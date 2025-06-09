Мои заказы

Сквозь Арбат - в гости к Герцену

Почувствовать дух города, гуляя по самому московскому району, и посетить подлинный особняк 19 века
Особенность экскурсии в том, что мы пойдём не традиционным маршрутом, вдоль Арбата, а поперёк. Исследуя переулки и дворики, вы узнаете, как появился Старый и Новый Арбат. Познакомитесь с памятниками архитектуры, побываете в доме-музее Герцена.

В результате вы поймёте, почему именно этот район самый московский, и какую роль он играл в истории столицы.
Время начала: 12:30, 15:15

Описание экскурсии

  • Мы погуляем по лабиринтам арбатских переулков.
  • На примерах биографий местных жителей поговорим о роли личности в истории.
  • Посетим дом-музей Герцена — чудом сохранившийся особняк 19 века.
  • Вы увидите дом из фильма «Покровские ворота».
  • Рассмотрим готический особняк Маргариты и дом, интерьер которого Булгаков описал в бале сатаны.
  • Пройдёмся по Арбатскому переулку, где чаще всего бывал Пушкин.
  • Также в программе: круглый дом архитектора Мельникова, Дом с рыцарями и стена Цоя.

Организационные детали

  • Билет в дом-музей Герцена включён в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Лариса
Лариса — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 288 туристов
Меня зовут Лариса, я представляю команду профессиональных сертифицированных гидов в Москве с многолетним стажем работы. Мы собрали информацию об уникальных и наиболее интересных объектах нашей столицы: будь то памятники, дома, музеи, кафе или магазины.
Юлия
Юлия
9 июн 2025
Спасибо экскурсоводу Ларисе! Интереснейший маршрут и истории связанные с Арбатом: от архитекторов до судеб тех, кто жил здесь. Очень много исторических фактов, имён и событий, переплетенных самым неожиданным образом.

Включенная экскурсия в дом-музей Герцена - также прошла 6а одном дыхании (в музее спасибо экскурсоводу Светлане - увлечённо и эрудированному специалисту).

К Ларисе обязательно схожу и на другие её экскурсии!
А
Антон
14 мая 2025
Очень интересная экскурсия с очень эрудированным и приятным в общении гидом!!

