Раскрыть тайны растений и услышать птичьи истории недалеко от Москвы
Это путешествие посвящено природе во всём её многообразии.
Сначала вы вдохновитесь садами и ландшафтными композициями в центре «Южный», а затем познакомитесь с птицами и животными со всех уголков планеты в парке «Воробьи».
Вы вдохновитесь идеями для сада, узнаете о редких видах животных и проведёте время вдали от городского шума.
Описание экскурсии
8:45 — выезд из Москвы
Садовый центр «Южный»: мир растений и ландшафтного искусства
Это один из крупнейших питомников Подмосковья, где выращивают тысячи сортов растений. Вы узнаете о современных принципах садоводства и ландшафтного дизайна, увидите готовые садовые композиции и сможете взять идеи для собственного участка.
Переезд в парк птиц «Воробьи» — 55 км
Парк птиц «Воробьи»: звери, рептилии, насекомые, камни и пернатые
Вы увидите одну из самых богатых в Европе коллекцию птиц и познакомитесь с обитателями «Экзотариума» — обезьянами, кенгуру, ламами, альпаками, рептилиями и экзотическими рыбами. Мы расскажем, как небольшая коллекция попугаев превратилась в огромный парк, где сегодня живут тысячи животных со всего мира.
Есть здесь и уголок камней — огромные глыбы из разных уголков страны, которые можно потрогать руками.
Свободное время
Вы самостоятельно исследуете территорию парка, заглянете в павильоны «Мир тропиков» и «Ночной мир», прогуляетесь по подвесному мосту через реку Истья или пообедаете в кафе.
21:00 — примерное время возвращения в Москву
Выйдете возле удобной для вас станции метро по пути следования.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер, входные билеты
Обед оплачивается дополнительно и по желанию
Порядок посещения локаций может измениться
После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если вы решите отменить поездку, мы оформим возврат согласно этому договору: удержим средства, уже потраченные на организацию. Сумма вычета не превысит ту, что вы заплатили
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 11 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России.
Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в читать дальшеуменьшить
Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?
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