Мои заказы

ВДНХ - для взрослых и детей

Познавательная семейная экскурсия-игра по главным местам выставки
Мальчишки и девчонки, а также их родители! Приготовьтесь открыть для себя ВДНХ — не просто выставку, а настоящий город с улицами и площадями, фонтанами и памятниками, кинотеатром и даже общественным транспортом.

Каждая деталь здесь имеет значение — пока ребята будут разгадывать загадки выставки, родители оценят всю красоту и историю этого уникального места.
5
64 отзыва
ВДНХ - для взрослых и детей© Наталья
ВДНХ - для взрослых и детей© Наталья
ВДНХ - для взрослых и детей© Наталья

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Доминанту ВДНХ — центральные аллею и павильон.
  • Арки Главного, Северного и Южного входов.
  • Фонтаны и памятники в окружении цветочных ковров-партеров.
  • Исторические павильоны, похожие на дворцы.
  • Останкинскую телебашню.
  • Колесо обозрения «Солнце Москвы».
  • Гостиницу «Космос» и музей Космонавтики.

И узнаете:

  • Множество фактов об истории выставки и её объектах.
  • Что такое смальта, шебеке, ганч, туф и морёное дерево.
  • Как менялись названия у ВДНХ за время её существования.
  • Как ориентироваться с помощью макетов, карт, флюгеров и даже люков.
  • Какие интересные истории и легенды связаны с выставкой и гениальными людьми, работающими здесь.

Организационные детали

  • Похожую экскурсию можно заказать в индивидуальном формате.
  • Для группы 6-10 человек экскурсия проходит с радиогидами. По желанию берите свои наушники!

в будние дни в 10:30 и 13:00, в субботу и воскресенье в 10:30, 13:00 и 15:30

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 13 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Перед Аркой Главного входа ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:30 и 13:00, в субботу и воскресенье в 10:30, 13:00 и 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 431 туриста
Давайте знакомиться. Я — Наталья, аккредитованный экскурсовод в Москве. С удовольствием делюсь знаниями и впечатлениями как со взрослыми, так и с детьми. Создаю познавательные экскурсии, квесты и туры на производство.
читать дальше

Мои экскурсии-прогулки помогают гостям по-новому взглянуть на город — увидеть то, что обычно остаётся незамеченным. С радостью работала на международном Форуме «Россия», после которого полюбила ВДНХ ещё сильнее. Наверное, потому что сама изучила и прочувствовала каждый уголок этого удивительного места.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
64
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

ВДНХ - для взрослых и детей (Мария)ВДНХ - для взрослых и детей (Мария)ВДНХ - для взрослых и детей (Мария)ВДНХ - для взрослых и детей (Мария)ВДНХ - для взрослых и детей (Мария)ВДНХ - для взрослых и детей (Владислав)ВДНХ - для взрослых и детей (Владислав)ВДНХ - для взрослых и детей (Анна)ВДНХ - для взрослых и детей (Татьяна)ВДНХ - для взрослых и детей (Юлия)ВДНХ - для взрослых и детей (Юлия)ВДНХ - для взрослых и детей (Юлия)ВДНХ - для взрослых и детей (Юлия)ВДНХ - для взрослых и детей (Юлия)ВДНХ - для взрослых и детей (Юлия)ВДНХ - для взрослых и детей (Юлия)ВДНХ - для взрослых и детей (Татьяна)ВДНХ - для взрослых и детей (Татьяна)ВДНХ - для взрослых и детей (Татьяна)ВДНХ - для взрослых и детей (Татьяна)ВДНХ - для взрослых и детей (Татьяна)ВДНХ - для взрослых и детей (Марина)ВДНХ - для взрослых и детей (Марина)ВДНХ - для взрослых и детей (Марина)ВДНХ - для взрослых и детей (Марина)ВДНХ - для взрослых и детей (Марина)ВДНХ - для взрослых и детей (Марина)ВДНХ - для взрослых и детей (Марина)ВДНХ - для взрослых и детей (Марина)ВДНХ - для взрослых и детей (Марина)
М
Мельников
18 авг 2025
Безумно благодарны Наталье, за её содействие, умение увлечь, и прекрасные, блестящие знания не только об экскурсионном маршруте, но и на темы , выходящие за пределы тематики. Приятно было познакомиться с таким светлым и замечательном человеком. С удовольствием будем рекомендовать и экскурсию и гида!!!!
Дата посещения: 18 августа 2025
М
Марина
15 ноя 2025
Наталья провела чудесную индивидуальную экскурсию, благодаря которой я влюбилась в ВДНХ и решила свой следующий приезд в Москву посвятить этому месту. Я узнала множество интригующих моментов из истории этого комплекса, плюс несколько интерактивов в ходе экскурсии сделали ее ещё более увлекательной. И конечно, по окончании экскурсии я воспользовалась ценными советами экскурсовода. Благодарю за незабываемые впечатления!
С
Светлана
7 ноя 2025
Это была одна из самых лучших экскурсий! Все было на высоком уровне. На экскурсии были взрослые и дети от 5-13 лет, интересно было всем! Много исторических данных, но в потрясающе
читать дальше

легкой и интересной форме была подача материала. 2часа пролетели очень быстро. Узнали много нового, полезного, нужного. Наконец-то, научились ориентироваться на ВДНХ, поняли как там все устроено. Однозначно рекомендую всем к посещению!

Мария
Мария
5 ноя 2025
Хочу поблагодарить Наталью за увлекательную прогулку по ВДНХ! Мне очень понравилось. Наталья очень интересно рассказала историю выставки, порекомендовала, что можно посмотреть сегодня, были и загадки и игры, и даже подарочки. Спасибо! Было очень круто!!! Рекомендую! 👍
Хочу поблагодарить Наталью за увлекательную прогулку по ВДНХ! Мне очень понравилось. Наталья очень интересно рассказала историюХочу поблагодарить Наталью за увлекательную прогулку по ВДНХ! Мне очень понравилось. Наталья очень интересно рассказала историюХочу поблагодарить Наталью за увлекательную прогулку по ВДНХ! Мне очень понравилось. Наталья очень интересно рассказала историюХочу поблагодарить Наталью за увлекательную прогулку по ВДНХ! Мне очень понравилось. Наталья очень интересно рассказала историюХочу поблагодарить Наталью за увлекательную прогулку по ВДНХ! Мне очень понравилось. Наталья очень интересно рассказала историю
О
Ольга
5 ноя 2025
Отличная экскурсия! Большое спасибо Наталье за прекрасную 2-х часовую прогулку по любимому ВДНХ. Мы были компанией из двух семей, Наталья уделила внимание и младшим детям и подросткам и взрослым! Всем было интересно, познавательно, время пролетело незаметно! Ждем следующих встреч!
Лена
Лена
2 ноя 2025
Прекрасно структурированный материал, увлекательная подача, грамотная речь – спасибо большое Наталье за интересную, познавательную, информативную экскурсию.
Ребёнок 11 лет слушал с неослабевающим интересом до самого конца, по итогам прогулки у ребёнка высокая "усвояемость" полученных знаний:)
Ещё раз благодарим!
В
Владислав
2 ноя 2025
Прекрасная экскурсия, сын не особо любит экскурсии, но ему понравилось, для меня это очень большой показатель, содержательно, интересно, познавательно, обязательно к вам обратимся😊
Прекрасная экскурсия, сын не особо любит экскурсии, но ему понравилось, для меня это очень большой показатель,Прекрасная экскурсия, сын не особо любит экскурсии, но ему понравилось, для меня это очень большой показатель,
А
Анастасия
31 окт 2025
Прекрасная экскурсия и экскурсовод! Было очень интересно и взрослым, и детям! Дети с удовольствием отвечали на вопросы, искали отгадки и решали головоломки.
Рекомендую всем!
Н
Надежда
31 окт 2025
Спасибо огромное за проведенную экскурсию. Все было отлично.
А
Анна
30 окт 2025
Добрый день!
Посетили с детьми (5,11 и 12лет) экскурсию по ВДНХ с гидом Натальей,нам очень понравилось,было интересно! Дети не отвлекались,были увлечены. Информация была доступна для детей и интересна для взрослых. Спасибо!
А
Анна
30 окт 2025
Это действительно была экскурсия, на которой интересно и взрослым и детям.
Наталья- прекрасный рассказчик, чутко реагирует на настроение группы. Помимо хорошо подобранной т структурированной темы экскурсии, еще и дополнительно масса полезной информации про различные полезные "лайфхаки"
Огромное спасибо и Трипстеру и Наталье за хороший день, отличную экскурсию и полезную информацию.
Это действительно была экскурсия, на которой интересно и взрослым и детям.
Е
Евгения
29 окт 2025
Это была потрясающая экскурсия!!! Спасибо огромное Наталье!!!! И ребенок 7 лет и взрослый все 2 часа были вовлечены в мир ВДНХ) нам очень понравилось!!!! Огромное спасибо организаторам и самому лучшему экскурсоводу!!!!
Л
Любовь
12 окт 2025
Замечательная экскурсия!!! А ГИД просто знаток своего дела! Экскурсия на одном дыхании!!! У меня болят ноги, да и дама я корпулентная, но обо всем забыла, так было интересно! И я
читать дальше

и муж в восторге! Гид Наталья не просто идёт и монотонно тарабанит, нет, она вовлекает слушателей, и мы все в диалоге. Вот просто суперрр!!! А в конце ещё угостил всех мини шоколадкой! Спасибо Наталье огромное!!! Узнали много нового и вообще - ВДНХ большая и теперь знаем где и куда идти и что смотреть благодаря Наталье! Однозначно рекомендуем и экскурсию и Гида!!! Успехов Вам, Наташа!!!

А
Анна
9 окт 2025
Всем рекомендую сходить на эту экскурсию. Было очень интересно и познавательно. С Натальей я бы сходила на все экскурсии, но к сожалению, пребывание в Москве закончилось. Прекрасная подача материала.
Т
Татьяна
8 окт 2025
Содержательный рассказ, умение завлечь детей- игры, загадки, подарки. Замечательный экскурсовод Наталья.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Кто куда, а мы - на ВДНХ
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кто куда, а мы - на ВДНХ
Добраться до самого большого музейно-выставочного комплекса в мире и подробно изучить его
Начало: У арки Главного входа ВДНХ
25 ноя в 09:00
26 ноя в 09:30
8500 ₽ за всё до 5 чел.
Познавательная прогулка для детей от 7 до 14 лет «Красочная история Замоскворечья»
Пешая
1.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Красочная история Замоскворечья
Знакомство с историческим районом Москвы, где каждый уголок хранит вековые тайны и рассказы о быте купцов
Сегодня в 11:30
9 дек в 12:00
7600 ₽ за всё до 6 чел.
ВДНХ: от Всесоюзной сельскохозяйственной до главной выставки России
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 9 чел.
ВДНХ: от Всесоюзной сельскохозяйственной до главной выставки России
Проследить, как менялась Главная выставка страны, и познакомиться с достижениями регионов
Начало: У арки Главного входа ВДНХ
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 9 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве