1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
От Арбата до Спиридоновки: путешествие по историческим особнякам Москвы
Погрузитесь в мир роскоши и истории, пройдя маршрутом от Арбата до Спиридоновки, и узнайте тайны московских особняков
Начало: В районе метро Арбатская
«Маршрут прогулки пройдёт по улицам Арбат, Поварская и Спиридоновка»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 908₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Иван Бунин. Московские адреса Нобелевского лауреата
Посмотреть на Арбат глазами писателя на прогулке по местам, где он жил и творил
Начало: В районе метро Кропоткинская
Завтра в 11:00
9 июня в 11:30
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Богемная Москва: увлекательная прогулка по Патриаршим
Собрать коллекцию историй о Булгакове, Цветаевой, Бунине, Шехтеле и не только
Начало: у метро Арбатская
«Узнаете, как Елена Сергеевна Шиловская, прототип булгаковской Маргариты, ушла от богатого мужа-генерала с шикарной квартирой в переулках Поварской к бедному писателю»
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Арбат эпохи модерна: Поварская и переулки
Узнать больше о стиле №1 в 20 веке и собрать коллекцию выразительных особняков
Начало: В районе метро Арбатская
«Вы узнаете, какое имя могла носить Поварская и как ей удалось сохранить репутацию одной из самых престижных улиц в городе»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена24 февраля 2024Благодарю за интересную и познавательную прогулку. Хороший маршрут, всё динамично и много интересной информации. Хорошая подача материала с поводами для развития в познании разнонаправленного характера. Получила огромное удовольствие, массу впечатлений! Экскурсия о которой данный отзыв:"Особняки миллионщиков от Арбата до Спиридоновки"
- ММайя24 октября 2023Состоялось действительно увлекательное и удивительное путешествие, погружение в историю дворцов, домов, сохранившихся соборов,знакомство с судьбой их архиктекторов и знаменитых жильцов.
- ЕЕкатерина14 октября 2023Экскурсия у Марины «Богемные Патриаршие» очень понравилась. Экскурсовод Марина подготовилась к экскурсии тщательно, снабдила нас оборудованием, которое не подвело во
- ААйжана25 августа 2023Чудесная индивидуальная экскурсия по самым сочным архитектурным «десертам» Арбата. Ольга, влюбленная в модерн, болеющая за сохранность объектов, - прекрасный напарник и проводник в этот чудесный мир! Спасибо! Было очень умно и красиво!
- ЗЗоя17 июля 2023Очень интересно, великолепно, рекомендую!
- ООльга16 июля 2023Ходили на экскурсию я и двое детей - 10 и 15 лет. Экскурсия была шикарная. Гид отлично рассказывал,видно, что он
- ААлександра24 апреля 2023Спасибо Ольге за отличную историческую прогулку. Нам очень понравилось!
- ООльга5 марта 2023Ольга провела экскурсию замечательно. На следующий день, гуляя по городу, мы постоянно вспоминали то, что узнали на экскурсии, и сопоставляли с новыми впечатлениями - а это верный признак успеха) Кажется, Москва стала нам понятнее и ближе. Рекомендуем!
- ЛЛеонид25 февраля 2023Аристократическая ПоварскаяБыло очень необычно слушать удивительные истории про казалось бы знакомые места. Очень познавательно и не скучно!
- ТТамара3 мая 2022Николай, благодарим за уютную экскурсию по Бунинским местам в Москве! Все прочитать самой - одно удовольствие, увидеть своими глазами и
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Поварская улица»
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