Мои заказы

Добро пожаловать на ВДНХ

Погрузитесь в атмосферу ВДНХ, где история и современность переплетаются в уникальном архитектурном ансамбле. Откройте для себя неизведанные уголки
ВДНХ - это не просто выставка, а целый мир, где архитектура и история переплетаются.

На экскурсии вы увидите знаменитые фонтаны и парадные павильоны, узнаете о создателях и гостях выставки. Уникальные стеклянные кирпичи сталинита в павильоне "Строительные материалы" поражают воображение. В "Новой деревне" ощутите деревенский уют посреди мегаполиса. Этот тур поможет вам понять, как развивалась выставка и чем она живёт сегодня
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 🌟 Исторические факты
  • 💧 Знаменитые фонтаны
  • 🏡 Деревенский уют в городе
  • 📚 Глубокое погружение в историю
Добро пожаловать на ВДНХ© Мария
Добро пожаловать на ВДНХ© Мария
Добро пожаловать на ВДНХ© Мария
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Главный вход
  • Главный павильон
  • Фонтаны ВДНХ
  • Павильон «Строительные материалы»
  • Новая деревня

Описание экскурсии

  • Главный вход. Встретимся у парадной арки и зайдём в Информационный центр. Перед макетом ВДНХ расскажу об истории этого знакового места
  • Главный павильон. Самое высокое здание выставки — 97 метров. Шпиль напоминает Адмиралтейство, а полукруглая колоннада — Казанский собор. Архитектурный привет из Петербурга
  • Парадные павильоны вдоль Главной аллеи. Узнаете, что в них было раньше, как они устроены и что находится внутри сейчас. Некоторые из павильонов мы осмотрим
  • Фонтаны ВДНХ. «Дружба народов», «Каменный цветок», «Золотой колос» — визитные карточки выставки
  • Павильон «Строительные материалы». Необычное здание из стеклянных кирпичей — так называемого сталинита. За эту особенность его называют «Храмом света»
  • Павильоны «Главконсерв», «Главкондитер» и другие
  • «Новая деревня». Проект образцово-показательной деревни будущего. Типовая школа, дом культуры, клуб, ясли, детский сад и домики на одну или две семьи. Здесь сделаем паузу — почувствуем деревенский уют посреди мегаполиса

Вы узнаете:

  • как создавалась и развивалась Выставка
  • какие достижения здесь демонстрировали
  • кто посещал ВДНХ и кто её строил
  • чем живёт комплекс сегодня

Организационные детали

Дополнительно оплачивается экскурсионный сбор — 100 ₽ с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 39 туристов
Меня зовут Мария, я аккредитованный экскурсовод по Москве. Люблю свой удивительный город и не люблю занудство! Это чудесно, когда идёшь по улицам и дышишь воздухом, пропитанным столетиями. Пытаешься разгадать тайны, которыми окутана
читать дальше

Москва. А вокруг оживают исторические и литературные образы. Я счастливый человек, потому что могу делиться своей любовью к городу. И лучшей наградой для меня будет, если после наших прогулок вы скажете: «Как прекрасна и удивительна Москва! Я люблю этот город!»

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
И
Ирина
10 окт 2025
ВДНХ - такое богатое историей и идеей место, что недостаточно там просто побывать. С экскурсоводом это место приобретает совсем иное значение. И Мария делает это с большим искусством! Спасибо за интересно проведенное время, за наше культурное обогащение и приятное общение)))
М
Мария
19 авг 2025
Экскурсию нам проводила гид Ольга! Прекрасный, интеллигентный знаток своего дела!!! Слушать ее повествование о ВДНХ было одним удовольствием!!
Я
Яна
14 авг 2025
Очень приятная прогулка по ВДНХ! Было интересно и мне и деткам. Мария с радостью отвечала на все наши вопросы. Время пролетело незаметно!
Н
Надежда
3 июл 2025
Благодарим. Экскурсия отличная
О
Ольга
21 июн 2025
Прекрасная, захватывающая и динамичная экскурсия - как мы и хотели! Мария замечательно рассказывает, показывает и объясняет, мы погрузились в историю ВДНХ, обязательно приедем снова! И спасибо за то, что учли наши пожелания!

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

ВДНХ - для взрослых и детей
Пешая
2 часа
63 отзыва
Групповая
до 14 чел.
ВДНХ - для взрослых и детей
Познавательная семейная экскурсия-игра по главным местам выставки
Начало: Перед Аркой Главного входа ВДНХ
Завтра в 10:30
12 ноя в 14:00
1800 ₽ за человека
ВДНХ - зеркало истории СССР
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
ВДНХ - зеркало истории СССР: уникальная индивидуальная экскурсия
Прогулка по ВДНХ позволит вам окунуться в историю СССР, узнать интересные факты о павильонах и скульптурах, а также почувствовать атмосферу знакового комплекса
Начало: У станции метро ВДНХ
Завтра в 13:00
12 ноя в 15:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
ВДНХ: от Всесоюзной сельскохозяйственной до главной выставки России
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 9 чел.
ВДНХ: от Всесоюзной сельскохозяйственной до главной выставки России
Проследить, как менялась Главная выставка страны, и познакомиться с достижениями регионов
Начало: У арки Главного входа ВДНХ
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
6000 ₽ за всё до 9 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве