Одна из самых древних улиц Москвы

Арбат — не только модная улица в центре Москвы, центр притяжения туристов и любителей неспешных прогулок по интересному пешеходному маршруту. Арбат — одна из самых древних улиц Москвы, где находятся и ряд церквей, также заслуживающих не меньшего внимания. Прихожанами этих храмов были известные представители российской культуры. Мы откроем для себя совершенно иное измерение жизни Арбата, сильно отличающееся от его стереотипного, глянцевого образа.

Арбатские святыни

Я расскажу о храмах Арбата, большинство из которых, к сожалению, было уничтожено в роковые 1930 годы. И тем интереснее становятся немногие чудом уцелевшие арбатские святыни, с которыми мы и познакомимся. В их числе знаменитый на всю Москву и никогда не закрывавшийся храм Воскресения Словущего на Арбате (церковь апостола Филиппа), просто изобилующий древними реликвиями. Так же мы посмотрим наверное, самую известную церковь ⛪ Арбата — храм Преображения Господня на Песках, который блестяще изображен на картине художника В. Поленова «Московский дворик».

Кроме того, я познакомлю вас с историческими вехами жизни Арбата, знаменитыми людьми, некогда здесь проживавших, прекрасными зданиями из разных исторических эпох, которые-то и составляют в совокупности подлинный лик Арбата.