Е Елена От Арбата до Спиридоновки Благодарю за интересную и познавательную прогулку. Хороший маршрут, всё динамично и много интересной информации. Хорошая подача материала с поводами для развития в познании разнонаправленного характера. Получила огромное удовольствие, массу впечатлений! Экскурсия о которой данный отзыв:"Особняки миллионщиков от Арбата до Спиридоновки"

М Майя Богемная Москва: увлекательная прогулка по Патриаршим читать дальше Такая прогулка мотивирует открыть и прочитать или перечитать наших великих Пушкина, Лермонтова, Бунина, Булгакова, Цветаеву, Ахмадулину, а ещё Ф Раневскую и Ю Никулина. Холодный осенний день был теплым от замечательного рассказа. СПАСИБО ОГРОМНОЕ МАРИНЕ. Состоялось действительно увлекательное и удивительное путешествие, погружение в историю дворцов, домов, сохранившихся соборов,знакомство с судьбой их архиктекторов и знаменитых жильцов.

Е Екатерина Богемная Москва: увлекательная прогулка по Патриаршим читать дальше время прогулки ни разу, дополнительно узнала и рассказала много новой информации по нашему запросу. Сразу видно, что человек любит свое дело, и может передать свои знания другим, рассказывает захватывающе и с удовольствием! Рекомендуем данного экскурсовода, и сами еще обязательно сходим с ней на экскурсию. Экскурсия у Марины «Богемные Патриаршие» очень понравилась. Экскурсовод Марина подготовилась к экскурсии тщательно, снабдила нас оборудованием, которое не подвело во

А Айжана Арбат эпохи модерна: Поварская и переулки Чудесная индивидуальная экскурсия по самым сочным архитектурным «десертам» Арбата. Ольга, влюбленная в модерн, болеющая за сохранность объектов, - прекрасный напарник и проводник в этот чудесный мир! Спасибо! Было очень умно и красиво!

З Зоя От Арбата до Спиридоновки Очень интересно, великолепно, рекомендую!

О Ольга От Арбата до Спиридоновки читать дальше очень подробно знает историю города, страны, смог нас погрузить в историю того времени на столько, что мы даже не заметили, что шёл сильный дождь. Шикарно смог провести параллели между годами и эпохами, того времени и настоящего. Точно рекомендуем этого экскурсовода. Ходили на экскурсию я и двое детей - 10 и 15 лет. Экскурсия была шикарная. Гид отлично рассказывал,видно, что он

А Александра Арбат эпохи модерна: Поварская и переулки Спасибо Ольге за отличную историческую прогулку. Нам очень понравилось!

О Ольга Арбат эпохи модерна: Поварская и переулки Ольга провела экскурсию замечательно. На следующий день, гуляя по городу, мы постоянно вспоминали то, что узнали на экскурсии, и сопоставляли с новыми впечатлениями - а это верный признак успеха) Кажется, Москва стала нам понятнее и ближе. Рекомендуем!

Л Леонид Аристократическая Поварская Было очень необычно слушать удивительные истории про казалось бы знакомые места. Очень познавательно и не скучно!