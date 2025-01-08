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Я считаю что это потеря времени. Гид Наталья подробно рассказала о ВДНХ, его павильонах, где что лучше посмотреть, что посетить, что платно и бесплатно. Экскурсия в павильоне Космос прошла интересно и познавательно, обязательно посетите. Экскурсию рекомендую с учётом замечаний, спасибо!!!