Семейная квест-экскурсия по Тверской улице

Заглянуть за фасады главной улицы детства и открыть секреты из прошлого

5
2 отзыва
Квест
Нарядная улица Тверская, по которой многие из нас проезжают, проходят, пробегают… Какие истории и судьбы она помнит? Об этом я с радостью расскажу вашим детям и вам.

Вместе вы узнаете, как колоссально изменилась Москва за сотню лет.

Увидите, что город — это дышащий, активно развивающийся организм, и мы можем это осязать, участвовать в этом процессе.

Увлекательно будем всем!
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

По Тверской от загадки к загадке

Представьте, что вам в руки попала старинная коробка то ли от печенья, то ли от конфет, а в ней… нет, не сладости, а письмо! Письмо от ребят, которые жили в Москве 100 лет назад: они предлагают нам пойти по их подсказкам, что мы и сделаем. Гуляя по Тверской, мы найдем ответы на любопытные вопросы:

  • Почему Тверская была главной улицей в городе
  • Как раньше выглядел герб России
  • Где спрятался дом-теремок
  • Что за былинный богатырь сидит верхом на коне
  • Неужели можно передвинуть дом
  • Как раньше выглядели небоскребы

Решив ребусы, открыв секреты и изучив знаковые места, мы доберемся до главного — клада! Это всегда мотивирует детей и становится приятным сюрпризом в конце путешествия. Состав клада обсудим с родителями; например, это могут быть конфеты или школьные принадлежности.

Кому подойдет квест

Как жителям столицы, которые хотят получше познакомиться со своим городом, так и гостям Москвы, которые уже прошли по главным достопримечательностям.

Организационные детали

  • Экскурсия адаптирована для детей 8-13 лет
  • Клад включен в стоимость экскурсии. Дополнительные расходы не предвидятся.
  • На экскурсии я использую индивидуальные радиогиды, чтобы все хорошо слышали меня даже на расстоянии

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Охотный ряд
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
24 янв 2022
Большое спасибо за потрясающую экскурсию! Было весело и очень познавательно! Дети в восторге, да и взрослые открыли для себя много нового. Понравились интересные задания и сюрпризы. Желаем Кате удачи и приедем обязательно еще!
Ю
20 янв 2022
Отлично провели время всей семьей! Позитивно, интересно, задания - загадки были интересны и нам, взрослым, и детям. Спасибо Кате! Рекомендую от души!

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