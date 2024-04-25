О Ольга Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко» читать дальше которую провела для нашей группы гид Алла Мы получили огромное удовольствие от прогулки по Старому Арбату и тех исторических и литературных открытий, которые мы сделали благодаря Алле. Мы — это группа учащихся одной из школ г. Раменское и их классный руководитель. СПАСИБО! Старый Арбат. Яркое апрельское яркое солнце. Улыбки прохожих. Живая музыка уличных музыкантов. Пестрые картины арбатских художников. И … интереснейшая экскурсия,

Н Наталья Легенды и тайны старого Арбата Очень крутая экскурсия, не думала,что на столько будет интересной. Станислав (гид) вме очень интересно рассказывал, все прошло на одном дыхании

Е Елена Легенды и тайны старого Арбата Великолепная экскурсия! Столько интересной и новой информации!!! И всё это благодаря замечательному экскурсоводу Симонову Владиславу. Очень эрудированный, интеллегентный человек. Слушать - одно удовольствие! Обязательно схожу на другие экскурсии с этим экскурсоводом. Огромное спасибо!!!

P Papushen Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко» Очень легко заказать экскурсию, без нервов. На любые вопросы своевременно получаешь ответы. Экскурсовод Алла излагает материал живым языком, вовлекает в диалог, преподносит интересные факты. У группы, разных возрастов, остались только положительные эмоции.

Б Бондарева Легенды и тайны старого Арбата Замечательная экскурсия. Очень профессиональный экскурсовод. Информация преподносилась не широко известная, узнала много нового. Спасибо!!!

Л Любовь Два Арбата: тайны московских дворов, улиц и переулочков Замечательная экскурсия))

Т Тараданкина Арбатское вдохновение Приятный экскурсовод, выбраны интересные места. Все понравилось

Я Яна Арбатское вдохновение Формат и содержание экскурсии очень понравились. Приятный гид: живой, незаученный рассказ, свободно отвечает на все вопросы.

Э Эльвира Небольшая Аудиопрогулка по неизведанному Арбату Очень понравилась, все просто супер, немного разнообразить экскурсию местами для детей, загадки сделать например, а так все просто потрясающе! Спасибо!