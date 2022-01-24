Что вас ожидает

По Тверской от загадки к загадке

Представьте, что вам в руки попала старинная коробка то ли от печенья, то ли от конфет, а в ней… нет, не сладости, а письмо! Письмо от ребят, которые жили в Москве 100 лет назад: они предлагают нам пойти по их подсказкам, что мы и сделаем. Гуляя по Тверской, мы найдем ответы на любопытные вопросы:

Почему Тверская была главной улицей в городе

Как раньше выглядел герб России

Где спрятался дом-теремок

Что за былинный богатырь сидит верхом на коне

Неужели можно передвинуть дом

Как раньше выглядели небоскребы

Решив ребусы, открыв секреты и изучив знаковые места, мы доберемся до главного — клада! Это всегда мотивирует детей и становится приятным сюрпризом в конце путешествия. Состав клада обсудим с родителями; например, это могут быть конфеты или школьные принадлежности.

Кому подойдет квест

Как жителям столицы, которые хотят получше познакомиться со своим городом, так и гостям Москвы, которые уже прошли по главным достопримечательностям.

Организационные детали