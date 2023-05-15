После долгого перерыва я вновь увидела ВДНХ и ее чудесные павильоны, в том числе павильон «Космос». Возле него сосредоточено так много всего интересного: фонтаны, музеи, выставки, скульптуры. У меня с этим павильоном связаны самые яркие воспоминания детства, ведь он был конечным пунктом наших с родителями прогулок, а в помещениях, находящихся неподалеку, городские дети могли увидеть разную домашнюю живность: коров, свинок, овечек, да не простых, а сплошь медалисток и рекордсменок. На экскурсию по выставке меня вытащили племянники, которые приехали ко мне в гости. Вначале я была настроена скептически (что нового мне, коренной москвичке, могут рассказать про ВДНХ?), но потом мнение мое изменилось. Хоть уже и нет той, привычной моему поколению, выставки достижений народного хозяйства, ВДНХ по-прежнему прекрасна. Просто теперь тут демонстрируют другие достижения, не менее зрелищные. А молодежь от выставки в полном восторге!