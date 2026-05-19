Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)

Кремль, Лужники, Храм Христа Спасителя и другие знаковые достопримечательности - с палубы теплохода
Отправьтесь в круговое путешествие по Москве-реке на панорамном теплоходе! За 2,5 часа вы увидите главные достопримечательности столицы с нового ракурса: Кремль и храм Христа Спасителя, парк «Зарядье» и стадион «Лужники», набережные и мосты, Воробьёвы горы и памятник Петру I. Эта прогулка подарит и атмосферу отдыха, и лучшие виды города.
4.5
2 отзыва
Описание экскурсии

Вас будет ждать теплоход «Добрыня» или «Святогор». На борту — кафе-бар и Wi-Fi, можно взять с собой велосипед или детскую коляску. Прогулка станет ярким способом провести время — будь то романтическое свидание, семейный выходной или отдых в компании друзей.

Маршрут

Причал «Китай-город» → Парящий мост → парк «Зарядье» → собор Василия Блаженного → Московский Кремль → Храм Христа Спасителя → памятник Петру I → парк Горького → стадион «Лужники» → Московская канатная дорога → разворот у Воробьевых гор → возвращение по тому же маршруту

Организационные детали

  • Это речная теплоходная прогулка. Сопровождение гида не предполагается
  • Запрещено брать на борт свою еду и безалкогольные напитки. Можно приносить свой алкоголь, кроме пива, из расчёта одной бутылки крепкого алкоголя на две персоны, при наличии чека из магазина

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый, Туда и обратно1290 ₽
Детский, с 6 до 12 лет туда и обратно690 ₽
Детский, до 6 лет10 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 16087 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

Отзывы и рейтинг

Юлия
Прогулка замечательная, очень понравилось!
Прогулка замечательная, очень понравилось!
Наталья
Аудиогид не совпадает с местом, которое мы проплывали. Трансляция идет с большим опережением.
