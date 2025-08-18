Мальчишки и девчонки, а также их родители! Приготовьтесь открыть для себя ВДНХ — не просто выставку, а настоящий город с улицами и площадями, фонтанами и памятниками, кинотеатром и даже общественным транспортом.
Каждая деталь здесь имеет значение — пока ребята будут разгадывать загадки выставки, родители оценят всю красоту и историю этого уникального места.
Каждая деталь здесь имеет значение — пока ребята будут разгадывать загадки выставки, родители оценят всю красоту и историю этого уникального места.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Доминанту ВДНХ — центральные аллею и павильон.
- Арки Главного, Северного и Южного входов.
- Фонтаны и памятники в окружении цветочных ковров-партеров.
- Исторические павильоны, похожие на дворцы.
- Останкинскую телебашню.
- Колесо обозрения «Солнце Москвы».
- Гостиницу «Космос» и музей Космонавтики.
И узнаете:
- Множество фактов об истории выставки и её объектах.
- Что такое смальта, шебеке, ганч, туф и морёное дерево.
- Как менялись названия у ВДНХ за время её существования.
- Как ориентироваться с помощью макетов, карт, флюгеров и даже люков.
- Какие интересные истории и легенды связаны с выставкой и гениальными людьми, работающими здесь.
Организационные детали
- Похожую экскурсию можно заказать в индивидуальном формате.
- Для группы 6-10 человек экскурсия проходит с радиогидами. По желанию берите свои наушники!
в будние дни в 10:30 и 13:00, в субботу и воскресенье в 10:30, 13:00 и 15:30
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 13 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Перед Аркой Главного входа ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:30 и 13:00, в субботу и воскресенье в 10:30, 13:00 и 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 431 туриста
Давайте знакомиться. Я — Наталья, аккредитованный экскурсовод в Москве. С удовольствием делюсь знаниями и впечатлениями как со взрослыми, так и с детьми. Создаю познавательные экскурсии, квесты и туры на производство.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 64 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Мельников
18 авг 2025
Безумно благодарны Наталье, за её содействие, умение увлечь, и прекрасные, блестящие знания не только об экскурсионном маршруте, но и на темы , выходящие за пределы тематики. Приятно было познакомиться с таким светлым и замечательном человеком. С удовольствием будем рекомендовать и экскурсию и гида!!!!
Дата посещения: 18 августа 2025
М
Марина
15 ноя 2025
Наталья провела чудесную индивидуальную экскурсию, благодаря которой я влюбилась в ВДНХ и решила свой следующий приезд в Москву посвятить этому месту. Я узнала множество интригующих моментов из истории этого комплекса, плюс несколько интерактивов в ходе экскурсии сделали ее ещё более увлекательной. И конечно, по окончании экскурсии я воспользовалась ценными советами экскурсовода. Благодарю за незабываемые впечатления!
С
Светлана
7 ноя 2025
Это была одна из самых лучших экскурсий! Все было на высоком уровне. На экскурсии были взрослые и дети от 5-13 лет, интересно было всем! Много исторических данных, но в потрясающе
Мария
5 ноя 2025
Хочу поблагодарить Наталью за увлекательную прогулку по ВДНХ! Мне очень понравилось. Наталья очень интересно рассказала историю выставки, порекомендовала, что можно посмотреть сегодня, были и загадки и игры, и даже подарочки. Спасибо! Было очень круто!!! Рекомендую! 👍
О
Ольга
5 ноя 2025
Отличная экскурсия! Большое спасибо Наталье за прекрасную 2-х часовую прогулку по любимому ВДНХ. Мы были компанией из двух семей, Наталья уделила внимание и младшим детям и подросткам и взрослым! Всем было интересно, познавательно, время пролетело незаметно! Ждем следующих встреч!
Лена
2 ноя 2025
Прекрасно структурированный материал, увлекательная подача, грамотная речь – спасибо большое Наталье за интересную, познавательную, информативную экскурсию.
Ребёнок 11 лет слушал с неослабевающим интересом до самого конца, по итогам прогулки у ребёнка высокая "усвояемость" полученных знаний:)
Ещё раз благодарим!
Ребёнок 11 лет слушал с неослабевающим интересом до самого конца, по итогам прогулки у ребёнка высокая "усвояемость" полученных знаний:)
Ещё раз благодарим!
В
Владислав
2 ноя 2025
Прекрасная экскурсия, сын не особо любит экскурсии, но ему понравилось, для меня это очень большой показатель, содержательно, интересно, познавательно, обязательно к вам обратимся😊
А
Анастасия
31 окт 2025
Прекрасная экскурсия и экскурсовод! Было очень интересно и взрослым, и детям! Дети с удовольствием отвечали на вопросы, искали отгадки и решали головоломки.
Рекомендую всем!
Рекомендую всем!
Н
Надежда
31 окт 2025
Спасибо огромное за проведенную экскурсию. Все было отлично.
А
Анна
30 окт 2025
Добрый день!
Посетили с детьми (5,11 и 12лет) экскурсию по ВДНХ с гидом Натальей,нам очень понравилось,было интересно! Дети не отвлекались,были увлечены. Информация была доступна для детей и интересна для взрослых. Спасибо!
Посетили с детьми (5,11 и 12лет) экскурсию по ВДНХ с гидом Натальей,нам очень понравилось,было интересно! Дети не отвлекались,были увлечены. Информация была доступна для детей и интересна для взрослых. Спасибо!
А
Анна
30 окт 2025
Это действительно была экскурсия, на которой интересно и взрослым и детям.
Наталья- прекрасный рассказчик, чутко реагирует на настроение группы. Помимо хорошо подобранной т структурированной темы экскурсии, еще и дополнительно масса полезной информации про различные полезные "лайфхаки"
Огромное спасибо и Трипстеру и Наталье за хороший день, отличную экскурсию и полезную информацию.
Наталья- прекрасный рассказчик, чутко реагирует на настроение группы. Помимо хорошо подобранной т структурированной темы экскурсии, еще и дополнительно масса полезной информации про различные полезные "лайфхаки"
Огромное спасибо и Трипстеру и Наталье за хороший день, отличную экскурсию и полезную информацию.
Е
Евгения
29 окт 2025
Это была потрясающая экскурсия!!! Спасибо огромное Наталье!!!! И ребенок 7 лет и взрослый все 2 часа были вовлечены в мир ВДНХ) нам очень понравилось!!!! Огромное спасибо организаторам и самому лучшему экскурсоводу!!!!
Л
Любовь
12 окт 2025
Замечательная экскурсия!!! А ГИД просто знаток своего дела! Экскурсия на одном дыхании!!! У меня болят ноги, да и дама я корпулентная, но обо всем забыла, так было интересно! И я
А
Анна
9 окт 2025
Всем рекомендую сходить на эту экскурсию. Было очень интересно и познавательно. С Натальей я бы сходила на все экскурсии, но к сожалению, пребывание в Москве закончилось. Прекрасная подача материала.
Т
Татьяна
8 окт 2025
Содержательный рассказ, умение завлечь детей- игры, загадки, подарки. Замечательный экскурсовод Наталья.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 5 чел.
Кто куда, а мы - на ВДНХ
Добраться до самого большого музейно-выставочного комплекса в мире и подробно изучить его
Начало: У арки Главного входа ВДНХ
25 ноя в 09:00
26 ноя в 09:30
8500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Красочная история Замоскворечья
Знакомство с историческим районом Москвы, где каждый уголок хранит вековые тайны и рассказы о быте купцов
Сегодня в 11:30
9 дек в 12:00
7600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
ВДНХ: от Всесоюзной сельскохозяйственной до главной выставки России
Проследить, как менялась Главная выставка страны, и познакомиться с достижениями регионов
Начало: У арки Главного входа ВДНХ
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 9 чел.