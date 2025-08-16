Е Елена Спасибо большое за такую интересную и очень содержательную экскурсию! Очень понравился рассказ Юлии, узнали столько нового! Ещё раз большое спасибо!

О Ольга Посетили экскурсию с гидом Юлией. Всё отлично организовано, заранее напомнили,т. к. бронировала экскурсию за месяц. С гидом списались накануне о месте встречи. Гид Юлия провела с нами(5 человек)более 2 часов,отвечала на все интересующие вопросы,дочка школьница,поэтому вопросов было достаточно. В Монастыре прошлись по особым местам,и на Новодевичьем кладбище по всем знаковым захоронениям,сами бы, наверное,целый день ходили,а Юлия-настоящий знаток! Всем рекомендую!!!

Е Екатерина Юлия очень знающий экскурсовод, было интересно и познавательно, экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!

Елена читать дальше реставрации. Ухоженный сад. Мощные 10-ти метровые стены. Благостное место. После монастыря перешли на территорию кладбища. Юлия провела нас по интересным захоронениям, поведала примечательную информацию. Всем рекомендую эту экскурсию и Юлию. Юлии творческих успехов!! Были на экскурсии 20.07.2025 вдвоем. Остались в полном восторге. Юлия внимательная, вежливая, очень интересно рассказывает историю монастыря в разные времена. Погружение в разные эпохи в жизнь этого месте. Монастырь после

О Ольга Спасибо большое! Было очень интересно, что-то узнали, что-то освежили в памяти. Отличный маршрут!

А Андрианова С экскурсоводом Юлией за 3 часа экскурсии узнали много новых для себя деталей из истории Новодевичьего монастыря и смогли вспомнить выдающихся людей России и СССР,пройдя по аллеям Новодевичьего кладбища. Особо хочется отметить внимание Юлии к составу нашей группы(пенсионеры) в непростых погодных условиях(было +32 градуса): она выбирала удобный темп и комфортные места для рассказа. Рекомендую эту экскурсию с Юлей

Е Елена Пришедшие с экскурсии подростки с изумлением рассказывали "а ты представляешь то, а ты представляешь это!" Спасибо Юлии за впечатления и новые знания, наконец-то Новодевичий перестал быть просто "скучным монатырем" и раскрылся как место, действительно связанное с нашей долгой непростой историей.

Полина Спасибо Юлии за такую прекрасную экскурсию. Материал легко и понятный, отвечала на все наши вопросы, показала всё❤️🫶🏻

Ирина Шикарная экскурсия, очень понравилось, однозначно рекомендую посетить с экскурсоводом Юлия.

Н Наталья Спасибо Юлии за замечательную экскурсию по монастырю. Понравился стиль подачи материала. Познавательно и душевно прошли 2 часа) Рекомендую к посещению.

Марина Отличная экскурсия и конечно Юлия гид супер. Очень интересно рассказывала, спасибо ей большое. Всем рекомендую.

Д Дина Спасибо, отличная экскурсия, всем понравилась)

Л Лариса читать дальше затем кладбище. Только жаль, что сейчас нет возможности для туристов посетить Смоленский собор; Собор открыт в часы службы. Монастырь, несмотря на дождливую погоду, выглядит очень красивым и тщательно ухоженным, производит благостное впечатление. Спасибо организаторам. Здравствуйте! Заказывали экскурсию в Трипстере в первый раз. Экскурсия организована хорошо. За сутки до события приходит напоминание. Можно заранее пообщаться с экскурсоводом. Сама экскурсия познавательна, интересно подана, сначала посетили Монастырь,

П Петр Отличный гид, прекрасная экскурсия!