Увидеть солдатскую амуницию и ощутить атмосферу живой истории на Бородинском поле
Если вы уже знакомы с Бородинской битвой — самым громким событием Отечественной войны 1812 года, — приглашаю вас узнать историю тех, кто участвовал в ней и других войнах начала 19 века, — простых солдат русской армии.
Описание экскурсии
Знакомство с жизнью солдат Отечественной войны 1812 года
В формате интерактивной лекции на импровизированном биваке под открытым небом вы наощупь познакомитесь с униформой, оружием и амуницией солдата эпохи 1812 года. Сможете примерить мундир и кивер, подержать в руках пушечное ядро и ружейные пули русской и наполеоновской армий, а если повезёт — даже выстрелить из пушки. Узнаете, для чего использовались все эти предметы и как была устроена жизнь солдата во время войны. В финале на автомобиле проедем по территории Бородинского поля, после чего вы сможете самостоятельно посетить экспозиции и памятные места.
Организационные детали
• Экскурсия проводится только в тёплое время года и в сухую погоду • Экскурсия проходит на закрытой территории у Бородинского поля. Место встречи согласуем в переписке. Добраться из Москвы можно самостоятельно на личном транспорте или на электричке до станций Можайск или Бородино • Экскурсию можно провести для большей группы — доплата 500 ₽ за каждого дополнительного участника • Возможен трансфер из Можайска или со станции Бородино и обратно за отдельную плату (для 1–4 человек) • Билеты на экспозиции музея оплачиваются отдельно • На территории заповедника работают сувенирный магазин и кафе
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
При Новой Смоленской дороге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ян — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 800 туристов
Мое увлечение историей Отечественной войны 1812 года началось в 2007 году и продолжается по сей день. Постоянно проживая на территории Бородинского военно-исторического заповедника я ежедневно исследую не только исторические аспекты этой войны, но и мирную жизнь описываемого периода.
Как страстный почитатель эпохи 1812 года и наполеоновских войн, я буду счастлив поделиться с вами тем, что нравится мне!
Отзывы и рейтинг
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Вероника
Сегодня была не просто экскурсия по Бородинскому полю, а самое настоящее погружение в эпоху войны 1812 года. С самого начала и до конца Ян не просто рассказывал о боевых действиях, читать дальшеуменьшить
он просто заражал любовью к тому, о чем говорил. Мы увидели одно из самых известных полей сражений в России глазами их участников! На экскурсии был настоящий интерактив! Ян отличный организатор и рассказчик, за всю экскурсию ни разу не было скучно! Если вы хотите отлично провести время и прикоснуться к истории - очень рекомендуем!
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Ю
Юлия
Замечательная Экскурсия! Ян - супер профессионал! Спасибо большое!
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