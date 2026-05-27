Мои заказы

ВДНХ: зарисовки непарадных аллей

Изучить неочевидные объекты на территории знаменитой выставки Москвы
А вы гуляли по второстепенным аллеям ВДНХ? Там много неисследованного: странные домики, здания непонятного назначения… А ведь все они — важные объекты ВСХВ/ВДНХ! Но даже завсегдатаи прогулок по территории выставки редко сюда заглядывают. Не будем брать с них пример: пройдём по неочевидным тропкам — и на каждой обнаружим удивительное.
ВДНХ: зарисовки непарадных аллей
ВДНХ: зарисовки непарадных аллей
ВДНХ: зарисовки непарадных аллей

Описание экскурсии

Главный вход ВДНХ. Познакомлю вас с историей выставки — от довоенной ВСХВ до современного ВДНХ. Поговорим о том, как менялась её идея и почему выставка стала отдельным городом внутри Москвы.

У главного павильона и на центральных аллеях рассмотрим архитектурные детали, на которые обычно не обращают внимания: барельефы, скульптуры, орнаменты и символику бывших союзных республик и регионов.

Затем свернём с парадных маршрутов и отправимся туда, куда доходят далеко не все.

Раздел «Новое в деревне» — настоящий образцовый колхоз, каким его представляли в советское время. Здесь вы увидите:

  • центральную площадь передовых колхозов и совхозов
  • типовую усадьбу МТС
  • жилые дома
  • чайные и магазины
  • школу, детский сад и даже роддом для колхозников

Поговорим о том, какой должна была стать идеальная советская деревня и почему этот раздел считался одним из самых важных на выставке.

Бывший павильон «Узбеквино» — действующее предприятие с почти 200-летней историей.

Раздел «Животноводство». Раньше здесь демонстрировали лучшие породы со всего СССР. Мы увидим павильоны выводного круга и выясним, как эта территория превратилась в спортивный комплекс и базу Кремлёвской школы верховой езды.

Запрудная зона у фонтана «Золотой колос». Вспомним, как отдыхали москвичи на выставке в разные годы, посмотрим на один из самых красивых павильонов ВДНХ и башню Эля Лисицкого.

Организационные детали

  • На прогулке используем радиогиды
  • Некоторые объекты могут быть недоступны для осмотра из-за ремонтных/монтажных работ
  • После экскурсии вы можете продолжить прогулку самостоятельно или вернуться к главному входу на бесплатном автобусе

ежедневно в 11:00 и 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Главного входа ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 450 туристов
Я родилась и выросла в Москве. Городе, который не перестает удивлять и каждый раз открывается с новой стороны. Истории людей, зданий переплетаются с историей города. Детали, делающие город уникальным. Все это я показываю и рассказываю на своих прогулках.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «ВДНХ: зарисовки непарадных аллей»

Кто куда, а мы - на ВДНХ
Пешая
2 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Кто куда, а мы - на ВДНХ
Добраться до самого большого музейно-выставочного комплекса в мире и подробно изучить его
Начало: У арки Главного входа ВДНХ
Сегодня в 13:00
29 мая в 13:00
9800 ₽ за всё до 5 чел.
ВДНХ: от Всесоюзной сельскохозяйственной до главной выставки России
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
ВДНХ: от Всесоюзной сельскохозяйственной до главной выставки России
Проследить, как менялась Главная выставка страны, и познакомиться с достижениями регионов
Начало: У арки Главного входа ВДНХ
29 мая в 10:00
2 июн в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Влюбляю в ВДНХ: непарадные павильоны
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Влюбляю в ВДНХ: непарадные павильоны
Подвиг Геракла, Ренессанс и атомный реактор
Начало: У метро «ВДНХ»
5 июн в 17:30
6 июн в 10:00
1300 ₽ за человека
По ВДНХ с гидом-историком
Пешая
2 часа
42 отзыва
Индивидуальная
По ВДНХ с гидом-историком
Почувствовать атмосферу выставки и прочесть её историю по скульптурам и барельефам
Начало: У арки Главного входа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
2000 ₽ за человека