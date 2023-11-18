Романтическо-светские грани истории бульвара, желания у двухсотлетнего дуба и уроки кокетства
В ожерелье Бульварного кольца есть своя жемчужина — Тверской бульвар. Москвичи назначали здесь свидания подругам сердца, встречались с деловыми партнёрами. Именно тут дамы и франты демонстрировали свои модные наряды и завязывали знакомства.
Отправимся сюда и мы, чтобы поговорить о любви, театрах, балах, главных героях светской и романтической жизни бульвара.
Отправимся сюда и мы, чтобы поговорить о любви, театрах, балах, главных героях светской и романтической жизни бульвара.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На неспешной прогулке по Тверскому бульвару вы узнаете:
- Как советская разведчица свела с ума гениального физика Альберта Эйнштейна
- В чём тайна русской Коко Шанель и русского Родена
- Как упрятать дом под юбку
- Где Александр Сергеевич впервые увидел Наталью Николаевну
- Как бабочка сняла проклятье с театра
- И многое другое
А ещё узнаете, как кокетничали барышни (будут практические занятия😉), сможете предсказать свою судьбу с помощью «цветов», встретите Пегаса и непременно загадаете желание у двухсотлетнего дуба.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Пушкинской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Добрый день, меня зовут Мария. Мечтаю разбить стереотип, что экскурсии — это просто прогулка по локациям. Создаю экскурсии так, чтобы было интересно, весело и вкусно! 😜
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