На ВДНХ, символе советской эпохи, каждый павильон рассказывает свою историю.
Экскурсия откроет перед вами утраченные и сохранившиеся объекты, такие как павильоны Армении и Киргизии. Увидите уникальные фонтаны и памятники, а также узнаете о технологиях, использованных в архитектуре.
Это путешествие подходит для взрослых и подростков, желающих погрузиться в историю и архитектуру Москвы
Экскурсия откроет перед вами утраченные и сохранившиеся объекты, такие как павильоны Армении и Киргизии. Увидите уникальные фонтаны и памятники, а также узнаете о технологиях, использованных в архитектуре.
Это путешествие подходит для взрослых и подростков, желающих погрузиться в историю и архитектуру Москвы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📸 Исторические фотографии
- 🌟 Увлекательные истории
- 🔍 Сквозь время и эпохи
- 🎨 Искусство и технологии
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения ВДНХ - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе. В это время павильоны и фонтаны выглядят особенно привлекательно. Октябрь и апрель также подходят для визита, но могут быть прохладными. Зимой экскурсия проходит в помещении, что делает её доступной круглый год.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Павильон Армения
- Павильон Киргизия
- Фонтаны ВДНХ
- Павильон Макет Москвы
- Монумент погибшим сотрудникам
Описание экскурсии
Утраченное
- До 60-х годов здесь стояли павильоны Татарской, Башкирской, Туркменской, Таджикской АССР. Я покажу вам, как они выглядели.
- Также вы увидите фотографии самого необычного павильона «Главхладопром», а ещё изображения уничтоженных пожаром павильонов «Дальний восток», «Урал» и «Грузия». Вы рассмотрите внутреннее убранство строений в разные годы.
Сохранившееся
- Вы узнаете, почему на павильоне «Армения» можно увидеть белок с кедровыми шишками и оленей, а на павильоне «Киргизия» — национальный эстонский орнамент.
- Полюбуетесь дверьми, инкрустированными янтарём, восхититесь почти прозрачным павильоном, построенным из стекла. Но вы об этом даже не догадаетесь, пока не зайдёте внутрь.
- Увидите окна, где применили новейшие технологии травления и алмазного гранения стекла.
- Обязательно заглянете в павильон «Макет Москвы».
- Я расскажу о 5 самых красивых фонтанах на выставке.
- Покажу монумент погибшим в войне сотрудникам выставки и другие малозаметные объекты.
Организационные детали
- Экскурсия нацелена на взрослую аудиторию, но подросткам, возможно, она также будет интересна.
- После экскурсии я расскажу, какие павильоны подойдут детям младшего возраста.
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников за доплату — 1000 ₽ за каждого следующего участника.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главной арки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 11535 туристов
Меня зовут Юлия, я коренная москвичка и аккредитованный гид по Москве. У меня экономическое и туристическое образование. Постоянно изучаю свой любимый город и создаю необычные маршруты. Стараюсь наполнять экскурсии редкими,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Отличная экскурсия и экскурсовод. Всем рекомендую!
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Экскурсия была очень интересной — три часа пролетели незаметно. Юлия прекрасно владела материалом об истории возникновения ВДНХ: её рассказы были лёгкими для восприятия и дополнены архивными фотографиями.
Несмотря на то что
Несмотря на то что
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Юлия - замечательный гид! Я получил огромное удовольствие от экскурсии. Раньше никогда не был на ВДНХ, и для меня это стало настоящим открытием. Столько неожиданных и интересных моментов, нюансов, внезапных локаций. Юлия показала места, в которые я бы сам точно никогда не зашёл. Всё было легко, очень интересно и даже вкусно:) Большое спасибо!
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М
Спасибо большое Юле!! Было очень интересно, динамично. Юля даже сделала сверх нормы-показала несколько павильонов из выставки Россия, узнали много интересных нюансов из истории. Не смотря на пик жары время пролетело незаметно, детям тоже понравилось!
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М
Второй раз гуляем с Юлией - и второй раз все проходит отлично (за исключением погоды, но тут претензии к мирозданию, не к гиду)) Замерзли, но не сдались.
Много раз были на
Много раз были на
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Н
Большое путешествие по ВДНХ с Юлией - большое удовольствие! Даже несмотря на то, что наша экскурсия (почти все 2,5 часа) сопровождалась достаточно щедрым дождиком!
Маршрут экскурсии хорошо выстроен, удобное и логичное
Маршрут экскурсии хорошо выстроен, удобное и логичное
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