Площадь ВДНХ огромна — самостоятельно охватить все значимое за раз просто невозможно.
Сэкономьте время и силы! Ваш гид-москвич проведет вас по оптимальному маршруту, охватывающему более 60% территории парка, и познакомит с историей и архитектурой 7 знаковых павильонов изнутри.
Сэкономьте время и силы! Ваш гид-москвич проведет вас по оптимальному маршруту, охватывающему более 60% территории парка, и познакомит с историей и архитектурой 7 знаковых павильонов изнутри.
Описание экскурсииВДНХ за 3 часа Забудьте о поиске пути и чтении табличек: за 3 часа вы получите насыщенное, дружеское погружение в прошлое и настоящее ВДНХ. Узнайте главное, увидьте лучшее — без лишних шагов! Вы увидите:
- Главный вход и центральную аллею • Павильон №1 • Музей ВДНХ • Павильон МФЦ • Павильоны Армения, Карелия, Узбекистан и др.
- Фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» • Макет Москвы • Колесо обозрения.
По запросу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главный вход
- Центральная аллея
- Павильон №1
- Музей ВДНХ
- Павильон МФЦ
- Павильон Армения
- Павильон Карелия
- Фонтан «Дружбы народов»
- Павильон Узбекистан
- Фонтан «Каменный цветок»
- Павильон Украина
- Макет Москвы
- Ракета и Самолет перед павильоном Космос
- Павильон Атом
- Павильон Беларусь
- Павильон Азербайджан
- Павильон Казахстан
- Павильон ЖКХ
- Колесо обозрения
Что включено
- Услуги гида
- Посещение 7-ми павильонов и сопровождение гидом с описанием и координацией
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Просп. Мира, 119
Завершение: Главный вход ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
9 ноя 2025
Экскурсия просто замечательная, мы все остались в восторге!!
Особые слова благодарности хотим выразить нашему гиду Дмитрию. Он профессионал своего дела. Дмитрий очень подробно и интересно провел экскурсию. Мы узнали очень много нового. Спасибо большое Дмитрию за великолепную экскурсию!!!
Особые слова благодарности хотим выразить нашему гиду Дмитрию. Он профессионал своего дела. Дмитрий очень подробно и интересно провел экскурсию. Мы узнали очень много нового. Спасибо большое Дмитрию за великолепную экскурсию!!!
Л
Людмила
26 окт 2025
М
Марина
31 авг 2025
А
Ангелина
14 авг 2025
Увидели ВДНХ.
М
Марина
13 авг 2025
Экскурсия просто замечательная, увидели все, что было запланировано. Особые слова благодарности нашему гиду Марине. Она очень внимательная, чуткая и профессионал своего дела. Мариночка очень подробно, интересно провела для нас экскурсию по ВДНХ. Мы посетили интересные места и узнали много нового. Спасибо большое Марине за великолепную экскурсию!!!
М
Мачехин
28 июл 2025
Спасибо Марине за экскурсию и особенно за павильон N18.
Л
Любовь
17 июл 2025
Р
Работнов
13 июл 2025
Спасибо экскурсоводу Анастасии за интересный и познавательный рассказ! Наше общение с ней было непринужденным, что создавало атмосферу доверия и комфорта. Анастасия, несмотря на грозу и ливень, познакомила нас с самыми
а
анатолий
13 июл 2025
Спасибо экскурсоводу Анастасии за интересный и познавательный рассказ! Наше общение с ней было непринужденным, что создавало атмосферу доверия и комфорта. Анастасия, несмотря на грозу и ливень, познакомила нас с самыми
А
Александра
8 июл 2025
Очень интересная экскурсия. Мы были впервые на ВДНХ интересно было узнать что, зачем и почему. Все понятно и интересно. Но будьте готовы много гулять. Экскурсия не рассчитана на лавочке посидеть.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
до 14 чел.
ВДНХ - для взрослых и детей
Познавательная семейная экскурсия-игра по главным местам выставки
Начало: Перед Аркой Главного входа ВДНХ
Расписание: в будние дни в 10:30 и 13:00, в субботу и воскресенье в 10:30, 13:00 и 15:30
Завтра в 09:00
16 ноя в 10:30
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Кто куда, а мы - на ВДНХ
Добраться до самого большого музейно-выставочного комплекса в мире и подробно изучить его
Начало: У арки Главного входа ВДНХ
Завтра в 09:00
16 ноя в 09:00
8500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
ВДНХ - зеркало истории СССР: уникальная индивидуальная экскурсия
Прогулка по ВДНХ позволит вам окунуться в историю СССР, узнать интересные факты о павильонах и скульптурах, а также почувствовать атмосферу знакового комплекса
Начало: У станции метро ВДНХ
Сегодня в 10:00
16 ноя в 10:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.