ВДНХ — место, где встречаются настоящее и будущее, путешествия и достижения страны в разных областях экономики, спорта и науки. Мы с вами посетим выставку «Россия», изучим стенды 89 субъектов и окунёмся в их историю и культуру. Увидим фонтан Дружбы народов и сделаем фото у арки Главного входа.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Арка Главного входа ВДНХ. Встречает посетителей с 1954 года. Сверху украшена скульптурой тракториста и колхозницы.
- Галерея достижений — временный объект, расположенный рядом с аркой Главного входа. Внутри вы увидите, как изменилась наша страна за последние 20 лет.
- 75 павильон. Здесь проходит выставка «Россия» и под одной крышей представлены стенды всех 89 субъектов РФ. Вы узнаете об успехах регионов, познакомитесь с их самобытной культурой, сможете поучаствовать в мастер-классах и посетить «Дом российской кухни».
- Фонтан Дружбы народов. Украшен скульптурами 16 девушек, олицетворяющих республики СССР. Создан к открытию ВДНХ в 1954 году по проекту Константина Топуридзе и Григория Константиновского.
Вы узнаете:
- Когда началась история Главной выставки страны
- Сколько человек посетили ВДНХ за первый год работы и сколько человек посетили выставку «Россия» за 3 месяца
- Каким павильонам реставраторы вернули исторический облик
- Какой экспонат стал одним из главных на выставке «Россия»
- И многое другое
Организационные детали
- Программа подойдёт участникам всех возрастов
- Большую часть времени мы проведём в павильоне № 75
- Выставка «Россия» открыта до 8 июля 2024 года
- Экскурсию проведёт аккредитованный экскурсовод по ВДНХ и выставке «Россия»
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У арки Главного входа ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 231 туриста
По первому образованию я социолог. Рассказывать современным людям о людях прошлого — это то, за что я люблю профессию гида! А так как от прошлого нам остались ещё и прекрасные здания, памятники и фотографии, то всё это мы тоже внимательно рассмотрим и обсудим во время неторопливой прогулки по Москве! Аккредитованный экскурсовод г. Москвы.Задать вопрос
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