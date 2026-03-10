Отправляемся к тверским жемчужинам — промчимся по древней Государевой дороге (ныне М-11), а по пути к архитектурным жемчужинам Тверской земли. Нас ждут истории императорского путевого тракта, усадьба Знаменское-Раек и обед с легендарными Пожарскими котлетами, которые когда-то очаровали самого А. С. Пушкина.
Описание экскурсииЗолотошвейный Торжок и его усадьбы Мы отправляемся в золотошвейный Торжок и усадьба Знаменское-Раек — роскошный свадебный подарок генерала Глебова своей жене. Нас ждет история любви своевольной красавицы, прямой родственницы Романовых, и ее ревнивого супруга. Мы услышим рассказы про интерьеры воздушного, невиданного дворца, которые были наполнены секретами и диковинками. Спроектировал это не имеющее аналогов в мире творение архитектор Николай Львов — русский Леонардо, любимец императрицы Екатерины II. Со вкусом отобедаем пожарскими котлетами, а после посетим старинный особняк Львовых-Балавинских. На иммерсивной экскурсии вы погрузитесь в XIX век, встретитесь с колоритными персонажами Государевого тракта и с самой Дарьей Пожарской. Не забудем и про подарки — посетим музей Золотного шитья. В фирменном магазине сможем прикупить вышитые золотыми и серебряными нитями сувениры, а на мастер-классе под руководством торжокских искусниц освоим секреты золотной вышивки.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Знаменское-Раек
- Торжок
- Особняк Львовых-Балавинских
- Музей Золотного шитья
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Проезд по платной скоростной магистрали
- Услуги гида
- Входные билеты в музеи
- Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости экскурсовода
Что не входит в цену
- Обед с легендарными Пожарскими котлетами - 850 рублей (за доп. плату, по желанию, при покупке тура)
- Театрализованная экскурсия с погружением в особняке Львовых-Балавинских с экспозицией музея А.С. Пушкина - 500 рублей (за доп. плату, по желанию, при покупке тура)
- Мастер-класс от торжокских вышивальщиц - 450 рублей (за доп. плату, по желанию, при покупке тура)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, площадь Ганецкого, 1
Завершение: СТ.М. Войковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
