2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Возрожденная ВДНХ
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: Четверг в 12:00, Воскресенье в 09:30
19 сен в 12:00
22 сен в 09:30
1 200₽ за человека
5 часов
Билеты
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: четверг в 12:00 и воскресенье в 09:30
19 сен в 12:00
26 сен в 12:00
2 300₽ за билет
1 час
Билеты
Экскурсия по музею Магии и Фокусов на ВДНХ
Начало: Парк ВДНХ, проспект Мира 119, стр. 519, Москва
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 500₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил25 сентября 2023Хорошо, интересно, но меньше обещанных 5 часов.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Павильон №67 Карелия»
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