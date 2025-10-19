читать дальше

на подъезде к Ржеву, дали пол-часа времени на самостоятельный осмотр. Затем сам город Ржев: из окна автобуса показали облезлые грязные дома, потом высадили на смотровой площадке, минимально рассказав об открывающемся виде, опять же без исторической справки. Старица с церковью совершено не произвела впечатление. В этом городе провели много времени из-за обеда(посещение церкви заняло пол-часа. Сказать, что она «вписалась» в историю тверского княжества можно с натяжкой((((«вишенкой на торте» была сама Тверь. В город приехали в 8 часов вечера, когда на улице было темно. Из окна автобуса на скорости посмотрели центральную улицу. Высадили на набережной, что бы оценить вид города. Затем возвращение в Москву. Было совершенно не интересно, не информативно, так как о Твери, о богатейшей истории княжества не было сказано практически ничего. Исходя из организации экскурсии, встает вопрос: откуда взялась стоимость поездки почти 6 тысяч рублей с человека? Обед оплачивался отдельно, никаких музеев так же не было. Стоимость проезда по платной дороге могла быть покрыта стоимостью поездки одного человека, а автобус был полный. Осталась разочарована, удовольствия, на которое рассчитывала, не получила, потратила целый день на сидение в автобусе.