ВДНХ - это не просто выставка, а целый мир, где архитектура и история переплетаются.
На экскурсии вы увидите знаменитые фонтаны и парадные павильоны, узнаете о создателях и гостях выставки. Уникальные стеклянные кирпичи сталинита в павильоне "Строительные материалы" поражают воображение. В "Новой деревне" ощутите деревенский уют посреди мегаполиса. Этот тур поможет вам понять, как развивалась выставка и чем она живёт сегодня
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🌟 Исторические факты
- 💧 Знаменитые фонтаны
- 🏡 Деревенский уют в городе
- 📚 Глубокое погружение в историю
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Главный вход
- Главный павильон
- Фонтаны ВДНХ
- Павильон «Строительные материалы»
- Новая деревня
Описание экскурсии
- Главный вход. Встретимся у парадной арки и зайдём в Информационный центр. Перед макетом ВДНХ расскажу об истории этого знакового места
- Главный павильон. Самое высокое здание выставки — 97 метров. Шпиль напоминает Адмиралтейство, а полукруглая колоннада — Казанский собор. Архитектурный привет из Петербурга
- Парадные павильоны вдоль Главной аллеи. Узнаете, что в них было раньше, как они устроены и что находится внутри сейчас. Некоторые из павильонов мы осмотрим
- Фонтаны ВДНХ. «Дружба народов», «Каменный цветок», «Золотой колос» — визитные карточки выставки
- Павильон «Строительные материалы». Необычное здание из стеклянных кирпичей — так называемого сталинита. За эту особенность его называют «Храмом света»
- Павильоны «Главконсерв», «Главкондитер» и другие
- «Новая деревня». Проект образцово-показательной деревни будущего. Типовая школа, дом культуры, клуб, ясли, детский сад и домики на одну или две семьи. Здесь сделаем паузу — почувствуем деревенский уют посреди мегаполиса
Вы узнаете:
- как создавалась и развивалась Выставка
- какие достижения здесь демонстрировали
- кто посещал ВДНХ и кто её строил
- чем живёт комплекс сегодня
Организационные детали
Дополнительно оплачивается экскурсионный сбор — 100 ₽ с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 39 туристов
Меня зовут Мария, я аккредитованный экскурсовод по Москве. Люблю свой удивительный город и не люблю занудство! Это чудесно, когда идёшь по улицам и дышишь воздухом, пропитанным столетиями. Пытаешься разгадать тайны, которыми окутана
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
И
Ирина
10 окт 2025
ВДНХ - такое богатое историей и идеей место, что недостаточно там просто побывать. С экскурсоводом это место приобретает совсем иное значение. И Мария делает это с большим искусством! Спасибо за интересно проведенное время, за наше культурное обогащение и приятное общение)))
М
Мария
19 авг 2025
Экскурсию нам проводила гид Ольга! Прекрасный, интеллигентный знаток своего дела!!! Слушать ее повествование о ВДНХ было одним удовольствием!!
Я
Яна
14 авг 2025
Очень приятная прогулка по ВДНХ! Было интересно и мне и деткам. Мария с радостью отвечала на все наши вопросы. Время пролетело незаметно!
Н
Надежда
3 июл 2025
Благодарим. Экскурсия отличная
О
Ольга
21 июн 2025
Прекрасная, захватывающая и динамичная экскурсия - как мы и хотели! Мария замечательно рассказывает, показывает и объясняет, мы погрузились в историю ВДНХ, обязательно приедем снова! И спасибо за то, что учли наши пожелания!
Входит в следующие категории Москвы
