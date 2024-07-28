Если вы впервые в столице, но не хотите ограничиваться Красной площадью, Тверской улицей, Большим театром и другими достопримечательностями из путеводителей, то нам по пути! В этом особенном маршруте я объединил must-see места с любопытными локациями, которые не все путешественники и даже жители Москвы посещают. Я не только покажу их, но и поделюсь небанальными фактами.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание экскурсии
- Московские кольца: центральных площадей, Бульварное, Садовое
- Главные улицы: Тверская, Мясницкая, Новый Арбат, Неглинная
- Остров Балчуг с фабрикой «Красный Октябрь» и современным культурным центром «ГЭС-2»
- Воробьёвы горы
- Зарядье
- Большой театр
- Детский мир
- Сталинские и современные высотки
- Москва-Сити с интересного ракурса
- Все стили Москвы от модерна до модернизма
- Городские инсталляции и памятники
- Набережная реки Москвы с разных локаций
В этой поездке будет всё: и видовые остановки для фото, и любопытные факты. Например, вы услышите истории:
- о сталинских высотках
- плане развития Москвы 1935 года
- современной архитектуре — о доме Бродского и новых интересных локациях
- а также из личного опыта: как менялась столица с 90-х и какие есть интересные фишки для жизни в современной Москве
Вы можете сами изучать Москву, и на это уйдёт много сил и времени. Как поиск алмаза — интересно, но не факт, что вы найдёте тот самый. Но если прийти сразу к мастеру-ювелиру, вы получите огранённый бриллиант, о котором мечтали. Я и есть этот мастер, который покажет вам все грани алмаза по имени Москва!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на кроссовере Hyundai Tucson
- Подходит для взрослых и детей от 7 лет
- Маршрут можно скорректировать по обстоятельствам и пожеланиям участников
- Мы можем начать очень рано, например, в 5 утра, чтобы избежать московских пробок. Также возможна ночная экскурсия, пишите, обсудим
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Москве
Меня зовут Станислав, родился и вырос в Москве. Для меня Москва — это не город с открытки и не текст из рекламного буклета, это город, где я живу. Это парки,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Настя
28 июл 2024
Были на экскурсии у Станислава, очень интересный рассказчик и человек. Экскурсия ориентирована скорее на тех, у кого уже есть определённый багаж знаний о столице, и хочется чего-то нового и интересного.
М
Марина
28 июл 2024
Очень понравилась экскурсия! Станислав много знает и рассказывает с увлечением, невозможно не заразиться интересом) Особенно повезло, что он делает акцент именно на визуальной составляющей и не грузит датами)
Leonid
27 июл 2024
Недавно я побывал на экскурсии "Все грани Москвы!" с гидом Станиславом, и это было просто огонь!
Станислав — настоящий профи. Он не только показал все топовые места Москвы, такие как Красная
Станислав — настоящий профи. Он не только показал все топовые места Москвы, такие как Красная
Входит в следующие категории Москвы
ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковВечерниеНочныеЛетниеГорыПрирода и пейзажиНа выходныеОбзорныеМосква-СитиПопулярные местаЗарядьеБольшой театрСталинские высоткиТеатральныеВоробьевы ГорыБульварное кольцоСмотровая площадка на Воробьёвых горахТверская улицаТеатральная площадьСадовое КольцоГЭС-2Центр МосквыМясницкаяНовый АрбатСамое главное
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