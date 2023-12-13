5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Волшебные миры братьев Васнецовых
Узнать о жизни и творчестве двух художников в их домах-музеях и Третьяковской галерее
Начало: Отель «Метрополь»
22 авг в 10:00
24 авг в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Таганский холм - с гидом, чьё детство прошло в доме на Котельнической набережной
Познакомиться с аутентичным районом Москвы, где соседствуют храмы, усадьбы и видные советские дома
Начало: Недалеко от метро «Таганская»
12 авг в 19:00
13 авг в 19:00
13501 080₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешая прогулка по сказочной Москве
Найти затейливые терема и следы невиданных зверей, отгадать ребусы и загадки
Начало: В районе метро «Красные ворота»
12 авг в 12:00
16 авг в 14:00
4 200₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNataliya13 декабря 2023Нам очень и очень понравилось
- ААнастасия11 августа 2023От всего сердца благодарю Ирину, которая провела экскурсию для моей семьи! Ирина адаптировала программу с учетом особенностей слушателей, в моменте обращала внимание на настроение и состояние каждого участника группы, стараюсь вовлечь и заинтересовать каждого - и у нее получилось. Рекомендую!
- ЕЕлена28 февраля 2022Экскурсия очень понравилась! Прекрасная организация, все продумано, все вовремя, без очередей и задержек. Гид Ирина прекрасно знает материал, увлекательно и с любовью его преподнесла. Было интересно и детям и взрослым. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Дом-музей Васнецова»
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