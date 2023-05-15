ВДНХ: индивидуальная экскурсия по историческому парку Москвы
Давайте отправимся в путешествие по одному из самых популярных парков Москвы! Вас ждёт сияющий золотом фонтан «Дружба народов», величественная скульптура «Рабочий и колхозница», монумент «Покорителям космоса» — всё это и многое другое вы увидите, погружаясь в историю и легенды необыкновенного паркового комплекса.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- ВДНХ
- Центральная аллея
- Площадь Промышленности
- Фонтан «Дружба народов»
- Фонтан «Каменный цветок»
- Павильоны
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаем вас оценить «архитектурные излишества» павильонов ВДНХ, золотое убранство фонтанов, многоцветие аллей летом и изящество ледяных скульптур зимой!
Что вас ожидает:
- Знакомство с комплексом ВДНХ — настоящим музеем архитектуры под открытым небом;
- Интересный рассказ об авторах проекта и обстоятельствах его создания;
- Удивительные факты и загадочные истории;
- Прошлое, настоящее и будущее ВДНХ;
- Новые веяния и модные точки парка.
Важная информация:
По окончании экскурсии вы можете отправиться в интерактивный музейный комплекс «Буран», центр океанографии «Москвариум» или продолжить прогулку по ВДНХ.
пятница 14-00 воскресенье 14-00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Аренда электросамокатов
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ВДНХЗавершение: Павильон «Макет Москвы»
- Когда и сколько длится?
- Когда: пятница 14-00 воскресенье 14-00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 26 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- По окончании экскурсии вы можете отправиться в интерактивный музейный комплекс «Буран»
- Центр океанографии «Москвариум» или продолжить прогулку по ВДНХ
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
15 мая 2023
Всегда приятно слушать рассказ экскурсовода, влюбленного в своё дело - Ирина именно такая!! Было очень интересно, информативно и комфортно. .
ВДНХ сейчас просто чудесное место и с ним лучше знакомиться при помощи профессионала. . мы узнали много интересного, прошлись по основной части выставки. . увидели павильоны, фонтаны, аллеи, макет Москвы и многое другое..
а после, уже узнав основную информацию, самостоятельно продолжили осмотр. .
всем рекомендую эту замечательную экскурсию по вднх. .
ВДНХ сейчас просто чудесное место и с ним лучше знакомиться при помощи профессионала. . мы узнали много интересного, прошлись по основной части выставки. . увидели павильоны, фонтаны, аллеи, макет Москвы и многое другое..
а после, уже узнав основную информацию, самостоятельно продолжили осмотр. .
всем рекомендую эту замечательную экскурсию по вднх. .
М
Марина
14 мая 2023
Т
Татьяна
7 янв 2023
Не смотря на мороз 20 с лишним градусов,экскурсовод Ирина увлекла своим рассказом про ВДНХ. Попутно заходили
в павильоны Узбекистана,Азербайджана Казахстана. Макет Москвы -маленькая копия центра нашей столицы. В конце экскурсии зашли в Армению и там купили билеты на дегустацию коньяка. Согрелись,узнали как его делают,продегустировали и довольные поехали домой.
в павильоны Узбекистана,Азербайджана Казахстана. Макет Москвы -маленькая копия центра нашей столицы. В конце экскурсии зашли в Армению и там купили билеты на дегустацию коньяка. Согрелись,узнали как его делают,продегустировали и довольные поехали домой.
И
Ирина
13 окт 2022
Очень понравился экскурсовод Олег. Экскурсия была из 4 человек, в виде дружеской встречи, с интересными и познавательными рассказами о прошлом и настоящем ВДНХ, с рекомендованием выставок в павильонах, с информированием о необычных предложениях в разных павильонах, например о возможностях в павильоне Российская Федерация. Всё было на 5+
Н
Надежда
22 авг 2022
Мне очень понравилась экскурсия по ВДНХ с нашим гидом Олегом. . информативно, интересно, в комфортном темпе. . узнала много интересного, видно, что Олег знает о ВДНХ всё!!
И принцип заказа и обратной связи с компанией прост и эффективен.
Буду рекомендовать знакомым. Спасибо
И принцип заказа и обратной связи с компанией прост и эффективен.
Буду рекомендовать знакомым. Спасибо
П
Петр
20 авг 2022
K
Ksenya-k
10 авг 2022
Отличная Экскурсия,гид прекрасно знает историю и
отлично передала всю информацию,слушать было интересно,а также одновременно наслаждались видами
отлично передала всю информацию,слушать было интересно,а также одновременно наслаждались видами
Н
Надточеева
6 авг 2022
Всё отлично!
d
dorapet5
5 авг 2022
После долгого перерыва я вновь увидела ВДНХ и ее чудесные павильоны, в том числе павильон «Космос». Возле него сосредоточено так много всего интересного: фонтаны, музеи, выставки, скульптуры. У меня с этим павильоном связаны самые яркие воспоминания детства, ведь он был конечным пунктом наших с родителями прогулок, а в помещениях, находящихся неподалеку, городские дети могли увидеть разную домашнюю живность: коров, свинок, овечек, да не простых, а сплошь медалисток и рекордсменок. На экскурсию по выставке меня вытащили племянники, которые приехали ко мне в гости. Вначале я была настроена скептически (что нового мне, коренной москвичке, могут рассказать про ВДНХ?), но потом мнение мое изменилось. Хоть уже и нет той, привычной моему поколению, выставки достижений народного хозяйства, ВДНХ по-прежнему прекрасна. Просто теперь тут демонстрируют другие достижения, не менее зрелищные. А молодежь от выставки в полном восторге!
Э
Эля
5 авг 2022
В детстве я жила с бабушкой в Москве, и на ВДНХ мы бывали частенько. Так что по той, старой выставке я сама могла водить кого угодно. Но судьба занесла меня в Екатеринбург, и в столицу я вернулась вместе с взрослыми детьми и внуками. ВДНХ с годами сильно изменилась. Пришлось открывать для себя это место заново. Сколько замечательных объектов тут появилось! Сколько аттракционов, от которых детвору увести невозможно! Понравился увлекательный рассказ нашего гида, удивительные факты, забавные истории и архитектурные детали, на которые раньше я не обращала внимания. После экскурсии у нас оставалось время, и внуки с удовольствием катались на квадроциклах, съезжали с водной горки, побывали в контактном зоопарке и других интересных местах.
А
Анна
5 авг 2022
На ВДНХ я уже была, экскурсию взяла из-за детей, которые в Москве впервые. Приятно было вновь оказаться здесь, увидеть великолепие павильонов, знакомые скульптуры, ставшие символами Москвы, пенные струи фонтанов. Очень понравилась работа ландшафтных дизайнеров – почти вся территория ВДНХ утопает в цветах. Везде чисто, дорожки выложены камешками. Каждая клумба или газон – словно произведение искусства, их можно рассматривать долго-долго. А детвору хлебом не корми, дай только повеселиться на аттракционах. После экскурсии мы и в Спортлэнде на батуте попрыгали, по скалодрому полазили, и внутри громадного орбитального корабля «Буран» побывали, и экзотических морских обитателей посмотрели. В симпатичной кафешке съели вкуснейшего мороженого. В общем, наш поход на ВДНХ удался.
Т
Татьяна
4 июля 2022
Ж
Журавлев
25 июня 2022
Ф
Федотова
15 июня 2022
Экскурсия на ВДНХ очень понравилась. Экскурсовод Светлана очень интересно рассказывала про все достопримечательности. В этот день был праздник и было много народа, но мы прошли по всем местам, зашли в открытые бесплатные павильоны. Потом Светлана провела нас в место, где расположены макеты 7 сталинских высоток. Закончили экскурсию в макете Москвы. Очень увлекательно. Всем советую
Б
Баженова
12 мая 2022
Ещё 3 отзыва
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