Отправляемся гулять по «писательским кварталам» от Поварской улицы до Спиридоновки, где жили Лермонтов, Гоголь, Цветаева, Бунин, Горький, Алексей Толстой. Вы увидите дома и особняки, многие из которых стали литературными музеями. Я расскажу о жизни писателей и раскрою, как складывались их судьбы сквозь года.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Район Поварской улицы — то место, где каждый дом заслуживает отдельного рассказа, причём речь может идти и об архитектурных решениях, и об истории его жителей. Мы же с вами поговорим о русской литературе, а также жизни и творчестве тех поэтов и писателей, чьи судьбы были в разное время связаны с этим районом. А заодно рассмотрим несколько памятников работы талантливых скульпторов, от Андреева до Бурганова.
Начнём с уютного двора дома Гоголя, бывшей усадьбы графов Толстых, и пройдём переулками в сторону Спиридоновки. Вы узнаете:
- Как в Москве по обе стороны от Арбатской площади возникли два памятника Гоголю — «грустный» и «весёлый»
- Что привело к созданию музея Марины Цветаевой
- Кто был лучшим другом Бунина в Москве, с которым он переписывался всю жизнь
- Понравился ли Горькому дом на Спиридоновке, предоставленный ему советским правительством
- Какие обстоятельства заставили Алексея Толстого переехать из Ленинграда в Москву и кто помог ему в выборе дома
- И многое другое!
По окончании экскурсии вы можете посетить особняк Рябушинского — один из лучших образцов московского модерна — по расписанию музея.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 837 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна. Я — жительница Москвы и её экскурсовод. Люблю свой город, увлекаюсь его историей, архитектурой, искусством, особенно периодом Серебряного века. Надеюсь увлечь и вас. Приходите!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
B
Bujm
12 ноя 2024
Интересная экскурсия. Татьяна интересно подала материал. Узнали много нового о своем городе.
Н
Надежда
21 окт 2024
Экскурсия очень понравилась, интересная и нестандартная! Узнали новые факты о писателях, их судьбах. Экскурсовод знает множество деталей, видно, что глубоко погружена в тему. Маршрут красивый, экскурсия проходит динамично, так что не заскучаете.
Е
Елена
11 окт 2024
Не первый раз гуляем по Москве с Татьяной и всегда узнаем много нового о родном городе и его выдающихся обитателях. Вот и сегодняшняя экскурсия приятно порадовала какудачно подобранным маршрутом так и персонажами. Будем ждать новых экскурсий с Татьяной.
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