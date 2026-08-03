На ВДНХ, символе советской эпохи, каждый павильон рассказывает свою историю.



Экскурсия откроет перед вами утраченные и сохранившиеся объекты, такие как павильоны Армении и Киргизии. Увидите уникальные фонтаны и памятники, а также узнаете о технологиях, использованных в архитектуре.



Это путешествие подходит для взрослых и подростков, желающих погрузиться в историю и архитектуру Москвы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения ВДНХ - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе. В это время павильоны и фонтаны выглядят особенно привлекательно. Октябрь и апрель также подходят для визита, но могут быть прохладными. Зимой экскурсия проходит в помещении, что делает её доступной круглый год.

Сейчас август — это идеальное время.