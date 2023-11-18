Упоительный Тверской бульвар: любовь, закаты и прогулки

Романтическо-светские грани истории бульвара, желания у двухсотлетнего дуба и уроки кокетства

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Ответы на вопросы
В ожерелье Бульварного кольца есть своя жемчужина — Тверской бульвар. Москвичи назначали здесь свидания подругам сердца, встречались с деловыми партнёрами. Именно тут дамы и франты демонстрировали свои модные наряды и завязывали знакомства.

Отправимся сюда и мы, чтобы поговорить о любви, театрах, балах, главных героях светской и романтической жизни бульвара.
Упоительный Тверской бульвар: любовь, закаты и прогулки
Упоительный Тверской бульвар: любовь, закаты и прогулки
Упоительный Тверской бульвар: любовь, закаты и прогулки
Упоительный Тверской бульвар: любовь, закаты и прогулки
Упоительный Тверской бульвар: любовь, закаты и прогулки
Упоительный Тверской бульвар: любовь, закаты и прогулки
Ближайшие даты:
18
ноя
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ноя
25
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На неспешной прогулке по Тверскому бульвару вы узнаете:

  • Как советская разведчица свела с ума гениального физика Альберта Эйнштейна
  • В чём тайна русской Коко Шанель и русского Родена
  • Как упрятать дом под юбку
  • Где Александр Сергеевич впервые увидел Наталью Николаевну
  • Как бабочка сняла проклятье с театра
  • И многое другое

А ещё узнаете, как кокетничали барышни (будут практические занятия😉), сможете предсказать свою судьбу с помощью «цветов», встретите Пегаса и непременно загадаете желание у двухсотлетнего дуба.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Пушкинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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