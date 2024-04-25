1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Арбат: Пушкин, Булгаков и десерт «Птичье молоко»
Исследуйте исторический Арбат, встречаясь с творчеством великих и открывая кулинарные шедевры Москвы
Начало: СТ.М. Арбатская (Арбатско-Покровская линия)
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
13 июня в 11:00
от 15 000₽ за всё до 9 чел.
Аудиогид
1 час
Небольшая Аудиопрогулка по неизведанному Арбату
Начало: Улица Воздвиженка, 16, Центральный административны
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Ах Арбат, мой Арбат
Начало: М. Арбатская Арбатско-Покровской линии, выход № 8
Расписание: Ежедневно, кроме среды, субботы и воскресенья, см. расписание.
Сегодня в 18:00
13 июня в 18:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга25 апреля 2024Старый Арбат. Яркое апрельское яркое солнце. Улыбки прохожих. Живая музыка уличных музыкантов. Пестрые картины арбатских художников. И … интереснейшая экскурсия,
- ННаталья2 апреля 2024Легенды и тайны старого АрбатаОчень крутая экскурсия, не думала,что на столько будет интересной. Станислав (гид) вме очень интересно рассказывал, все прошло на одном дыхании
- ЕЕлена1 октября 2023Легенды и тайны старого АрбатаВеликолепная экскурсия! Столько интересной и новой информации!!! И всё это благодаря замечательному экскурсоводу Симонову Владиславу. Очень эрудированный, интеллегентный человек. Слушать - одно удовольствие! Обязательно схожу на другие экскурсии с этим экскурсоводом. Огромное спасибо!!!
- PPapushen27 сентября 2023Очень легко заказать экскурсию, без нервов. На любые вопросы своевременно получаешь ответы. Экскурсовод Алла излагает материал живым языком, вовлекает в диалог, преподносит интересные факты. У группы, разных возрастов, остались только положительные эмоции.
- ББондарева20 августа 2023Легенды и тайны старого АрбатаЗамечательная экскурсия. Очень профессиональный экскурсовод. Информация преподносилась не широко известная, узнала много нового. Спасибо!!!
- ЛЛюбовь25 апреля 2023Два Арбата: тайны московских дворов, улиц и переулочковЗамечательная экскурсия))
- ТТараданкина29 января 2023Арбатское вдохновениеПриятный экскурсовод, выбраны интересные места. Все понравилось
- ЯЯна18 ноября 2022Арбатское вдохновениеФормат и содержание экскурсии очень понравились. Приятный гид: живой, незаученный рассказ, свободно отвечает на все вопросы.
- ЭЭльвира18 января 2021Очень понравилась, все просто супер, немного разнообразить экскурсию местами для детей, загадки сделать например, а так все просто потрясающе! Спасибо!
- ББодрова15 августа 2020Арбат, любовь мояМы ходили с двумя подростками. Всем понравилось. Андрей молодец.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Памятник Булату Окуджаве»
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