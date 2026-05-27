Изучить неочевидные объекты на территории знаменитой выставки Москвы
А вы гуляли по второстепенным аллеям ВДНХ? Там много неисследованного: странные домики, здания непонятного назначения… А ведь все они — важные объекты ВСХВ/ВДНХ! Но даже завсегдатаи прогулок по территории выставки редко сюда заглядывают. Не будем брать с них пример: пройдём по неочевидным тропкам — и на каждой обнаружим удивительное.
Главный вход ВДНХ. Познакомлю вас с историей выставки — от довоенной ВСХВ до современного ВДНХ. Поговорим о том, как менялась её идея и почему выставка стала отдельным городом внутри Москвы.
У главного павильона и на центральных аллеях рассмотрим архитектурные детали, на которые обычно не обращают внимания: барельефы, скульптуры, орнаменты и символику бывших союзных республик и регионов.
Затем свернём с парадных маршрутов и отправимся туда, куда доходят далеко не все.
Раздел «Новое в деревне» — настоящий образцовый колхоз, каким его представляли в советское время. Здесь вы увидите:
центральную площадь передовых колхозов и совхозов
типовую усадьбу МТС
жилые дома
чайные и магазины
школу, детский сад и даже роддом для колхозников
Поговорим о том, какой должна была стать идеальная советская деревня и почему этот раздел считался одним из самых важных на выставке.
Бывший павильон «Узбеквино» — действующее предприятие с почти 200-летней историей.
Раздел «Животноводство». Раньше здесь демонстрировали лучшие породы со всего СССР. Мы увидим павильоны выводного круга и выясним, как эта территория превратилась в спортивный комплекс и базу Кремлёвской школы верховой езды.
Запрудная зона у фонтана «Золотой колос». Вспомним, как отдыхали москвичи на выставке в разные годы, посмотрим на один из самых красивых павильонов ВДНХ и башню Эля Лисицкого.
На прогулке используем радиогиды
Некоторые объекты могут быть недоступны для осмотра из-за ремонтных/монтажных работ
После экскурсии вы можете продолжить прогулку самостоятельно или вернуться к главному входу на бесплатном автобусе
ежедневно в 11:00 и 13:00
2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Место начала и завершения?
У Главного входа ВДНХ
Когда: ежедневно в 11:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Провела экскурсии для 450 туристов
Я родилась и выросла в Москве. Городе, который не перестает удивлять и каждый раз открывается с новой стороны. Истории людей, зданий переплетаются с историей города. Детали, делающие город уникальным. Все это я показываю и рассказываю на своих прогулках.
