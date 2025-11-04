Когда-то на этой улице жили царские повара. Я расскажу, как позже здесь появились особняки дворян, купцов и интеллигенции. Вы увидите усадьбу князей Долгоруковых, узнаете, где гостил Дюма и венчался Шереметев. Мы полюбуемся интерьерами особняка с лепниной и массивными хрустальными люстрами. Изысканные десерты в ЦДЛ помогут вам представить вкус эпохи.
Описание экскурсии
На прогулке по Поварской:
- Мы осмотрим старинную церковь Симеона Столпника
- Особняк фабриканта Миндовского в стиле модерн, построенный по проекту Льва Кекушева
- Городскую усадьбу князей Долгоруковых, которая стала прототипом имения Ростовых из романа Толстого «Война и мир»
- Доходные дома, построенные лучшими архитекторами своего времени
- Памятники Цветаевой, Бунину, Горькому
- Знаменитую Гнесинку
- Центральный дом литераторов (ЦДЛ), разместившийся в особняке князя Святополк-Четвертинского
- Сталинскую высотку на Баррикадной
Вы узнаете:
- Почему нумерация улицы начинается с дома номер пять
- В каком из особняков на Поварской гостил Александр Дюма
- Где тайно венчались граф Шереметев и крепостная актриса Жемчугова, а также Николай Караченцов с Людмилой Поргиной
- Где прошло детство Пушкина и Лермонтова, а какие дома связаны с судьбами Бунина и Цветаевой
- Откуда постоянно слышится музыка и сколько детей из семьи Гнесиных стали музыкантами
- Почему родная сестра Петра I поселилась на «опричных» землях Москвы
- И многое другое!
Дегустация изысканных десертов
Миндальный бисквит, сливки, белый шоколад, пюре чёрной смородины, сорбет на основе фруктового пюре с добавлением розы, смородиновый крем и лепестки живых цветов — фирменный десерт ресторана ЦДЛ. Говорят, что это кондитерское чудо вдохновил парфюм с нотами северо-западного мистраля с южного побережья Франции. Мы расскажем о гастрономических склонностях посетителей ЦДЛ, а вы попробуете миндальный бисквит, кремлёвские сырники или медовик.
Организационные детали
- Дегустация в ЦДЛ оплачивается дополнительно. Средний чек за кофе и один десерт — примерно 1500 ₽
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 6296 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
4 ноя 2025
Экскурсия прошла великолепно!
Наслаждались прекрасным слогом и профессионализмом нашего гида, Елены.
Однозначно рекомендую!
Еще раз огромное спасибо за познавательную и неутомительную экскурсию!
Марина
7 окт 2025
Великолепная прогулка с интересной историей. Искренне рекомендую)
С
Светлана
16 июл 2025
Ирина провела безупречную очень познавательную экскурсию. Исторб Москвы рассказала завораживающе. Спасибо Вам большое
Наталия
27 мар 2025
Валерия спасибо за экскурсию по аристократической Поварской! Было интересно и познавательно.
