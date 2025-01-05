Тимирязевка на ладони

Небанальный взгляд на старинный уголок Москвы и его раритеты
Я много лет изучаю артефакты прошлого — кирпичные клейма, крышки канализационных люков и прочие приметы старины.

Тимирязевская сельскохозяйственная академия — это одно из редких мест в Москве, где их концентрация на единицу площади самая большая.

Так родилась концепция экскурсии — взгляд на большую историю Тимирязевки через призму её маленьких деталек.
5
1 отзыв
Тимирязевка на ладони
Тимирязевка на ладони
Тимирязевка на ладони
Ближайшие даты:
14
фев15
фев16
фев18
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фев
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

На прогулке по Дубовой, Лиственничной, Вязовой и Липовой аллеям Тимирязевки вы узнаете массу занимательных и малоизвестных фактов из истории сельскохозяйственной академии, а также увидите:

  • Кирпичные клейма 19-20 вв.
  • Крышки дореволюционных и раннесоветских канализационных люков
  • Единственный в Москве дореволюционный керосиновый фонарь
  • Старинный адресный аншлаг
  • Работающие холодильники более чем столетней давности
  • Брамантово окно, бифорий и палладиево окно
  • Своды Монье
  • Дореволюционные и советские нивелирные марки и реперы
  • Фундамент водонапорной башни, спроектированной инженером Шуховым
  • Сибирские яблони, посаженные к столетнему юбилею Бородинского сражения
  • Природный памятник 1-й Государственной думе
  • Вегетационный домик, возведённый самим Тимирязевым для Нижегородской торгово-промышленной выставки 1896 года

И конечно, мы обстоятельно поговорим о людях, которые строили и обустраивали сельскохозяйственную академию, — учились, преподавали и работали здесь.

Организационные детали

  • Если вас будет более 3 человек, за каждого последующего участника нужно будет доплатить по 1000 рублей
  • Маршрут полностью пешеходный — выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Тимирязевской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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5 янв 2025
Очень понравилась экскурсия! Увидели потрясающее архитектурное разнообразие застройки, множество артефактов, прогулялись по чудесным лиственничным аллеям, насладились тишиной и покоем местности! Узнали интересные подробности о жизни великих людей. Три часа свежей зимней прогулки пролетели незаметно! Уставшим от городского шума и массовых мероприятий, любителям исторических деталей сюда!
Очень понравилась экскурсия! Увидели потрясающее архитектурное разнообразие застройки, множество артефактов, прогулялись по чудесным лиственничным аллеям, насладилисьОчень понравилась экскурсия! Увидели потрясающее архитектурное разнообразие застройки, множество артефактов, прогулялись по чудесным лиственничным аллеям, насладилисьОчень понравилась экскурсия! Увидели потрясающее архитектурное разнообразие застройки, множество артефактов, прогулялись по чудесным лиственничным аллеям, насладилисьОчень понравилась экскурсия! Увидели потрясающее архитектурное разнообразие застройки, множество артефактов, прогулялись по чудесным лиственничным аллеям, насладилисьОчень понравилась экскурсия! Увидели потрясающее архитектурное разнообразие застройки, множество артефактов, прогулялись по чудесным лиственничным аллеям, насладилисьОчень понравилась экскурсия! Увидели потрясающее архитектурное разнообразие застройки, множество артефактов, прогулялись по чудесным лиственничным аллеям, насладилисьОчень понравилась экскурсия! Увидели потрясающее архитектурное разнообразие застройки, множество артефактов, прогулялись по чудесным лиственничным аллеям, насладилисьОчень понравилась экскурсия! Увидели потрясающее архитектурное разнообразие застройки, множество артефактов, прогулялись по чудесным лиственничным аллеям, насладилисьОчень понравилась экскурсия! Увидели потрясающее архитектурное разнообразие застройки, множество артефактов, прогулялись по чудесным лиственничным аллеям, насладились

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