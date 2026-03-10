Описание Фото Ответы на вопросы Отправляемся к тверским жемчужинам — промчимся по древней Государевой дороге (ныне М-11), а по пути к архитектурным жемчужинам Тверской земли. Нас ждут истории императорского путевого тракта, усадьба Знаменское-Раек и обед с легендарными Пожарскими котлетами, которые когда-то очаровали самого А. С. Пушкина.

Групповая экскурсия Длитель­ность более 12 часов На чём проводится На автобусе

Описание экскурсии Золотошвейный Торжок и его усадьбы Мы отправляемся в золотошвейный Торжок и усадьба Знаменское-Раек — роскошный свадебный подарок генерала Глебова своей жене. Нас ждет история любви своевольной красавицы, прямой родственницы Романовых, и ее ревнивого супруга. Мы услышим рассказы про интерьеры воздушного, невиданного дворца, которые были наполнены секретами и диковинками. Спроектировал это не имеющее аналогов в мире творение архитектор Николай Львов — русский Леонардо, любимец императрицы Екатерины II. Со вкусом отобедаем пожарскими котлетами, а после посетим старинный особняк Львовых-Балавинских. На иммерсивной экскурсии вы погрузитесь в XIX век, встретитесь с колоритными персонажами Государевого тракта и с самой Дарьей Пожарской. Не забудем и про подарки — посетим музей Золотного шитья. В фирменном магазине сможем прикупить вышитые золотыми и серебряными нитями сувениры, а на мастер-классе под руководством торжокских искусниц освоим секреты золотной вышивки.

