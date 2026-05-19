Отправьтесь в круговое путешествие по Москве-реке на панорамном теплоходе! За 2,5 часа вы увидите главные достопримечательности столицы с нового ракурса: Кремль и храм Христа Спасителя, парк «Зарядье» и стадион «Лужники», набережные и мосты, Воробьёвы горы и памятник Петру I. Эта прогулка подарит и атмосферу отдыха, и лучшие виды города.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Вас будет ждать теплоход «Добрыня» или «Святогор». На борту — кафе-бар и Wi-Fi, можно взять с собой велосипед или детскую коляску. Прогулка станет ярким способом провести время — будь то романтическое свидание, семейный выходной или отдых в компании друзей.

Маршрут

Причал «Китай-город» → Парящий мост → парк «Зарядье» → собор Василия Блаженного → Московский Кремль → Храм Христа Спасителя → памятник Петру I → парк Горького → стадион «Лужники» → Московская канатная дорога → разворот у Воробьевых гор → возвращение по тому же маршруту

Организационные детали