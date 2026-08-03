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Большое путешествие по ВДНХ. Индивидуальная экскурсия

Погрузитесь в атмосферу ВДНХ, узнайте историю павильонов и насладитесь архитектурными шедеврами. Идеально для взрослых и подростков
На ВДНХ, символе советской эпохи, каждый павильон рассказывает свою историю.

Экскурсия откроет перед вами утраченные и сохранившиеся объекты, такие как павильоны Армении и Киргизии. Увидите уникальные фонтаны и памятники, а также узнаете о технологиях, использованных в архитектуре.

Это путешествие подходит для взрослых и подростков, желающих погрузиться в историю и архитектуру Москвы
5
25 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 📸 Исторические фотографии
  • 🌟 Увлекательные истории
  • 🔍 Сквозь время и эпохи
  • 🎨 Искусство и технологии

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения ВДНХ - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе. В это время павильоны и фонтаны выглядят особенно привлекательно. Октябрь и апрель также подходят для визита, но могут быть прохладными. Зимой экскурсия проходит в помещении, что делает её доступной круглый год.
Сейчас август — это идеальное время.
Большое путешествие по ВДНХ. Индивидуальная экскурсия
Большое путешествие по ВДНХ. Индивидуальная экскурсия
Большое путешествие по ВДНХ. Индивидуальная экскурсия

Что можно увидеть

  • Павильон Армения
  • Павильон Киргизия
  • Фонтаны ВДНХ
  • Павильон Макет Москвы
  • Монумент погибшим сотрудникам

Описание экскурсии

Утраченное

  • До 60-х годов здесь стояли павильоны Татарской, Башкирской, Туркменской, Таджикской АССР. Я покажу вам, как они выглядели.
  • Также вы увидите фотографии самого необычного павильона «Главхладопром», а ещё изображения уничтоженных пожаром павильонов «Дальний восток», «Урал» и «Грузия». Вы рассмотрите внутреннее убранство строений в разные годы.

Сохранившееся

  • Вы узнаете, почему на павильоне «Армения» можно увидеть белок с кедровыми шишками и оленей, а на павильоне «Киргизия» — национальный эстонский орнамент.
  • Полюбуетесь дверьми, инкрустированными янтарём, восхититесь почти прозрачным павильоном, построенным из стекла. Но вы об этом даже не догадаетесь, пока не зайдёте внутрь.
  • Увидите окна, где применили новейшие технологии травления и алмазного гранения стекла.
  • Обязательно заглянете в павильон «Макет Москвы».
  • Я расскажу о 5 самых красивых фонтанах на выставке.
  • Покажу монумент погибшим в войне сотрудникам выставки и другие малозаметные объекты.

Организационные детали

  • Экскурсия нацелена на взрослую аудиторию, но подросткам, возможно, она также будет интересна.
  • После экскурсии я расскажу, какие павильоны подойдут детям младшего возраста.
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников за доплату — 1000 ₽ за каждого следующего участника.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главной арки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 11535 туристов
Меня зовут Юлия, я коренная москвичка и аккредитованный гид по Москве. У меня экономическое и туристическое образование. Постоянно изучаю свой любимый город и создаю необычные маршруты. Стараюсь наполнять экскурсии редкими,
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но интересными фактами. Каждая экскурсия готовится не менее года, чтобы затем вы могли открыть Москву в ином свете и с самых лучших ракурсов. Экскурсии мои незанудные, динамичные, часто проходят в виде диалога. Для вашего удобства я использую радиогиды, планшет для показа материалов, лазерную указку. Со мной вы сможете познакомиться с современной, советской, древней Москвой — выбор за вами. Но я уверена, что мы станем хорошими друзьями на время нашего путешествия, и вы обязательно вернётесь.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
3
2
1
Г
Отличная экскурсия и экскурсовод. Всем рекомендую!
Отличная экскурсия и экскурсовод. Всем рекомендую!
Отличная экскурсия и экскурсовод. Всем рекомендую!
Отличная экскурсия и экскурсовод. Всем рекомендую!
Отличная экскурсия и экскурсовод. Всем рекомендую!
Отличная экскурсия и экскурсовод. Всем рекомендую!
Отличная экскурсия и экскурсовод. Всем рекомендую!
Отличная экскурсия и экскурсовод. Всем рекомендую!
Отличная экскурсия и экскурсовод. Всем рекомендую!
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Анастасия
Экскурсия была очень интересной — три часа пролетели незаметно. Юлия прекрасно владела материалом об истории возникновения ВДНХ: её рассказы были лёгкими для восприятия и дополнены архивными фотографиями.
Несмотря на то что
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я живу в Москве более 30 лет, ВДНХ открылась для меня с новой, ранее неизвестной стороны. Особенно впечатлил рассказ об архитекторе Вячеславе Константиновиче Олтаржевском — было удивительно узнать о его роли в создании архитектурного облика выставки и о том, какие идеи он закладывал в свои проекты. Детали о сложностях строительства и исторических перипетиях того времени сделали повествование по‑настоящему захватывающим.

Экскурсия была очень интересной — три часа пролетели незаметно. Юлия прекрасно владела материалом об истории возникновения
Экскурсия была очень интересной — три часа пролетели незаметно. Юлия прекрасно владела материалом об истории возникновения
Экскурсия была очень интересной — три часа пролетели незаметно. Юлия прекрасно владела материалом об истории возникновения
Экскурсия была очень интересной — три часа пролетели незаметно. Юлия прекрасно владела материалом об истории возникновения
Экскурсия была очень интересной — три часа пролетели незаметно. Юлия прекрасно владела материалом об истории возникновения
Экскурсия была очень интересной — три часа пролетели незаметно. Юлия прекрасно владела материалом об истории возникновения
Экскурсия была очень интересной — три часа пролетели незаметно. Юлия прекрасно владела материалом об истории возникновения
Экскурсия была очень интересной — три часа пролетели незаметно. Юлия прекрасно владела материалом об истории возникновения
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Максим
Юлия - замечательный гид! Я получил огромное удовольствие от экскурсии. Раньше никогда не был на ВДНХ, и для меня это стало настоящим открытием. Столько неожиданных и интересных моментов, нюансов, внезапных локаций. Юлия показала места, в которые я бы сам точно никогда не зашёл. Всё было легко, очень интересно и даже вкусно:) Большое спасибо!
Юлия - замечательный гид! Я получил огромное удовольствие от экскурсии. Раньше никогда не был на ВДНХ,
Юлия - замечательный гид! Я получил огромное удовольствие от экскурсии. Раньше никогда не был на ВДНХ,
Юлия - замечательный гид! Я получил огромное удовольствие от экскурсии. Раньше никогда не был на ВДНХ,
Юлия - замечательный гид! Я получил огромное удовольствие от экскурсии. Раньше никогда не был на ВДНХ,
Юлия - замечательный гид! Я получил огромное удовольствие от экскурсии. Раньше никогда не был на ВДНХ,
Юлия - замечательный гид! Я получил огромное удовольствие от экскурсии. Раньше никогда не был на ВДНХ,
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М
Спасибо большое Юле!! Было очень интересно, динамично. Юля даже сделала сверх нормы-показала несколько павильонов из выставки Россия, узнали много интересных нюансов из истории. Не смотря на пик жары время пролетело незаметно, детям тоже понравилось!
Спасибо большое Юле!! Было очень интересно, динамично. Юля даже сделала сверх нормы-показала несколько павильонов из выставки
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М
Второй раз гуляем с Юлией - и второй раз все проходит отлично (за исключением погоды, но тут претензии к мирозданию, не к гиду)) Замерзли, но не сдались.
Много раз были на
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ВДНХ, но видели только красивые картинки, которые во время прогулки обогатились содержанием. Как обычно: пока кто-то не обратит внимание на деталь, нюанс, акцент - их не замечаешь. Раскрывать интригу не стану, а вот рекомендацию и экскурсии, и гиду даю от души.
После прогулки возникла идея посетить ряд музеев и выставок, о которых раньше и не подумали бы - вот так нас заинтересовал рассказ Юлии.
Отмечу также хорошую организацию процесса: нас было всего двое, тем не менее мы ходили с аудиоустройствами, что обеспечивало свободу передвижения и определенный комфорт.
В общем, всё хорошо, всем идти гулять на ВДНХ, только одевайтесь по погоде!)

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Н
Большое путешествие по ВДНХ с Юлией - большое удовольствие! Даже несмотря на то, что наша экскурсия (почти все 2,5 часа) сопровождалась достаточно щедрым дождиком!
Маршрут экскурсии хорошо выстроен, удобное и логичное
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перемещение по территории ВДНХ помогает участникам сформировать целостное представление о прошлом и настоящем выставки, увереннее чувствовать себя на огромном пространстве, насыщенном архитектурными, скульптурными и ландшафтными объектами. Очень интересный рассказ, воспроизводимая олицетворённая история объектов экскурсии позволяет образно представить не только настоящее, но и прошлое знаменитого уголка столицы. Юлия быстро находит общий язык с экскурсантами, создаёт комфортную атмосферу общения. Совершенно очевидно, что экскурсовод увлечена своим делом, заражает неподдельным интересом к тому, о чём говорит, любит Москву.
Юля, спасибо большое! Привет из Курска! Будем рады побывать на других Ваших экскурсиях!

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