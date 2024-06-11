Мария — ваш гид в Москве

Провела экскурсии для 231 туриста

По первому образованию я социолог. Рассказывать современным людям о людях прошлого — это то, за что я люблю профессию гида! А так как от прошлого нам остались ещё и прекрасные здания, памятники и фотографии, то всё это мы тоже внимательно рассмотрим и обсудим во время неторопливой прогулки по Москве! Аккредитованный экскурсовод г. Москвы.