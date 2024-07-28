Если вы впервые в столице, но не хотите ограничиваться Красной площадью, Тверской улицей, Большим театром и другими достопримечательностями из путеводителей, то нам по пути! В этом особенном маршруте я объединил must-see места с любопытными локациями, которые не все путешественники и даже жители Москвы посещают. Я не только покажу их, но и поделюсь небанальными фактами.

Описание экскурсии

Московские кольца: центральных площадей, Бульварное, Садовое

центральных площадей, Бульварное, Садовое Главные улицы: Тверская, Мясницкая, Новый Арбат, Неглинная

Тверская, Мясницкая, Новый Арбат, Неглинная Остров Балчуг с фабрикой «Красный Октябрь» и современным культурным центром «ГЭС-2»

с фабрикой «Красный Октябрь» и современным культурным центром «ГЭС-2» Воробьёвы горы

Зарядье

Большой театр

Детский мир

Сталинские и современные высотки

Москва-Сити с интересного ракурса

с интересного ракурса Все стили Москвы от модерна до модернизма

от модерна до модернизма Городские инсталляции и памятники

Набережная реки Москвы с разных локаций

В этой поездке будет всё: и видовые остановки для фото, и любопытные факты. Например, вы услышите истории:

о сталинских высотках

плане развития Москвы 1935 года

современной архитектуре — о доме Бродского и новых интересных локациях

а также из личного опыта: как менялась столица с 90-х и какие есть интересные фишки для жизни в современной Москве

Вы можете сами изучать Москву, и на это уйдёт много сил и времени. Как поиск алмаза — интересно, но не факт, что вы найдёте тот самый. Но если прийти сразу к мастеру-ювелиру, вы получите огранённый бриллиант, о котором мечтали. Я и есть этот мастер, который покажет вам все грани алмаза по имени Москва!

Организационные детали