Вас ждут жемчужины верхневолжского ожерелья! Мы посетим древнюю крепость тверских князей, городок Старица.
Услышим увлекательную историю древнего стольного града Твери и увидим сохранившиеся шедевры знаменитого зодчего Карло Росси. Восхитимся левитановскими пейзажами Ржева — города великой воинской славы. Полюбуемся зефирным чудом — храмом Преображения Господня.
Описание экскурсииРжев: посещение крупнейшего мемориала Европы Ржев — один из немногих древних городов, в котором до сих пор сохранился дух старины и самобытных традиций. А всё потому, что Ржев — одна из неофициальных раскольничьих столиц, его населяли обладатели огромных капиталов, пеньковые и хлебные короли. До сих пор во Ржеве живут потомки старообрядческих династий, а Ржев ревниво хранит тайны своих староверов за семью печатями. Здесь сохранились редкие, чудом уцелевшие памятники довоенного Ржева: дом купца Образцовых, красивейшее здание Государственного банка в стиле модерн, напоминающее дворец с остроконечной башней, старейший Оковецкий собор. Вы узнаете, как связано выражение «попасть впросак» со знаменитыми ржевскими канатами, как призрачный князь Владимир Ржев охранял и зачем ему каждую ночь выставляли сапоги, а также, как местный житель чуть не пленил самого Наполеона! Вы услышите легенды и мифы о происхождении названия Ржева, узнаете, как Великая Отечественная война разделила историю города на «до» и «после» и как так получилось, что девяносто процентов старообрядцев Тверской области жили именно во Ржеве. Левитановские пейзажи Ржева венчает колоссальный Монумент советскому Солдату, открытый к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, исключительно на народные средства. Это один из крупнейших народных памятников в России! Высота грандиозного монумента 25 метров, а площадь Мемориала является одной из крупнейших в Европе и подобна площади берлинского мемориала Трептов-парк. Вы полюбуетесь могучей фигурой русского Воина, которую словно несёт на крыльях памяти стая журавлей… Отреставрированный центр Старицы Дружелюбный город удивит не только панорамами Свято-Успенского Старицкого монастыря и пейзажными крепостными валами на месте древнего Городища, но и своими зелёными парками, отреставрированными набережными, мощёными улочками и уютной застройкой в стиле провинциального барокко и классицизма. Знакомиться с волшебной Старицей начнём на «месте силы» наших далёких славянских предков — древнем Старицком городище. Отсюда открываются чарующие виды! Панорамы кормилицы-Волги и волшебный крохотный городок на её дивных берегах с белоснежным островком древнего монастыря, деревянными аккуратными домиками, с дымком из труб и кружевными ставенками — само очарование! И Волга-то здесь течёт, как и тысячу лет назад, в своём первозданном русле — ведь в окрестностях Старицы уровень матушки-Волги не изменён водохранилищами. Весной и летом утопает Старица в сиреневых зарослях и изумрудной зелени, осенью — горит в пылающем багрянце, зимой завораживает сказочными белоснежными просторами. Недаром очаровательная Старица пленяла своей красотой великих персон русской истории, Иоанн Грозный даже прозвал Старицу Любимъ-городом! Особенно был очарован Старицей Александр Сергеевич Пушкин, который посещал её зимой 1829 года — и древностью истории, и красотой реки, величественными храмами и седыми монастырями. Теперь Старица — одна из «столиц» Пушкинского кольца Верхневолжья — уникального пути, по которому поэт путешествовал по Тверскому краю. Село Красное Неподалёку от Старицы сохранилось настоящее диво — редчайший псевдоготический храм Преображения Господня в селе Красное. Зефирное чудо, которое так удивительно встретить в тверском селе. Шедевр псевдоготики с неожиданно нежными формами, готической «розой» над входом и острыми шпилями-куполами словно соткан из каменного ажурного кружева и поражает изяществом линий, устремлённых ввысь. В этих живописных уголках тверского края снимались эпизоды любимого сериала миллионов — «Гардемарины, вперед!». Стольный град Тверского княжества: вечерняя экскурсия Тверь — живописнейший город на Волге, есть в ней что-то лёгкое, воздушное, поэтичное. На уютной и камерной набережной Степана Разина с симпатичным ансамблем двухэтажных ярких домиков, с застройкой «сплошной фасадой», когда дома идут в ряд, без зазоров между ними, мы ощутим итальянские и петербургские мотивы. Среди этих домов выделяется особым шармом и пышностью особняк купца Хозинского, спроектированный Карлом Росси. Увидим главный шедевр и вершину тверского периода Карла Росси — Путевой дворец, который России перестроил по заказу принцессы Ольденбургской. У фешенебельной гостиницы ещё одного знаменитого архитектора итальянского происхождения, оставившего свой след в Твери, — Пабло Гальяни — вспомним стихотворное послание А. С. Пушкина: «У Гальяни иль Кольони Закажи себе в Твери С пармазаном макарони, Да яичницу свари.» Восхитимся чудом инженерии 1900 года — ажурным Староволжским мостом, увидим монументальный Новый мост. Узнаем, отчего главная улица Твери носила название Миллионной, увидим монументальную статую небесному покровителю Твери — великому князю Михаилу Ярославичу Тверскому и, конечно, побываем у памятника самому знаменитому купцу-путешественнику всех времён и народов Афанасию Никитину. Традиционно тверичане и гости города приходят к своему Афанасию загадывать желания. Говорят, что особенно охотно великий купец-мореплаватель «помогает» в исполнении желаний, связанных с путешествиями. Обратный путь в Москву сократит проезд по платной скоростной магистрали. Важная информация:
- Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения.
- В осенне-зимний период из-за сокращения светового дня экскурсия по Твери проходит в сумерках, исторический центр Твери, достопримечательности, мосты и памятники подсвечены.
Согласно расписанию в 07:15.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ржев
- Старица
- Тверь
- Храм Преображения Господня в Красном
Что включено
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Проезд по платной скоростной магистрали
- Услуги гида
- «Радиогид» с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Обед - 800 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро Улица 1905 года, выход №3
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в 07:15.
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
19 окт 2025
К сожалению, экскурсия совершенно не оправдала ожиданий. Из названия «Тверское княжество» было понимание, что мотивом поездки станет история древней Твери. К, сожалению, все оказалось не так. Первой остановкой был монумент
Т
Татьяна
19 окт 2025
Отличная познавательная экскурсия, гид Юрий-увлеченный профессионал, дает много интересной информации, смотрели такие локации, о которых не все знают. Однозначно рекомендую именно с экскурсией смотреть эти места, получили удовольствие! Дорога обратно по платной магистрали из Твери не вызвала никаких затруднений. Рекомендую обед проводить в кафе-ротонде Былина-большой выбор блюд на любой вкус, цены приемлемые, все свежее.
С
Светлана
17 авг 2025
А
Анна
11 мая 2025
Ж
Жеребцова
10 мая 2025
Понравилось: маршрут насыщенный, продуманный, впечатлений много.
Не понравилось: отвратительно, что заменили автобус на маршрутку, для таких длительных переездов не пригодную. Пришлось всю поездку мучаться на колесе, трястись, ничего не видно, сзади
