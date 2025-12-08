Тула сверкает золотыми и серебряными боками самоваров, звенит весёлыми гармонями и манит ароматом имбиря.
Мы покажем вам город купцов и оружейников именно таким! Вы прогуляетесь по музейному кварталу, побываете в кремле и на ремесленном дворе, попробуете свежий пряник и узнаете, как город стал символом гостеприимства и мастерства.
Описание экскурсии
- Вы пройдёте по улице Металлистов — бывшей улице купцов и оружейников, которая сегодня превратилась в уютный музейный квартал. Здесь каждое здание — история, каждый дом хранит дух старинного города
- Отреставрированные особняки 18-19 веков, величественные храмы, крафтовые лавки с ароматными пряниками и камерные ресторации сложатся для вас в неповторимый образ древней Тулы
- Совсем рядом — модная двухуровневая набережная с арт-объектами и ротондами
- Затем отправимся в гости к тульскому Левше и погрузимся в секреты тульских ремёсел. В слободе мастеров для нас проведут:
— мастер-шоу по горячей обработке металла на тульской кузне, с чеканкой собственной сувенирной монетки
— мастер-класс от Левши по растопке жарового тульского самовара
— традиционное чаепитие с дымком и тульскими пряниками
- А завершить поездку предлагаем посещением Тульского государственного музея оружия — самого большого в мире, выполненного в форме богатырского шлема
Примерный тайминг
07:00 — отправление из Москвы
10:30 — прибытие в Тулу
11:00 — прогулка по улице Металлистов и Музейному кварталу
12:00 — прогулка по двухуровневой набережной реки Упы
12:45 — экскурсия в гостях у тульского Левши
15:00 — душевный приём в Музее гармони у деда Филимона
16:00 — свободное время, возможность посетить Тульский государственный музей оружия (по желанию)
18:00 — выезд в Москву
21:00–21:30 — возвращение в Москву
Организационные детали
- В стоимость включено транспортное обслуживание (автобус туристического класса), входные билеты в музеи с экскурсионным обслуживанием
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед — 650 ₽ с чел. (по желанию, бронируется заранее при заказе экскурсии)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5300 ₽
|Новогодний
|5600 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Аннино»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 693 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
