Памятник Булату Окуджаве – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Булату Окуджаве» в Москве, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Арбат: Пушкин, Булгаков и десерт «Птичье молоко»
Исследуйте исторический Арбат, встречаясь с творчеством великих и открывая кулинарные шедевры Москвы
Начало: СТ.М. Арбатская (Арбатско-Покровская линия)
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
13 июня в 11:00
от 15 000 за всё до 9 чел.
Небольшая Аудиопрогулка по неизведанному Арбату
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
3 отзыва
Небольшая Аудиопрогулка по неизведанному Арбату
Начало: Улица Воздвиженка, 16, Центральный административны
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590 за человека
Ах Арбат, мой Арбат
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Ах Арбат, мой Арбат
Начало: М. Арбатская Арбатско-Покровской линии, выход № 8
Расписание: Ежедневно, кроме среды, субботы и воскресенья, см. расписание.
Сегодня в 18:00
13 июня в 18:00
4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    25 апреля 2024
    Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко»
    Старый Арбат. Яркое апрельское яркое солнце. Улыбки прохожих. Живая музыка уличных музыкантов. Пестрые картины арбатских художников. И … интереснейшая экскурсия,
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    которую провела для нашей группы гид Алла Мы получили огромное удовольствие от прогулки по Старому Арбату и тех исторических и литературных открытий, которые мы сделали благодаря Алле. Мы — это группа учащихся одной из школ г. Раменское и их классный руководитель. СПАСИБО!

  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    Легенды и тайны старого Арбата
    Очень крутая экскурсия, не думала,что на столько будет интересной. Станислав (гид) вме очень интересно рассказывал, все прошло на одном дыхании
  • Е
    Елена
    1 октября 2023
    Легенды и тайны старого Арбата
    Великолепная экскурсия! Столько интересной и новой информации!!! И всё это благодаря замечательному экскурсоводу Симонову Владиславу. Очень эрудированный, интеллегентный человек. Слушать - одно удовольствие! Обязательно схожу на другие экскурсии с этим экскурсоводом. Огромное спасибо!!!
  • P
    Papushen
    27 сентября 2023
    Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко»
    Очень легко заказать экскурсию, без нервов. На любые вопросы своевременно получаешь ответы. Экскурсовод Алла излагает материал живым языком, вовлекает в диалог, преподносит интересные факты. У группы, разных возрастов, остались только положительные эмоции.
  • Б
    Бондарева
    20 августа 2023
    Легенды и тайны старого Арбата
    Замечательная экскурсия. Очень профессиональный экскурсовод. Информация преподносилась не широко известная, узнала много нового. Спасибо!!!
  • Л
    Любовь
    25 апреля 2023
    Два Арбата: тайны московских дворов, улиц и переулочков
    Замечательная экскурсия))
  • Т
    Тараданкина
    29 января 2023
    Арбатское вдохновение
    Приятный экскурсовод, выбраны интересные места. Все понравилось
  • Я
    Яна
    18 ноября 2022
    Арбатское вдохновение
    Формат и содержание экскурсии очень понравились. Приятный гид: живой, незаученный рассказ, свободно отвечает на все вопросы.
  • Э
    Эльвира
    18 января 2021
    Небольшая Аудиопрогулка по неизведанному Арбату
    Очень понравилась, все просто супер, немного разнообразить экскурсию местами для детей, загадки сделать например, а так все просто потрясающе! Спасибо!
  • Б
    Бодрова
    15 августа 2020
    Арбат, любовь моя
    Мы ходили с двумя подростками. Всем понравилось. Андрей молодец.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Памятник Булату Окуджаве»

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  1. Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко»
  2. Небольшая Аудиопрогулка по неизведанному Арбату
  3. Ах Арбат, мой Арбат
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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Набережная
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Памятник Булату Окуджаве" можно забронировать 3 экскурсии от 590 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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