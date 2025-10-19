Мои заказы

Тверское княжество

Вас ждут жемчужины верхневолжского ожерелья! Мы посетим древнюю крепость тверских князей, городок Старица.

Услышим увлекательную историю древнего стольного града Твери и увидим сохранившиеся шедевры знаменитого зодчего Карло Росси. Восхитимся левитановскими пейзажами Ржева — города великой воинской славы. Полюбуемся зефирным чудом — храмом Преображения Господня.
Описание экскурсии

Ржев: посещение крупнейшего мемориала Европы Ржев — один из немногих древних городов, в котором до сих пор сохранился дух старины и самобытных традиций. А всё потому, что Ржев — одна из неофициальных раскольничьих столиц, его населяли обладатели огромных капиталов, пеньковые и хлебные короли. До сих пор во Ржеве живут потомки старообрядческих династий, а Ржев ревниво хранит тайны своих староверов за семью печатями. Здесь сохранились редкие, чудом уцелевшие памятники довоенного Ржева: дом купца Образцовых, красивейшее здание Государственного банка в стиле модерн, напоминающее дворец с остроконечной башней, старейший Оковецкий собор. Вы узнаете, как связано выражение «попасть впросак» со знаменитыми ржевскими канатами, как призрачный князь Владимир Ржев охранял и зачем ему каждую ночь выставляли сапоги, а также, как местный житель чуть не пленил самого Наполеона! Вы услышите легенды и мифы о происхождении названия Ржева, узнаете, как Великая Отечественная война разделила историю города на «до» и «после» и как так получилось, что девяносто процентов старообрядцев Тверской области жили именно во Ржеве. Левитановские пейзажи Ржева венчает колоссальный Монумент советскому Солдату, открытый к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, исключительно на народные средства. Это один из крупнейших народных памятников в России! Высота грандиозного монумента 25 метров, а площадь Мемориала является одной из крупнейших в Европе и подобна площади берлинского мемориала Трептов-парк. Вы полюбуетесь могучей фигурой русского Воина, которую словно несёт на крыльях памяти стая журавлей… Отреставрированный центр Старицы Дружелюбный город удивит не только панорамами Свято-Успенского Старицкого монастыря и пейзажными крепостными валами на месте древнего Городища, но и своими зелёными парками, отреставрированными набережными, мощёными улочками и уютной застройкой в стиле провинциального барокко и классицизма. Знакомиться с волшебной Старицей начнём на «месте силы» наших далёких славянских предков — древнем Старицком городище. Отсюда открываются чарующие виды! Панорамы кормилицы-Волги и волшебный крохотный городок на её дивных берегах с белоснежным островком древнего монастыря, деревянными аккуратными домиками, с дымком из труб и кружевными ставенками — само очарование! И Волга-то здесь течёт, как и тысячу лет назад, в своём первозданном русле — ведь в окрестностях Старицы уровень матушки-Волги не изменён водохранилищами. Весной и летом утопает Старица в сиреневых зарослях и изумрудной зелени, осенью — горит в пылающем багрянце, зимой завораживает сказочными белоснежными просторами. Недаром очаровательная Старица пленяла своей красотой великих персон русской истории, Иоанн Грозный даже прозвал Старицу Любимъ-городом! Особенно был очарован Старицей Александр Сергеевич Пушкин, который посещал её зимой 1829 года — и древностью истории, и красотой реки, величественными храмами и седыми монастырями. Теперь Старица — одна из «столиц» Пушкинского кольца Верхневолжья — уникального пути, по которому поэт путешествовал по Тверскому краю. Село Красное Неподалёку от Старицы сохранилось настоящее диво — редчайший псевдоготический храм Преображения Господня в селе Красное. Зефирное чудо, которое так удивительно встретить в тверском селе. Шедевр псевдоготики с неожиданно нежными формами, готической «розой» над входом и острыми шпилями-куполами словно соткан из каменного ажурного кружева и поражает изяществом линий, устремлённых ввысь. В этих живописных уголках тверского края снимались эпизоды любимого сериала миллионов — «Гардемарины, вперед!». Стольный град Тверского княжества: вечерняя экскурсия Тверь — живописнейший город на Волге, есть в ней что-то лёгкое, воздушное, поэтичное. На уютной и камерной набережной Степана Разина с симпатичным ансамблем двухэтажных ярких домиков, с застройкой «сплошной фасадой», когда дома идут в ряд, без зазоров между ними, мы ощутим итальянские и петербургские мотивы. Среди этих домов выделяется особым шармом и пышностью особняк купца Хозинского, спроектированный Карлом Росси. Увидим главный шедевр и вершину тверского периода Карла Росси — Путевой дворец, который России перестроил по заказу принцессы Ольденбургской. У фешенебельной гостиницы ещё одного знаменитого архитектора итальянского происхождения, оставившего свой след в Твери, — Пабло Гальяни — вспомним стихотворное послание А. С. Пушкина: «У Гальяни иль Кольони Закажи себе в Твери С пармазаном макарони, Да яичницу свари.» Восхитимся чудом инженерии 1900 года — ажурным Староволжским мостом, увидим монументальный Новый мост. Узнаем, отчего главная улица Твери носила название Миллионной, увидим монументальную статую небесному покровителю Твери — великому князю Михаилу Ярославичу Тверскому и, конечно, побываем у памятника самому знаменитому купцу-путешественнику всех времён и народов Афанасию Никитину. Традиционно тверичане и гости города приходят к своему Афанасию загадывать желания. Говорят, что особенно охотно великий купец-мореплаватель «помогает» в исполнении желаний, связанных с путешествиями. Обратный путь в Москву сократит проезд по платной скоростной магистрали. Важная информация:
  • Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения.
  • В осенне-зимний период из-за сокращения светового дня экскурсия по Твери проходит в сумерках, исторический центр Твери, достопримечательности, мосты и памятники подсвечены.

Согласно расписанию в 07:15.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ржев
  • Старица
  • Тверь
  • Храм Преображения Господня в Красном
Что включено
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
  • Проезд по платной скоростной магистрали
  • Услуги гида
  • «Радиогид» с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
  • Обед - 800 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро Улица 1905 года, выход №3
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в 07:15.
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения
  • В осенне-зимний период из-за сокращения светового дня экскурсия по Твери проходит в сумерках, исторический центр Твери, достопримечательности, мосты и памятники подсвечены
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
19 окт 2025
К сожалению, экскурсия совершенно не оправдала ожиданий. Из названия «Тверское княжество» было понимание, что мотивом поездки станет история древней Твери. К, сожалению, все оказалось не так. Первой остановкой был монумент
читать дальше

на подъезде к Ржеву, дали пол-часа времени на самостоятельный осмотр. Затем сам город Ржев: из окна автобуса показали облезлые грязные дома, потом высадили на смотровой площадке, минимально рассказав об открывающемся виде, опять же без исторической справки. Старица с церковью совершено не произвела впечатление. В этом городе провели много времени из-за обеда(посещение церкви заняло пол-часа. Сказать, что она «вписалась» в историю тверского княжества можно с натяжкой((((«вишенкой на торте» была сама Тверь. В город приехали в 8 часов вечера, когда на улице было темно. Из окна автобуса на скорости посмотрели центральную улицу. Высадили на набережной, что бы оценить вид города. Затем возвращение в Москву. Было совершенно не интересно, не информативно, так как о Твери, о богатейшей истории княжества не было сказано практически ничего. Исходя из организации экскурсии, встает вопрос: откуда взялась стоимость поездки почти 6 тысяч рублей с человека? Обед оплачивался отдельно, никаких музеев так же не было. Стоимость проезда по платной дороге могла быть покрыта стоимостью поездки одного человека, а автобус был полный. Осталась разочарована, удовольствия, на которое рассчитывала, не получила, потратила целый день на сидение в автобусе.

Татьяна
19 окт 2025
Отличная познавательная экскурсия, гид Юрий-увлеченный профессионал, дает много интересной информации, смотрели такие локации, о которых не все знают. Однозначно рекомендую именно с экскурсией смотреть эти места, получили удовольствие! Дорога обратно по платной магистрали из Твери не вызвала никаких затруднений. Рекомендую обед проводить в кафе-ротонде Былина-большой выбор блюд на любой вкус, цены приемлемые, все свежее.
Светлана
17 авг 2025
Анна
11 мая 2025
Жеребцова
10 мая 2025
Понравилось: маршрут насыщенный, продуманный, впечатлений много.
Не понравилось: отвратительно, что заменили автобус на маршрутку, для таких длительных переездов не пригодную. Пришлось всю поездку мучаться на колесе, трястись, ничего не видно, сзади
читать дальше

моторный гул, ничего не видно- перед сидением широкая стойка, не слышно, ноги не протянуть. Мне 63 года, было тяжело и на следующий день тоже. Я прекрасно понимаю, что вы оставляете за собой право поменять автобус, но если бы предупредили за сутки, я бы отказалась, такое право у мены отняли. Считаю, что услуга предоставлена не качественно, оплата была произведена за комфортабельный автобус, прошу компенсацию.

