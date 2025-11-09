читать дальше Мы посетили много павильонов, но без спешки в спокойном прогулочном темпе👌🏻 спасибо Анастасии за отличный выходной! После экскурсии мы уже сами гулять пошли. ВДНХ это на весь день. Мы находили 20 тыс шагов за день🫣 Из пожеланий наверное можно какую-то памятку какие из павильонов бесплатные для посещения, а так все прекрасно! Однозначно рекомендуем!

Очень интересная экскурсия. Мы были впервые на ВДНХ интересно было узнать что, зачем и почему. Все понятно и интересно. Но будьте готовы много гулять. Экскурсия не рассчитана на лавочке посидеть.