Виктор Васнецов — один из самых известных и самых загадочных русских художников.
Именно он открыл нам образы героев русских сказок — Ивана-царевича, Алёнушки, Снегурочки и многих других. Но «сказочник» проявил себя не только в живописи.
На прогулке по центру Москвы я расскажу, чем ещё знаменит великий художник, а чем прославился его младший брат.
Именно он открыл нам образы героев русских сказок — Ивана-царевича, Алёнушки, Снегурочки и многих других. Но «сказочник» проявил себя не только в живописи.
На прогулке по центру Москвы я расскажу, чем ещё знаменит великий художник, а чем прославился его младший брат.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00
Описание экскурсии
Прогуляемся по историческому центру Москвы, полюбуемся великолепными видами на Кремль и Замоскворечье. Вы откроете для себя новые грани таланта художников-новаторов Виктора и Аполлинария Васнецовых:
- познакомитесь с архитектурными работами Виктора Васнецова — они отражают его уникальный стиль и вклад в развитие русской архитектуры
- в Музее сословий России увидите оригинальные произведения и мебель, созданные по эскизам братьев Васнецовых
- узнаете о взаимоотношениях Виктора Васнецова и Павла Третьякова — и поймёте, почему коллекционер покупал не все картины художника
- услышите историю создания полотен «Ковёр-самолет» и «Три царевны подземного царства»
- на фасадах Третьяковской галереи найдёте древнерусский терем, созданный по эскизу Виктора Васнецова
- благодаря историческим картинам-реконструкциям Апполинария Васнецова совершите путешествие во времени
- заметите синтез реализма и символизма в стиле живописи «сказочника» Васнецова
- узнаете об истоках религиозной живописи художника
- увидите репродукции наиболее значимых полотен и поймёте, как художник стал предтечей модерна в русской живописи
- выясните, как былины, русские сказки и народный фольклор мастер воплотил в новые жанры в живописи: сказочный и фольклорно‐эпический
- заметите, как вдохновенно Апполинарий Васнецов воссоздавал древнюю Москву на стыке реального и вымышленного, исторически доказанного и образного — как в театральных декорациях
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия будет интересна всем, кто планирует посетить выставку «Васнецовы. Связь поколений. Из 19 в 21 век» в Новой Третьяковке. А также тем, кто интересуется русским искусством и историей Москвы на рубеже 19–20 веков.
Организационные детали
- Осмотр предметов мебели по эскизам Васнецова проходит в Мзее сословий России по ходу маршрута экскурсии
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: 400 руб. /взрослый, есть льготы
- Экскурсия подойдёт путешественникам от 8 лет
в субботу в 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У м. Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Marina — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 1462 туристов
Коренная москвичка, аккредитованный экскурсовод, образование высшее, дополнительное образование по специальности «История искусства». Увлекаюсь разными видами искусства — музыкой, архитектурными стилями, историей Москвы, иконографией. Постоянно занимаюсь повышением квалификации — посещаю мастер-классыЗадать вопрос
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