Ваганьковское кладбище — место, где шепчутся легенды, а мрамор дышит вечностью. Здесь каждый уголок пропитан воспоминаниями об известных личностях.
Приглашаем вас в путешествие сквозь времена и жизни! Вы увидите уникальные скульптуры и памятники и погрузитесь в прошлое людей, дела которых меняли судьбу страны и её историю.
Описание экскурсии
Во время прогулки вы увидите максимальное количество могил известных людей и надгробий, авторами которых являются знаменитые скульпторы (всего около 150 захоронений).
Под сенью листвы мы откроем вам секреты последних приютов великих и трагичных:
- Вы прикоснётесь к душе Сергея Есенина, окружённой легендами и спорами, и ощутите трагедию гения, который оборвал свою жизнь на взлёте
- Замрёте в благоговейном молчании у монумента Владимира Высоцкого, словно услышав звон струн его неповторимой гитары
- Полюбуетесь филигранной работой скульпторов на могиле Андрея Миронова, в актерской игре которого тонкий юмор и безграничный талант сплелись в вечном танце
- Остановитесь у могилы Владислава Листьева, чья трагическая смерть потрясла всю страну
И конечно, вы услышите истории о любви, предательстве, славе и забвении:
- Почему Марине Влади не понравился памятник В. Высоцкому
- К какой могиле часто приходила Матронушка Московская
- Почему Джуна страдала от депрессии в последние годы жизни
- Кто застрелился на могиле Есенина
- Почему Сонька Золотая ручка изображена в виде золотой женщины, стоящей под пальмой
- Какое отношение к кладбищу имеет Екатерина II
И многое другое!
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость экскурсии
- Для посещения храмов Ваганьковского кладбища женщинам нужно взять платки
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате, детали узнавайте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1300 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Улица 1905 года»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 6296 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 28 отзывах
Фотографии от путешественников
А
Агафонова
5 ноя 2025
Мне понравилось непрерывная подача материала,знаний при его подаче,организация экскурсии
В
Валентина
3 ноя 2025
Отличный гид. Горит своим делом. Узнали много нового. С уважением Татьяна и Валентина
Е
Елена
31 окт 2025
Экскурсия не состоялась. Мне объяснили, что погода плохая, группа не набралась. Предоплату вернули.
Н
Наталья
20 окт 2025
Добрый день! 12 октября покупала экскурсию близким! Очень понравилась, все в восторге. Все очень познавательно и интересно! Спасибо! Рекомендую!
ДИАС
19 окт 2025
Экскурсия потрясающая! Игорь-человек увлеченный,знающий,энергичный и очень веселый! Спасибо огромное!
Г
Головинова
29 сен 2025
Спасибо экскурсоводу Елене.
Л
Людмила
29 сен 2025
Прекрасная экскурсия! Гид Елена очень интересно и подробно рассказывала, провела нас по всем знакомым местам. Для людей среднего возраста экскурсия актуальная.
О
Ольга
22 сен 2025
Брала как подарок маме. Она осталась очень довольна. Спасибо!!
Марта
15 сен 2025
Нам очень повезло с погодой, прогулка получилась медитативной. Почтили покой известных людей, оставивших след в истории, искусстве, литературе, спорте. Спасибо за интересное повествование нашему гиду Елене.
М
Марина
11 сен 2025
Спасибо Большое, мне очень понравилось, давно хотела сходить на эту экскурсию. Экскурсовод Елена очень интересно и подробно все рассказала и показала даже больше, чем было по программе! Спасибо ей отдельно!
О
Ольга
7 сен 2025
Сегодня посетили экскурсию на Ваганьковском кладбище. Экскурсовод Елена отлично провела маршрутом по памятным местам. Её рассказ был очень интересным, ненавязчивым, отвечала на возникающие вопросы.
П
Пирогова
19 авг 2025
Спасибо огромное за такую прекрасную экскурсию, Игорь в самое
Инна
17 авг 2025
Вам очень повезет, если попадете на экскурсию с Игорем. Видно, что человек относится с душой к своему делу, ведет научную деятельность, интересный рассказчик, приятный собеседник, харизматичный мужчина. Большое спасибо!
И
Ирина
11 авг 2025
Огромное спасибо экскурсоводу Игорю за интересную и насыщенную прогулку! С удовольствием рекомендую всем друзьям посетить эту экскурсию)
О
Ольга
4 авг 2025
Ранее была уже на Ваганьковском кладбище, тогда пожалела, что отказалась от экскурсовода, найти могилы некоторых людей без провожатого трудно, так как захоронения расположены очень плотно, не так, как на Троекуровском,
