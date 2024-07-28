Все грани Москвы

С комфортом прокатиться по городу, увидеть ключевые и малоизвестные места под неутомительные истории
Если вы впервые в столице, но не хотите ограничиваться Красной площадью, Тверской улицей, Большим театром и другими достопримечательностями из путеводителей, то нам по пути! В этом особенном маршруте я объединил must-see места с любопытными локациями, которые не все путешественники и даже жители Москвы посещают. Я не только покажу их, но и поделюсь небанальными фактами.
5
3 отзыва
Все грани Москвы
Все грани Москвы
Все грани Москвы
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание экскурсии

  • Московские кольца: центральных площадей, Бульварное, Садовое
  • Главные улицы: Тверская, Мясницкая, Новый Арбат, Неглинная
  • Остров Балчуг с фабрикой «Красный Октябрь» и современным культурным центром «ГЭС-2»
  • Воробьёвы горы
  • Зарядье
  • Большой театр
  • Детский мир
  • Сталинские и современные высотки
  • Москва-Сити с интересного ракурса
  • Все стили Москвы от модерна до модернизма
  • Городские инсталляции и памятники
  • Набережная реки Москвы с разных локаций

В этой поездке будет всё: и видовые остановки для фото, и любопытные факты. Например, вы услышите истории:

  • о сталинских высотках
  • плане развития Москвы 1935 года
  • современной архитектуре — о доме Бродского и новых интересных локациях
  • а также из личного опыта: как менялась столица с 90-х и какие есть интересные фишки для жизни в современной Москве

Вы можете сами изучать Москву, и на это уйдёт много сил и времени. Как поиск алмаза — интересно, но не факт, что вы найдёте тот самый. Но если прийти сразу к мастеру-ювелиру, вы получите огранённый бриллиант, о котором мечтали. Я и есть этот мастер, который покажет вам все грани алмаза по имени Москва!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на кроссовере Hyundai Tucson
  • Подходит для взрослых и детей от 7 лет
  • Маршрут можно скорректировать по обстоятельствам и пожеланиям участников
  • Мы можем начать очень рано, например, в 5 утра, чтобы избежать московских пробок. Также возможна ночная экскурсия, пишите, обсудим

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
28 июл 2024
Были на экскурсии у Станислава, очень интересный рассказчик и человек. Экскурсия ориентирована скорее на тех, у кого уже есть определённый багаж знаний о столице, и хочется чего-то нового и интересного.
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Для первого знакомства с Москвой, наверное, не подойдёт. Мы были с детьми 7 и 9 лет. В процессе поняли, что формат экскурсии не ориентирован на детское восприятие. Тогда по нашей просьбе Станислав на ходу поменял некотрые точки маршрута и подстроится под наши задачи и обстоятельства, за что ему отдельное большое Спасибо! И дети и взрослые остались довольны!

Были на экскурсии у Станислава, очень интересный рассказчик и человек. Экскурсия ориентирована скорее на тех, у
М
28 июл 2024
Очень понравилась экскурсия! Станислав много знает и рассказывает с увлечением, невозможно не заразиться интересом) Особенно повезло, что он делает акцент именно на визуальной составляющей и не грузит датами)
Leonid
27 июл 2024
Недавно я побывал на экскурсии "Все грани Москвы!" с гидом Станиславом, и это было просто огонь!

Станислав — настоящий профи. Он не только показал все топовые места Москвы, такие как Красная
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площадь, Тверская улица и Большой театр, но и открыл для меня множество скрытых жемчужин. Мы посетили Остров Балчуг с фабрикой «Красный Октябрь», современный культурный центр «ГЭС-2», Воробьёвы горы и многие другие места, которые обычно остаются за кадром стандартных туристических маршрутов.

Особенно впечатлили рассказы Станислава о сталинских высотках, плане развития Москвы 1935 года и современной архитектуре. Он делился не только историческими фактами, но и своими личными наблюдениями о том, как менялась столица с 90-х годов. Это добавило экскурсии особую атмосферу и глубину.

Экскурсия проходила на комфортном кроссовере Hyundai Tucson, что позволило нам легко перемещаться по городу и делать видовые остановки для фото. Станислав очень гибок - и готов был скорректировать маршрут по нашим пожеланиям, что сделало поездку еще более приятной и запоминающейся.

Если вы хотите увидеть Москву во всей её красе и узнать о ней больше, чем написано в путеводителях, я настоятельно рекомендую эту экскурсию. Станислав — настоящий профессионал, который покажет вам все грани алмаза по имени Москва!

Входит в следующие категории Москвы

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковВечерниеНочныеЛетниеГорыПрирода и пейзажиНа выходныеОбзорныеМосква-СитиПопулярные местаЗарядьеБольшой театрСталинские высоткиТеатральныеВоробьевы ГорыБульварное кольцоСмотровая площадка на Воробьёвых горахТверская улицаТеатральная площадьСадовое КольцоГЭС-2Центр МосквыМясницкаяНовый АрбатСамое главное

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