А вы гуляли по второстепенным аллеям ВДНХ? Там много неисследованного: странные домики, здания непонятного назначения… А ведь все они — важные объекты ВСХВ/ВДНХ! Но даже завсегдатаи прогулок по территории выставки редко сюда заглядывают. Не будем брать с них пример: пройдём по неочевидным тропкам — и на каждой обнаружим удивительное.

Описание экскурсии

Главный вход ВДНХ. Познакомлю вас с историей выставки — от довоенной ВСХВ до современного ВДНХ. Поговорим о том, как менялась её идея и почему выставка стала отдельным городом внутри Москвы.

У главного павильона и на центральных аллеях рассмотрим архитектурные детали, на которые обычно не обращают внимания: барельефы, скульптуры, орнаменты и символику бывших союзных республик и регионов.

Затем свернём с парадных маршрутов и отправимся туда, куда доходят далеко не все.

Раздел «Новое в деревне» — настоящий образцовый колхоз, каким его представляли в советское время. Здесь вы увидите:

центральную площадь передовых колхозов и совхозов

типовую усадьбу МТС

жилые дома

чайные и магазины

школу, детский сад и даже роддом для колхозников

Поговорим о том, какой должна была стать идеальная советская деревня и почему этот раздел считался одним из самых важных на выставке.

Бывший павильон «Узбеквино» — действующее предприятие с почти 200-летней историей.

Раздел «Животноводство». Раньше здесь демонстрировали лучшие породы со всего СССР. Мы увидим павильоны выводного круга и выясним, как эта территория превратилась в спортивный комплекс и базу Кремлёвской школы верховой езды.

Запрудная зона у фонтана «Золотой колос». Вспомним, как отдыхали москвичи на выставке в разные годы, посмотрим на один из самых красивых павильонов ВДНХ и башню Эля Лисицкого.

