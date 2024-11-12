Отправляемся гулять по «писательским кварталам» от Поварской улицы до Спиридоновки, где жили Лермонтов, Гоголь, Цветаева, Бунин, Горький, Алексей Толстой. Вы увидите дома и особняки, многие из которых стали литературными музеями. Я расскажу о жизни писателей и раскрою, как складывались их судьбы сквозь года.

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Описание экскурсии

Район Поварской улицы — то место, где каждый дом заслуживает отдельного рассказа, причём речь может идти и об архитектурных решениях, и об истории его жителей. Мы же с вами поговорим о русской литературе, а также жизни и творчестве тех поэтов и писателей, чьи судьбы были в разное время связаны с этим районом. А заодно рассмотрим несколько памятников работы талантливых скульпторов, от Андреева до Бурганова.

Начнём с уютного двора дома Гоголя, бывшей усадьбы графов Толстых, и пройдём переулками в сторону Спиридоновки. Вы узнаете:

Как в Москве по обе стороны от Арбатской площади возникли два памятника Гоголю — «грустный» и «весёлый»

Что привело к созданию музея Марины Цветаевой

Кто был лучшим другом Бунина в Москве, с которым он переписывался всю жизнь

Понравился ли Горькому дом на Спиридоновке, предоставленный ему советским правительством

Какие обстоятельства заставили Алексея Толстого переехать из Ленинграда в Москву и кто помог ему в выборе дома

И многое другое!

По окончании экскурсии вы можете посетить особняк Рябушинского — один из лучших образцов московского модерна — по расписанию музея.