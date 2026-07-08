Это путешествие посвящено природе во всём её многообразии. Сначала вы вдохновитесь садами и ландшафтными композициями в центре «Южный», а затем познакомитесь с птицами и животными со всех уголков планеты в парке «Воробьи». Вы вдохновитесь идеями для сада, узнаете о редких видах животных и проведёте время вдали от городского шума.

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Описание экскурсии

8:45 — выезд из Москвы

Садовый центр «Южный»: мир растений и ландшафтного искусства

Это один из крупнейших питомников Подмосковья, где выращивают тысячи сортов растений. Вы узнаете о современных принципах садоводства и ландшафтного дизайна, увидите готовые садовые композиции и сможете взять идеи для собственного участка.

Переезд в парк птиц «Воробьи» — 55 км

Парк птиц «Воробьи»: звери, рептилии, насекомые, камни и пернатые

Вы увидите одну из самых богатых в Европе коллекцию птиц и познакомитесь с обитателями «Экзотариума» — обезьянами, кенгуру, ламами, альпаками, рептилиями и экзотическими рыбами. Мы расскажем, как небольшая коллекция попугаев превратилась в огромный парк, где сегодня живут тысячи животных со всего мира.

Есть здесь и уголок камней — огромные глыбы из разных уголков страны, которые можно потрогать руками.

Свободное время

Вы самостоятельно исследуете территорию парка, заглянете в павильоны «Мир тропиков» и «Ночной мир», прогуляетесь по подвесному мосту через реку Истья или пообедаете в кафе.

21:00 — примерное время возвращения в Москву

Выйдете возле удобной для вас станции метро по пути следования.

Организационные детали