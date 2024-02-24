Поварская улица – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Поварская улица» в Москве, цены от 5 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Арбата до Спиридоновки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
От Арбата до Спиридоновки: путешествие по историческим особнякам Москвы
Погрузитесь в мир роскоши и истории, пройдя маршрутом от Арбата до Спиридоновки, и узнайте тайны московских особняков
Начало: В районе метро Арбатская
«Маршрут прогулки пройдёт по улицам Арбат, Поварская и Спиридоновка»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 908 за всё до 6 чел.
Иван Бунин. Московские адреса Нобелевского лауреата
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Иван Бунин. Московские адреса Нобелевского лауреата
Посмотреть на Арбат глазами писателя на прогулке по местам, где он жил и творил
Начало: В районе метро Кропоткинская
Завтра в 11:00
9 июня в 11:30
5 200 за всё до 4 чел.
Богемная Москва: увлекательная прогулка по Патриаршим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Богемная Москва: увлекательная прогулка по Патриаршим
Собрать коллекцию историй о Булгакове, Цветаевой, Бунине, Шехтеле и не только
Начало: у метро Арбатская
«Узнаете, как Елена Сергеевна Шиловская, прототип булгаковской Маргариты, ушла от богатого мужа-генерала с шикарной квартирой в переулках Поварской к бедному писателю»
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
6 000 за всё до 10 чел.
Арбат эпохи модерна: Поварская и переулки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Арбат эпохи модерна: Поварская и переулки
Узнать больше о стиле №1 в 20 веке и собрать коллекцию выразительных особняков
Начало: В районе метро Арбатская
«Вы узнаете, какое имя могла носить Поварская и как ей удалось сохранить репутацию одной из самых престижных улиц в городе»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    24 февраля 2024
    От Арбата до Спиридоновки
    Благодарю за интересную и познавательную прогулку. Хороший маршрут, всё динамично и много интересной информации. Хорошая подача материала с поводами для развития в познании разнонаправленного характера. Получила огромное удовольствие, массу впечатлений! Экскурсия о которой данный отзыв:"Особняки миллионщиков от Арбата до Спиридоновки"
  • М
    Майя
    24 октября 2023
    Богемная Москва: увлекательная прогулка по Патриаршим
    Состоялось действительно увлекательное и удивительное путешествие, погружение в историю дворцов, домов, сохранившихся соборов,знакомство с судьбой их архиктекторов и знаменитых жильцов.
    читать дальше

    Такая прогулка мотивирует открыть и прочитать или перечитать наших великих Пушкина, Лермонтова, Бунина, Булгакова, Цветаеву, Ахмадулину, а ещё Ф Раневскую и Ю Никулина. Холодный осенний день был теплым от замечательного рассказа. СПАСИБО ОГРОМНОЕ МАРИНЕ.

  • Е
    Екатерина
    14 октября 2023
    Богемная Москва: увлекательная прогулка по Патриаршим
    Экскурсия у Марины «Богемные Патриаршие» очень понравилась. Экскурсовод Марина подготовилась к экскурсии тщательно, снабдила нас оборудованием, которое не подвело во
    читать дальше

    время прогулки ни разу, дополнительно узнала и рассказала много новой информации по нашему запросу. Сразу видно, что человек любит свое дело, и может передать свои знания другим, рассказывает захватывающе и с удовольствием! Рекомендуем данного экскурсовода, и сами еще обязательно сходим с ней на экскурсию.

  • А
    Айжана
    25 августа 2023
    Арбат эпохи модерна: Поварская и переулки
    Чудесная индивидуальная экскурсия по самым сочным архитектурным «десертам» Арбата. Ольга, влюбленная в модерн, болеющая за сохранность объектов, - прекрасный напарник и проводник в этот чудесный мир! Спасибо! Было очень умно и красиво!
  • З
    Зоя
    17 июля 2023
    От Арбата до Спиридоновки
    Очень интересно, великолепно, рекомендую!
  • О
    Ольга
    16 июля 2023
    От Арбата до Спиридоновки
    Ходили на экскурсию я и двое детей - 10 и 15 лет. Экскурсия была шикарная. Гид отлично рассказывал,видно, что он
    читать дальше

    очень подробно знает историю города, страны, смог нас погрузить в историю того времени на столько, что мы даже не заметили, что шёл сильный дождь. Шикарно смог провести параллели между годами и эпохами, того времени и настоящего. Точно рекомендуем этого экскурсовода.

  • А
    Александра
    24 апреля 2023
    Арбат эпохи модерна: Поварская и переулки
    Спасибо Ольге за отличную историческую прогулку. Нам очень понравилось!
  • О
    Ольга
    5 марта 2023
    Арбат эпохи модерна: Поварская и переулки
    Ольга провела экскурсию замечательно. На следующий день, гуляя по городу, мы постоянно вспоминали то, что узнали на экскурсии, и сопоставляли с новыми впечатлениями - а это верный признак успеха) Кажется, Москва стала нам понятнее и ближе. Рекомендуем!
  • Л
    Леонид
    25 февраля 2023
    Аристократическая Поварская
    Было очень необычно слушать удивительные истории про казалось бы знакомые места. Очень познавательно и не скучно!
  • Т
    Тамара
    3 мая 2022
    Иван Бунин. Московские адреса Нобелевского лауреата
    Николай, благодарим за уютную экскурсию по Бунинским местам в Москве! Все прочитать самой - одно удовольствие, увидеть своими глазами и
    читать дальше

    послушать приятного рассказчика - другое!:) Для всех интересующихся творчеством и судьбой писателя очень рекомендую к посещению. Идеальный выходной день -литературная экскурсия в прекрасных Хамовниках.))

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Поварская улица»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. От Арбата до Спиридоновки
  2. Иван Бунин. Московские адреса Нобелевского лауреата
  3. Богемная Москва: увлекательная прогулка по Патриаршим
  4. Арбат эпохи модерна: Поварская и переулки
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Поварская улица" можно забронировать 4 экскурсии от 5 200 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Поварская улица», 63 ⭐ отзыва, цены от 5200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам