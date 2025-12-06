Вы прогуляетесь по знаменитым бульварам — Тверскому и Никитскому — и узнаете об истории создания бульваров, услышите увлекательные истории о знаменитых жителях этих мест, окунетесь в богатое культурное наследие и полюбуетесь красивой архитектурой.
Описание экскурсии
Тверской и Никитский бульвары — это два знаковых участка Бульварного кольца Москвы, тесно связанных с историей русской культуры и архитектуры. В разные годы здесь гуляли Александр Пушкин, Александр Герцен, Николай Гоголь, Лев Толстой, Сергей Есенин, прогуляемся и мы. Эти бульвары — не просто прогулочные зоны, а настоящие музеи под открытым небом. Вы узнаете:
- куда сбежал фаворит Екатерины 2 со своей любовницей;
- где находится дом трех «Г» и что стало причиной такого названия;
- в какой церкви маленький Александр Суворов получил крещение и пел на клиросе;
- какой храм стал местом венчания Александра Пушкина с Натальей Гончаровой;
• кто был изобретателем водки «Смирнов». Вы увидите:
- дом, в котором жил знаменитый хирург Николай Склифосовский, оставивший свой след в истории медицины;
- усадьбу знаменитой актрисы, которая смотрела на мир «сквозь розовые очки»;
- Пушкинский дуб, который согласно легенде исполняет желания;
- усадьбу, где переплелась трагичная история любви и предательства, а сегодня находится музей Востока;
- памятник Есенину и Клименту Тимирязеву;
усадьбу, в которой провел последние годы своей жизни и где ушел из этого мира Николай Васильевич Гоголь, оставив после себя неизгладимый след в русской литературе. Неспешная прогулка с погружением в атмосферу исторического центра Москвы Важная информация:.
Экскурсия прекрасно подходит для тех, кто приехал в город впервые, а также москвичам и жителям столицы.
Ежедневно 09-00-18-00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тверской бульвар
- Никитский бульвар
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Тверская улица, 19
Завершение: Арбатская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 09-00-18-00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Экскурсия прекрасно подходит для тех
- Кто приехал в город впервые
- А также москвичам и жителям столицы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
