Виктор Васнецов — один из самых известных и самых загадочных русских художников. Именно он открыл нам образы героев русских сказок — Ивана-царевича, Алёнушки, Снегурочки и многих других. Но «сказочник» проявил себя не только в живописи. На прогулке по центру Москвы я расскажу, чем ещё знаменит великий художник, а чем прославился его младший брат.

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Описание экскурсии

Прогуляемся по историческому центру Москвы, полюбуемся великолепными видами на Кремль и Замоскворечье. Вы откроете для себя новые грани таланта художников-новаторов Виктора и Аполлинария Васнецовых:

познакомитесь с архитектурными работами Виктора Васнецова — они отражают его уникальный стиль и вклад в развитие русской архитектуры

в Музее сословий России увидите оригинальные произведения и мебель, созданные по эскизам братьев Васнецовых

узнаете о взаимоотношениях Виктора Васнецова и Павла Третьякова — и поймёте, почему коллекционер покупал не все картины художника

услышите историю создания полотен «Ковёр-самолет» и «Три царевны подземного царства»

на фасадах Третьяковской галереи найдёте древнерусский терем, созданный по эскизу Виктора Васнецова

благодаря историческим картинам-реконструкциям Апполинария Васнецова совершите путешествие во времени

заметите синтез реализма и символизма в стиле живописи «сказочника» Васнецова

узнаете об истоках религиозной живописи художника

увидите репродукции наиболее значимых полотен и поймёте, как художник стал предтечей модерна в русской живописи

выясните, как былины, русские сказки и народный фольклор мастер воплотил в новые жанры в живописи: сказочный и фольклорно‐эпический

заметите, как вдохновенно Апполинарий Васнецов воссоздавал древнюю Москву на стыке реального и вымышленного, исторически доказанного и образного — как в театральных декорациях

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия будет интересна всем, кто планирует посетить выставку «Васнецовы. Связь поколений. Из 19 в 21 век» в Новой Третьяковке. А также тем, кто интересуется русским искусством и историей Москвы на рубеже 19–20 веков.

Организационные детали