Тверской и Никитский бульвары — это два знаковых участка Бульварного кольца Москвы, тесно связанных с историей русской культуры и архитектуры. В разные годы здесь гуляли Александр Пушкин, Александр Герцен, Николай Гоголь, Лев Толстой, Сергей Есенин, прогуляемся и мы. Эти бульвары — не просто прогулочные зоны, а настоящие музеи под открытым небом. Вы узнаете:

куда сбежал фаворит Екатерины 2 со своей любовницей;

где находится дом трех «Г» и что стало причиной такого названия;

в какой церкви маленький Александр Суворов получил крещение и пел на клиросе;

какой храм стал местом венчания Александра Пушкина с Натальей Гончаровой;

• кто был изобретателем водки «Смирнов». Вы увидите:

дом, в котором жил знаменитый хирург Николай Склифосовский, оставивший свой след в истории медицины;

усадьбу знаменитой актрисы, которая смотрела на мир «сквозь розовые очки»;

Пушкинский дуб, который согласно легенде исполняет желания;

усадьбу, где переплелась трагичная история любви и предательства, а сегодня находится музей Востока;

памятник Есенину и Клименту Тимирязеву;

усадьбу, в которой провел последние годы своей жизни и где ушел из этого мира Николай Васильевич Гоголь, оставив после себя неизгладимый след в русской литературе. Неспешная прогулка с погружением в атмосферу исторического центра Москвы Важная информация:.

Экскурсия прекрасно подходит для тех, кто приехал в город впервые, а также москвичам и жителям столицы.