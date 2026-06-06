Тверской бульвар - это не просто прогулка, а погружение в атмосферу любви и светской жизни Москвы.
Здесь вы узнаете, как советская разведчица покорила Эйнштейна, где Пушкин впервые встретил Наталью Николаевну, и
Здесь вы узнаете, как советская разведчица покорила Эйнштейна, где Пушкин впервые встретил Наталью Николаевну, и
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Атмосфера Тверского бульвара
- ❤️ Истории любви и романтики
- 🎭 Театральные тайны и легенды
- 🔮 Предсказания судьбы
- 🌳 Двухсотлетний дуб для желаний
- 🕵️♀️ Интересные исторические факты
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для прогулки по Тверскому бульвару - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время года погода в Москве наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться атмосферой и красотой города. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но возможны дожди и прохлада. Зимой, хотя и есть шанс насладиться снежной сказкой, холод и ветер могут помешать комфортной прогулке.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Тверской бульвар
- Театры
- Двухсотлетний дуб
Описание экскурсии
На неспешной прогулке по Тверскому бульвару вы узнаете:
- Как советская разведчица свела с ума гениального физика Альберта Эйнштейна
- В чём тайна русской Коко Шанель и русского Родена
- Как упрятать дом под юбку
- Где Александр Сергеевич впервые увидел Наталью Николаевну
- Как бабочка сняла проклятье с театра
- И многое другое
А ещё узнаете, как кокетничали барышни (будут практические занятия😉), сможете предсказать свою судьбу с помощью «цветов», встретите Пегаса и непременно загадаете желание у двухсотлетнего дуба.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пушкинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 165 туристов
Добрый день, меня зовут Мария. Мечтаю разбить стереотип, что экскурсии — это просто прогулка по локациям. Создаю экскурсии так, чтобы было интересно, весело и вкусно! 😜
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наконец добралась написать отзыв о нашей прекрасной прогулке по Тверскому бульвару) спасибо Марии за эти увлекательные истории о прекрасных женщинах и их необычных романах! Прикоснулись к тайнам и интригам давно минувших дней! Не буду спойлерить и рассказывать в деталях, приходите на экскурсию к Марии и удивляйтесь сами))
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Ю
Мария, спасибо большое! Интересные факты и события из жизни известных деятелей культуры и науки захватывают и увлекают, а когда все это в прекрасной компании, то время пролетает незаметно!
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А
Очень интересная и увлекательная экскурсия! Необычная манера подачи, время пролетело незаметно, про телефон и фото вспомнили только когда Мария сама предложила нас сфотографировать, настолько мы увлеклись прогулкой и историями! Мария, спасибо! Ждём новых маршрутов и экскурсий! Когда снова будем всем составом в Москве, придём ещё!
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K
Получили незабываемые впечатления от прогулки с Марией. Она замечательный рассказчик и сразу ясно, что ей самой интересно узнавать необычные факты из истории города, его людей и делиться с другими. Прекрасная подача материала, мы реально получили удовольствие от этого вечера.
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Невероятно интересная экскурсия. Мария очень приятная и настолько подготовлена, с собой много иллюстраций, фотографий, дополнительного реквизита. Каждый факт подкреплен визуалом. Я была с сыном подростком, которому тоже очень понравилась экскурсия. Увлекательно и познавательно, и сам маршрут не длинный, но очень событийный
Мария
Ответ организатора:
Ирина, спасибо большое за отзыв! Очень приятно знать, что Вам и Вашему сыну понравилось!:)
P.S. Краснодар тогда победил)) заслуженно занимает 1 место в таблице РПЛ!
P.S. Краснодар тогда победил)) заслуженно занимает 1 место в таблице РПЛ!
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Прекрасная прогулка, очень познавательная и интересная. Помимо сухих фактов и истории много общения, интерактива, гадания и мастер-классы по бальному флирту. Сама Мария милая и грамотная девушка, которую хочется слушать еще и ещё.
Мария
Ответ организатора:
Наталья, спасибо за такой отзыв) мне очень приятно и радостно слышать такое!
Когда будет возможность сходите еще раз к дубу и про фонтан не забудьте😉
Когда будет возможность сходите еще раз к дубу и про фонтан не забудьте😉
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