиево окно

Своды Монье

Дореволюционные и советские нивелирные марки и реперы

Фундамент водонапорной башни, спроектированной инженером Шуховым

Сибирские яблони, посаженные к столетнему юбилею Бородинского сражения

Природный памятник 1-й Государственной думе

Вегетационный домик, возведённый самим Тимирязевым для Нижегородской торгово-промышленной выставки 1896 года

И конечно, мы обстоятельно поговорим о людях, которые строили и обустраивали сельскохозяйственную академию, — учились, преподавали и работали здесь.

Организационные детали