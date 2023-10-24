Увидеть павильоны, которых уже нет, и узнать больше о тех, что сохранились
В 1939 году на окраине Москвы вырос небывалый город-сад, мини-модель светлого будущего — ВДНХ. Комплекс невозможно отделить от истории всей страны. Это место наполнено смыслами, символами, идеями. Расшифровать их непросто, но я помогу вам это сделать. А ещё расскажу про павильоны, которые не дожили до наших дней, и покажу, как они выглядели.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы начнём нашу прогулку у главного входа ВДНХ. Увидим 27 павильонов и вспомним про 12 утраченных.
- До 60-х годов здесь стояли павильоны Татарской, Башкирской, Туркменской, Таджикской АССР. Я покажу вам, как они выглядели.
- Вы увидите фотографии самого необычного павильона «Главхладопром», а ещё изображения уничтоженных пожаром павильонов «Дальний восток», «Урал» и «Грузия». Вы рассмотрите их внутреннее убранство в разные годы.
- Мы с вами мысленно совершим путешествие по всей стране, зайдём в павильоны, которые можно посетить без дополнительной платы. Вы оцените архитектуру выставки 30-х и 50-х годов, а также постройки советского модернизма.
- Я расскажу о 5 самых красивых фонтанах на ВДНХ и одном безвозвратно исчезнувшем.
- Покажу монумент сотрудникам выставки, погибшим в войне, и другие малозаметные объекты.
- Поделюсь историей о непростой судьбе главного архитектора выставки и объясню, почему его не было на открытии ВДНХ в 1939 году.
- Вы узнаете, почему на павильоне «Армения» можно увидеть белок с кедровыми шишками и оленей, а на павильоне «Киргизия» — национальный эстонский орнамент.
- Полюбуетесь дверьми, инкрустированными янтарём. А ещё восхититесь почти прозрачным павильоном из стекла.
- Также мы увидим окна, при создании которых применили новейшие технологии травления и алмазного гранения стекла.
- Обязательно зайдём в павильон «Макет Москвы». Я подскажу вам, куда ещё интересно заглянуть и где поесть.
Организационные детали
- Экскурсия нацелена на взрослую аудиторию, но подросткам, возможно, она также будет интересна.
- После экскурсии я расскажу, какие павильоны подойдут детям младшего возраста.
- Могу провести экскурсию для большего количества человек. Если будет от 5 до 10 участников, то, помимо общей стоимости экскурсии, за каждого следующего гостя нужно заплатить 500 рублей.
- Если ваша группа более 10 человек, стоимость составит только 500 рублей за каждого участника.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у главной арки на выставку
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 4495 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Юлия, я коренная москвичка и аккредитованный гид. Много лет посвятила банковскому делу, потом ушла в «свободное плавание». Сейчас с удовольствием делюсь интересными историями, фактами, легендами о родном городе с его жителями и гостями.
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