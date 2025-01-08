Индивидуальная
до 7 чел.
ВДНХ за 3 часа: максимум впечатлений без усталости
Начало: Просп. Мира, 119
Расписание: По запросу
Сегодня в 19:00
12 июл в 09:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
ВДНХ: новая жизнь легендарной выставки
Начало: ВДНХ, 119 ст 227. Арка Главного входа
Расписание: у казанные дни или по запросу
12 июл в 11:00
23 июл в 11:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
По ВДНХ с гидом-историком
Начало: Просп. Мира, 119, стр. 228, Москва
Завтра в 09:00
11 июл в 09:00
8000 ₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана8 января 2025Орбиты истории: ВДНХ и павильон «Космонавтика и авиация»Непонятно зачем было встречаться в метро на платформе Площадь революции, если экскурсия начиналась на ВДНХ. Стоит этот момент продумать организаторам.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Макет Москвы»
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