Дом-музей Васнецова – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом-музей Васнецова» в Москве, цены от 1 080 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Волшебные миры братьев Васнецовых
На машине
5 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Волшебные миры братьев Васнецовых
Узнать о жизни и творчестве двух художников в их домах-музеях и Третьяковской галерее
Начало: Отель «Метрополь»
22 авг в 10:00
24 авг в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Таганский холм - с гидом, чьё детство прошло в доме на Котельнической набережной
Пешая
скидка
20%
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Таганский холм - с гидом, чьё детство прошло в доме на Котельнической набережной
Познакомиться с аутентичным районом Москвы, где соседствуют храмы, усадьбы и видные советские дома
Начало: Недалеко от метро «Таганская»
12 авг в 19:00
13 авг в 19:00
13501 080 за человека
Пешая прогулка по сказочной Москве
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешая прогулка по сказочной Москве
Найти затейливые терема и следы невиданных зверей, отгадать ребусы и загадки
Начало: В районе метро «Красные ворота»
12 авг в 12:00
16 авг в 14:00
4 200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nataliya
    13 декабря 2023
    Волшебные миры братьев Васнецовых
    Нам очень и очень понравилось
  • А
    Анастасия
    11 августа 2023
    Волшебные миры братьев Васнецовых
    От всего сердца благодарю Ирину, которая провела экскурсию для моей семьи! Ирина адаптировала программу с учетом особенностей слушателей, в моменте обращала внимание на настроение и состояние каждого участника группы, стараюсь вовлечь и заинтересовать каждого - и у нее получилось. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    28 февраля 2022
    Волшебные миры братьев Васнецовых
    Экскурсия очень понравилась! Прекрасная организация, все продумано, все вовремя, без очередей и задержек. Гид Ирина прекрасно знает материал, увлекательно и с любовью его преподнесла. Было интересно и детям и взрослым. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Дом-музей Васнецова»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Волшебные миры братьев Васнецовых
  2. Таганский холм - с гидом, чьё детство прошло в доме на Котельнической набережной
  3. Пешая прогулка по сказочной Москве
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Дом-музей Васнецова" можно забронировать 3 экскурсии от 1 080 до 10 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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