Большое путешествие по ВДНХ

Увидеть павильоны, которых уже нет, и узнать больше о тех, что сохранились

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В 1939 году на окраине Москвы вырос небывалый город-сад, мини-модель светлого будущего — ВДНХ. Комплекс невозможно отделить от истории всей страны. Это место наполнено смыслами, символами, идеями. Расшифровать их непросто, но я помогу вам это сделать. А ещё расскажу про павильоны, которые не дожили до наших дней, и покажу, как они выглядели.
Большое путешествие по ВДНХ
Большое путешествие по ВДНХ
Большое путешествие по ВДНХ
Большое путешествие по ВДНХ
Большое путешествие по ВДНХ
Большое путешествие по ВДНХ
Большое путешествие по ВДНХ
Большое путешествие по ВДНХ
Большое путешествие по ВДНХ
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Мы начнём нашу прогулку у главного входа ВДНХ. Увидим 27 павильонов и вспомним про 12 утраченных.
  • До 60-х годов здесь стояли павильоны Татарской, Башкирской, Туркменской, Таджикской АССР. Я покажу вам, как они выглядели.
  • Вы увидите фотографии самого необычного павильона «Главхладопром», а ещё изображения уничтоженных пожаром павильонов «Дальний восток», «Урал» и «Грузия». Вы рассмотрите их внутреннее убранство в разные годы.
  • Мы с вами мысленно совершим путешествие по всей стране, зайдём в павильоны, которые можно посетить без дополнительной платы. Вы оцените архитектуру выставки 30-х и 50-х годов, а также постройки советского модернизма.
  • Я расскажу о 5 самых красивых фонтанах на ВДНХ и одном безвозвратно исчезнувшем.
  • Покажу монумент сотрудникам выставки, погибшим в войне, и другие малозаметные объекты.
  • Поделюсь историей о непростой судьбе главного архитектора выставки и объясню, почему его не было на открытии ВДНХ в 1939 году.
  • Вы узнаете, почему на павильоне «Армения» можно увидеть белок с кедровыми шишками и оленей, а на павильоне «Киргизия» — национальный эстонский орнамент.
  • Полюбуетесь дверьми, инкрустированными янтарём. А ещё восхититесь почти прозрачным павильоном из стекла.
  • Также мы увидим окна, при создании которых применили новейшие технологии травления и алмазного гранения стекла.
  • Обязательно зайдём в павильон «Макет Москвы». Я подскажу вам, куда ещё интересно заглянуть и где поесть.

Организационные детали

  • Экскурсия нацелена на взрослую аудиторию, но подросткам, возможно, она также будет интересна.
  • После экскурсии я расскажу, какие павильоны подойдут детям младшего возраста.
  • Могу провести экскурсию для большего количества человек. Если будет от 5 до 10 участников, то, помимо общей стоимости экскурсии, за каждого следующего гостя нужно заплатить 500 рублей.
  • Если ваша группа более 10 человек, стоимость составит только 500 рублей за каждого участника.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у главной арки на выставку
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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