Отправьтесь в круговое путешествие по Москве-реке на панорамном теплоходе! За 2,5 часа вы увидите главные достопримечательности столицы с нового ракурса: Кремль и храм Христа Спасителя, парк «Зарядье» и стадион «Лужники», набережные и мосты, Воробьёвы горы и памятник Петру I. Эта прогулка подарит и атмосферу отдыха, и лучшие виды города.
Описание экскурсии
Вас будет ждать теплоход «Добрыня» или «Святогор». На борту — кафе-бар и Wi-Fi, можно взять с собой велосипед или детскую коляску. Прогулка станет ярким способом провести время — будь то романтическое свидание, семейный выходной или отдых в компании друзей.
Маршрут
Причал «Китай-город» → Парящий мост → парк «Зарядье» → собор Василия Блаженного → Московский Кремль → Храм Христа Спасителя → памятник Петру I → парк Горького → стадион «Лужники» → Московская канатная дорога → разворот у Воробьевых гор → возвращение по тому же маршруту
Организационные детали
- Это речная теплоходная прогулка. Сопровождение гида не предполагается
- Запрещено брать на борт свою еду и безалкогольные напитки. Можно приносить свой алкоголь, кроме пива, из расчёта одной бутылки крепкого алкоголя на две персоны, при наличии чека из магазина
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый, Туда и обратно
|1290 ₽
|Детский, с 6 до 12 лет туда и обратно
|690 ₽
|Детский, до 6 лет
|10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 16087 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прогулка замечательная, очень понравилось!
Аудиогид не совпадает с местом, которое мы проплывали. Трансляция идет с большим опережением.
