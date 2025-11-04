Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Когда-то на этой улице жили царские повара. Я расскажу, как позже здесь появились особняки дворян, купцов и интеллигенции. Вы увидите усадьбу князей Долгоруковых, узнаете, где гостил Дюма и венчался Шереметев. Мы полюбуемся интерьерами особняка с лепниной и массивными хрустальными люстрами. Изысканные десерты в ЦДЛ помогут вам представить вкус эпохи.