Многие знают только центральные павильоны на ВДНХ, а меж тем в глубине Выставки кроется россыпь уникальных объектов.
Покажу и расскажу: где был атомный реактор, почему первый архитектор комплекса говорил на английском, в каком помещении снимали фильм «Свинарка и пастух» и из чего делали статуэтки «Оскар» во время войны.
Описание экскурсии
16 павильонов — неклассических, загадочных, многогранных. Какие-то исследуем изнутри, а какие-то рассмотрим только снаружи. Среди них:
- «Строительные материалы» — единственный павильон с двумя фасадами
- Дом культуры. С момента открытия в 1939 году он не менял своего предназначения
- «Мясная промышленность». В убранстве павильона таятся отсылки к Древней Греции. Отыщем их!
- «Кролиководство». Удивительное сочетание утилитарного функционала и абсолютной ренессансной архитектуры
И это лишь малая часть того, чем я буду вас изумлять!
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет
- Все павильоны на маршруте бесплатные
- Мы пройдём пешком около 4 км
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Москве
Я аккредитованный гид. Живу напротив ВДНХ, знаю и люблю этот район. И хочу делиться этим со всеми желающими!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Л
Людмила
2 ноя 2025
Хочу поблагодарить экскурсовода Ларису за интересно проведенную экскурсию. Мы на себе почувствовали любовь к ВДНХ. Открыли для себя ранее неизвестные павильоны. Спасибо за прекрасно проведённое время.
Д
Дарья
19 авг 2025
В очередной проезд через Москву захотелось зайти куда то дальше центральной аллеи. Если вас посетило такое же желание - очень рекомендую сделать это в компании Ларисы и ее рассказа. Маршрут не только про историю отдельных павильонов, но и про этапы всей выставки, и построен довольно увлекательно.
(Отдельное спасибо за остановки на лавочках).
Ирина
16 мар 2025
Прогуляться по ВДНХ обязанность каждого туриста,который приезжает в Москву. Заранее выбрала день и ждала. Лариса провела по тихим и спокойным местам по «старому» ВДНХ. Рассказала историю создания и что там было внутри. Мысленно погрузила в те времена. Очень красивая архитектура и истории создания
Т
Татьяна
24 фев 2025
Лариса, спасибо Вам большое за интересную содержательную экскурсию!
Мы были на экскурсии с мужем, на ВДНХ были не раз, но никогда не доходили до некоторых мест, а на некоторые просто не
