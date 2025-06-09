Юлия

Спасибо экскурсоводу Ларисе! Интереснейший маршрут и истории связанные с Арбатом: от архитекторов до судеб тех, кто жил здесь. Очень много исторических фактов, имён и событий, переплетенных самым неожиданным образом.



Включенная экскурсия в дом-музей Герцена - также прошла 6а одном дыхании (в музее спасибо экскурсоводу Светлане - увлечённо и эрудированному специалисту).



К Ларисе обязательно схожу и на другие её экскурсии!