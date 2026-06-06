Тверской бульвар - это не просто прогулка, а погружение в атмосферу любви и светской жизни Москвы.Здесь вы узнаете, как советская разведчица покорила Эйнштейна, где Пушкин впервые встретил Наталью Николаевну, и

в чём секрет русской Коко Шанель. Вас ждут практические занятия по кокетству, предсказания судьбы и встреча с Пегасом. Не упустите шанс загадать желание у двухсотлетнего дуба и окунуться в романтику прошлого

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для прогулки по Тверскому бульвару - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время года погода в Москве наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться атмосферой и красотой города. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но возможны дожди и прохлада. Зимой, хотя и есть шанс насладиться снежной сказкой, холод и ветер могут помешать комфортной прогулке.

Сейчас август — это идеальное время.