Прогулка по аристократической Поварской и дегустация десертов в Центральном доме литераторов

Узнать историю красивейшей улицы Москвы и представить себе атмосферу дореволюционной роскоши
Когда-то на этой улице жили царские повара. Я расскажу, как позже здесь появились особняки дворян, купцов и интеллигенции. Вы увидите усадьбу князей Долгоруковых, узнаете, где гостил Дюма и венчался Шереметев. Мы полюбуемся интерьерами особняка с лепниной и массивными хрустальными люстрами. Изысканные десерты в ЦДЛ помогут вам представить вкус эпохи.
5
4 отзыва
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

На прогулке по Поварской:

  • Мы осмотрим старинную церковь Симеона Столпника
  • Особняк фабриканта Миндовского в стиле модерн, построенный по проекту Льва Кекушева
  • Городскую усадьбу князей Долгоруковых, которая стала прототипом имения Ростовых из романа Толстого «Война и мир»
  • Доходные дома, построенные лучшими архитекторами своего времени
  • Памятники Цветаевой, Бунину, Горькому
  • Знаменитую Гнесинку
  • Центральный дом литераторов (ЦДЛ), разместившийся в особняке князя Святополк-Четвертинского
  • Сталинскую высотку на Баррикадной

Вы узнаете:

  • Почему нумерация улицы начинается с дома номер пять
  • В каком из особняков на Поварской гостил Александр Дюма
  • Где тайно венчались граф Шереметев и крепостная актриса Жемчугова, а также Николай Караченцов с Людмилой Поргиной
  • Где прошло детство Пушкина и Лермонтова, а какие дома связаны с судьбами Бунина и Цветаевой
  • Откуда постоянно слышится музыка и сколько детей из семьи Гнесиных стали музыкантами
  • Почему родная сестра Петра I поселилась на «опричных» землях Москвы
  • И многое другое!

Дегустация изысканных десертов

Миндальный бисквит, сливки, белый шоколад, пюре чёрной смородины, сорбет на основе фруктового пюре с добавлением розы, смородиновый крем и лепестки живых цветов — фирменный десерт ресторана ЦДЛ. Говорят, что это кондитерское чудо вдохновил парфюм с нотами северо-западного мистраля с южного побережья Франции. Мы расскажем о гастрономических склонностях посетителей ЦДЛ, а вы попробуете миндальный бисквит, кремлёвские сырники или медовик.

Организационные детали

  • Дегустация в ЦДЛ оплачивается дополнительно. Средний чек за кофе и один десерт — примерно 1500 ₽
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 6296 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и «Тайны истории» на РЕН ТВ. Автор статей об истории Москвы. При проведении экскурсий мне помогает команда моих коллег. Все они аккредитованные гиды.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Н
Надежда
4 ноя 2025
Экскурсия прошла великолепно!
Наслаждались прекрасным слогом и профессионализмом нашего гида, Елены.
Однозначно рекомендую!
Еще раз огромное спасибо за познавательную и неутомительную экскурсию!
Марина
Марина
7 окт 2025
Великолепная прогулка с интересной историей. Искренне рекомендую)
С
Светлана
16 июл 2025
Ирина провела безупречную очень познавательную экскурсию. Исторб Москвы рассказала завораживающе. Спасибо Вам большое
Наталия
Наталия
27 мар 2025
Валерия спасибо за экскурсию по аристократической Поварской! Было интересно и познавательно.

Входит в следующие категории Москвы

