  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

«Улица трех Никол»: православные святыни Арбата

Владислав Д.
Владислав Д. – Гид из Москвы
Мы откроем для себя совершенно иное измерение жизни Арбата, сильно отличающееся от его стереотипного, глянцевого образа.

Я расскажу о храмах Арбата, большинство из которых, к сожалению, было уничтожено в роковые 1930 годы.

И тем интереснее становятся немногие чудом уцелевшие арбатские святыни, с которыми мы и познакомимся на пешеходной прогулке 👣.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 600 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
«Улица трех Никол»: православные святыни Арбата
«Улица трех Никол»: православные святыни Арбата

Что вы увидите

  • Храм св. Бориса и Глеба
  • Храм Воскресения Словущего на Арбате
  • Храм Преображения Господня на Песках
Одна из самых древних улиц Москвы
Арбат — не только модная улица в центре Москвы, центр притяжения туристов и любителей неспешных прогулок по интересному пешеходному маршруту. Арбат — одна из самых древних улиц Москвы, где находятся и ряд церквей, также заслуживающих не меньшего внимания. Прихожанами этих храмов были известные представители российской культуры. Мы откроем для себя совершенно иное измерение жизни Арбата, сильно отличающееся от его стереотипного, глянцевого образа.
Арбатские святыни
Я расскажу о храмах Арбата, большинство из которых, к сожалению, было уничтожено в роковые 1930 годы. И тем интереснее становятся немногие чудом уцелевшие арбатские святыни, с которыми мы и познакомимся. В их числе знаменитый на всю Москву и никогда не закрывавшийся храм Воскресения Словущего на Арбате (церковь апостола Филиппа), просто изобилующий древними реликвиями. Так же мы посмотрим наверное, самую известную церковь ⛪ Арбата — храм Преображения Господня на Песках, который блестяще изображен на картине художника В. Поленова «Московский дворик».
Кроме того, я познакомлю вас с историческими вехами жизни Арбата, знаменитыми людьми, некогда здесь проживавших, прекрасными зданиями из разных исторических эпох, которые-то и составляют в совокупности подлинный лик Арбата.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало
🚩 Ст. м. Арбатская
Место завершения
🏁 Ст. м. Смоленская
«Улица трех Никол»: православные святыни Арбата
«Улица трех Никол»: православные святыни Арбата
«Улица трех Никол»: православные святыни Арбата
«Улица трех Никол»: православные святыни Арбата

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владислав Д.
Владислав Д.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Владислав Д. проводит ещё 4 экскурсии

Женские монастыри Москвы
5 000
4 часа
Женские монастыри Москвы
Главные монастыри Первопрестольной
5 000
2 часа
Главные монастыри Первопрестольной
Мужские монастыри Москвы
5 000
4 часа
Мужские монастыри Москвы
Незабываемая Оптина пустынь
12 000
8 часов
Незабываемая Оптина пустынь

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1990 отзывов
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
525 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов