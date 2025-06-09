Особенность экскурсии в том, что мы пойдём не традиционным маршрутом, вдоль Арбата, а поперёк. Исследуя переулки и дворики, вы узнаете, как появился Старый и Новый Арбат. Познакомитесь с памятниками архитектуры, побываете в доме-музее Герцена.
В результате вы поймёте, почему именно этот район самый московский, и какую роль он играл в истории столицы.
Описание экскурсии
- Мы погуляем по лабиринтам арбатских переулков.
- На примерах биографий местных жителей поговорим о роли личности в истории.
- Посетим дом-музей Герцена — чудом сохранившийся особняк 19 века.
- Вы увидите дом из фильма «Покровские ворота».
- Рассмотрим готический особняк Маргариты и дом, интерьер которого Булгаков описал в бале сатаны.
- Пройдёмся по Арбатскому переулку, где чаще всего бывал Пушкин.
- Также в программе: круглый дом архитектора Мельникова, Дом с рыцарями и стена Цоя.
Организационные детали
- Билет в дом-музей Герцена включён в стоимость.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ст. метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 288 туристов
Меня зовут Лариса, я представляю команду профессиональных сертифицированных гидов в Москве с многолетним стажем работы. Мы собрали информацию об уникальных и наиболее интересных объектах нашей столицы: будь то памятники, дома, музеи, кафе или магазины.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
9 июн 2025
Спасибо экскурсоводу Ларисе! Интереснейший маршрут и истории связанные с Арбатом: от архитекторов до судеб тех, кто жил здесь. Очень много исторических фактов, имён и событий, переплетенных самым неожиданным образом.
Включенная экскурсия в дом-музей Герцена - также прошла 6а одном дыхании (в музее спасибо экскурсоводу Светлане - увлечённо и эрудированному специалисту).
К Ларисе обязательно схожу и на другие её экскурсии!
Антон
14 мая 2025
Очень интересная экскурсия с очень эрудированным и приятным в общении гидом!!
