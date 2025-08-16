Новодевичий монастырь — не просто архитектурный шедевр, а отражение судьбы России.
Вы исследуете резные стены и царские палаты, узнаете о разорении, восстановлении и спасении уникальной обители. Мы прогуляемся вокруг монастыря и насладимся открывающимися видами.
Вы исследуете резные стены и царские палаты, узнаете о разорении, восстановлении и спасении уникальной обители. Мы прогуляемся вокруг монастыря и насладимся открывающимися видами.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Новодевичий монастырь
- Полюбуемся резными стенами монастырского комплекса, который сохранился с 17 века.
- Поговорим о жизни царственных насельниц и о том, почему в женской обители дежурили стрельцы.
- Исследуем место, где Борис Годунов дал своё согласие на царствование.
- Увидим палаты Евдокии Лопухиной, первой супруги Петра I.
- Раскроем тайну Напрудной башни и посетим палаты царевны Софьи.
- Осмотрим некрополь Новодевичьего монастыря.
Организационные детали
- У меня есть аккредитация, позволяющая проводить экскурсию на территории и монастыря.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Новодевичий монастырь — 500 ₽ за чел. (льготные категории — 300 ₽).
- Посещение палат царевны Софьи включено в стоимость.
- Мы посещаем действующий монастырь — пожалуйста, избегайте чрезмерно откровенной одежды (плечи и колени должны быть закрыты).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Новодевичий монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 1117 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я Юлия, и всю свою жизнь я живу в Москве. Приглашаю на душевные и познавательные прогулки, где мы вместе будем открывать тайны нашей столицы. Надеюсь на скорую встречу!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Елена
16 авг 2025
Спасибо большое за такую интересную и очень содержательную экскурсию! Очень понравился рассказ Юлии, узнали столько нового! Ещё раз большое спасибо!
О
Ольга
27 июл 2025
Посетили экскурсию с гидом Юлией. Всё отлично организовано, заранее напомнили,т. к. бронировала экскурсию за месяц. С гидом списались накануне о месте встречи. Гид Юлия провела с нами(5 человек)более 2 часов,отвечала на все интересующие вопросы,дочка школьница,поэтому вопросов было достаточно. В Монастыре прошлись по особым местам,и на Новодевичьем кладбище по всем знаковым захоронениям,сами бы, наверное,целый день ходили,а Юлия-настоящий знаток! Всем рекомендую!!!
Е
Екатерина
21 июл 2025
Юлия очень знающий экскурсовод, было интересно и познавательно, экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!
Елена
20 июл 2025
Были на экскурсии 20.07.2025 вдвоем. Остались в полном восторге. Юлия внимательная, вежливая, очень интересно рассказывает историю монастыря в разные времена. Погружение в разные эпохи в жизнь этого месте. Монастырь после
О
Ольга
18 июл 2025
Спасибо большое! Было очень интересно, что-то узнали, что-то освежили в памяти. Отличный маршрут!
А
Андрианова
12 июл 2025
С экскурсоводом Юлией за 3 часа экскурсии узнали много новых для себя деталей из истории Новодевичьего монастыря и смогли вспомнить выдающихся людей России и СССР,пройдя по аллеям Новодевичьего кладбища. Особо хочется отметить внимание Юлии к составу нашей группы(пенсионеры) в непростых погодных условиях(было +32 градуса): она выбирала удобный темп и комфортные места для рассказа. Рекомендую эту экскурсию с Юлей
Е
Елена
12 июл 2025
Пришедшие с экскурсии подростки с изумлением рассказывали "а ты представляешь то, а ты представляешь это!" Спасибо Юлии за впечатления и новые знания, наконец-то Новодевичий перестал быть просто "скучным монатырем" и раскрылся как место, действительно связанное с нашей долгой непростой историей.
Полина
7 июл 2025
Спасибо Юлии за такую прекрасную экскурсию. Материал легко и понятный, отвечала на все наши вопросы, показала всё❤️🫶🏻
Ирина
7 июл 2025
Шикарная экскурсия, очень понравилось, однозначно рекомендую посетить с экскурсоводом Юлия.
Н
Наталья
6 июл 2025
Спасибо Юлии за замечательную экскурсию по монастырю. Понравился стиль подачи материала. Познавательно и душевно прошли 2 часа) Рекомендую к посещению.
Марина
29 июн 2025
Отличная экскурсия и конечно Юлия гид супер. Очень интересно рассказывала, спасибо ей большое. Всем рекомендую.
Д
Дина
16 июн 2025
Спасибо, отличная экскурсия, всем понравилась)
Л
Лариса
15 июн 2025
Здравствуйте! Заказывали экскурсию в Трипстере в первый раз. Экскурсия организована хорошо. За сутки до события приходит напоминание. Можно заранее пообщаться с экскурсоводом. Сама экскурсия познавательна, интересно подана, сначала посетили Монастырь,
П
Петр
1 июн 2025
Отличный гид, прекрасная экскурсия!
Г
Галина
26 мая 2025
Экскурсия была весьма познавательна. Наш экскурсовод Юлия, обладает хорошими знаниями истории, и также хороший рассказчик. Нам все очень понравилось, особенно посещение кладбища.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборВечные голоса Ваганьковского
Увидеть могилы великих людей и послушать захватывающие истории
Начало: У метро «Улица 1905 года»
16 ноя в 12:00
23 ноя в 12:00
1300 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
Посмотреть на памятники - настоящие произведения искусства и узнать интересное о людях, почивших тут
Начало: У станции метро «Улица 1905 года»
16 ноя в 11:00
18 ноя в 12:00
1800 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Кузнецкий мост - кузница счастливых людей, или Богатые тоже плачут?
Совершить променад по улице-аристократке и познакомиться с её незаурядными историями
Начало: В районе метро Театральная
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
5220 ₽
5800 ₽ за всё до 6 чел.