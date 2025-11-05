А Агафонова Мне понравилось непрерывная подача материала,знаний при его подаче,организация экскурсии

В Валентина Отличный гид. Горит своим делом. Узнали много нового. С уважением Татьяна и Валентина

Е Елена Экскурсия не состоялась. Мне объяснили, что погода плохая, группа не набралась. Предоплату вернули.

Н Наталья Добрый день! 12 октября покупала экскурсию близким! Очень понравилась, все в восторге. Все очень познавательно и интересно! Спасибо! Рекомендую!

ДИАС Экскурсия потрясающая! Игорь-человек увлеченный,знающий,энергичный и очень веселый! Спасибо огромное!

Г Головинова Спасибо экскурсоводу Елене.

Л Людмила Прекрасная экскурсия! Гид Елена очень интересно и подробно рассказывала, провела нас по всем знакомым местам. Для людей среднего возраста экскурсия актуальная.

О Ольга Брала как подарок маме. Она осталась очень довольна. Спасибо!!

Марта Нам очень повезло с погодой, прогулка получилась медитативной. Почтили покой известных людей, оставивших след в истории, искусстве, литературе, спорте. Спасибо за интересное повествование нашему гиду Елене.

М Марина Спасибо Большое, мне очень понравилось, давно хотела сходить на эту экскурсию. Экскурсовод Елена очень интересно и подробно все рассказала и показала даже больше, чем было по программе! Спасибо ей отдельно!

О Ольга Сегодня посетили экскурсию на Ваганьковском кладбище. Экскурсовод Елена отлично провела маршрутом по памятным местам. Её рассказ был очень интересным, ненавязчивым, отвечала на возникающие вопросы.

П Пирогова Спасибо огромное за такую прекрасную экскурсию, Игорь в самое 🩷

Инна Вам очень повезет, если попадете на экскурсию с Игорем. Видно, что человек относится с душой к своему делу, ведет научную деятельность, интересный рассказчик, приятный собеседник, харизматичный мужчина. Большое спасибо!

И Ирина Огромное спасибо экскурсоводу Игорю за интересную и насыщенную прогулку! С удовольствием рекомендую всем друзьям посетить эту экскурсию)