Мои заказы

Война 1812 года: армия Александра I

Увидеть солдатскую амуницию и ощутить атмосферу живой истории на Бородинском поле
Если вы уже знакомы с Бородинской битвой — самым громким событием Отечественной войны 1812 года, — приглашаю вас узнать историю тех, кто участвовал в ней и других войнах начала 19 века, — простых солдат русской армии.
Война 1812 года: армия Александра I
Война 1812 года: армия Александра I
Война 1812 года: армия Александра I

Описание экскурсии

Знакомство с жизнью солдат Отечественной войны 1812 года

В формате интерактивной лекции на импровизированном биваке под открытым небом вы наощупь познакомитесь с униформой, оружием и амуницией солдата эпохи 1812 года. Сможете примерить мундир и кивер, подержать в руках пушечное ядро и ружейные пули русской и наполеоновской армий, а если повезёт — даже выстрелить из пушки. Узнаете, для чего использовались все эти предметы и как была устроена жизнь солдата во время войны. В финале на автомобиле проедем по территории Бородинского поля, после чего вы сможете самостоятельно посетить экспозиции и памятные места.

Организационные детали

• Экскурсия проводится только в тёплое время года и в сухую погоду
• Экскурсия проходит на закрытой территории у Бородинского поля. Место встречи согласуем в переписке. Добраться из Москвы можно самостоятельно на личном транспорте или на электричке до станций Можайск или Бородино
• Экскурсию можно провести для большей группы — доплата 500 ₽ за каждого дополнительного участника
• Возможен трансфер из Можайска или со станции Бородино и обратно за отдельную плату (для 1–4 человек)
• Билеты на экспозиции музея оплачиваются отдельно
• На территории заповедника работают сувенирный магазин и кафе

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
При Новой Смоленской дороге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ян
Ян — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 800 туристов
Мое увлечение историей Отечественной войны 1812 года началось в 2007 году и продолжается по сей день. Постоянно проживая на территории Бородинского военно-исторического заповедника я ежедневно исследую не только исторические аспекты этой войны, но и мирную жизнь описываемого периода. Как страстный почитатель эпохи 1812 года и наполеоновских войн, я буду счастлив поделиться с вами тем, что нравится мне!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
В
Сегодня была не просто экскурсия по Бородинскому полю, а самое настоящее погружение в эпоху войны 1812 года. С самого начала и до конца Ян не просто рассказывал о боевых действиях,
читать дальшеуменьшить

он просто заражал любовью к тому, о чем говорил. Мы увидели одно из самых известных полей сражений в России глазами их участников! На экскурсии был настоящий интерактив! Ян отличный организатор и рассказчик, за всю экскурсию ни разу не было скучно! Если вы хотите отлично провести время и прикоснуться к истории - очень рекомендуем!

Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Замечательная Экскурсия! Ян - супер профессионал! Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Война 1812 года: армия Александра I»

Спуск в бункер времён Холодной войны
1 час
122 отзыва
Групповая
Спуск в бункер времён Холодной войны
Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище
Начало: Недалеко от метро Таганская
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1700 ₽ за человека
Загадки солдатского вещмешка
Пешая
1.5 часа
10 отзывов
Квест
до 7 чел.
Загадки солдатского вещмешка
Историко-образовательный квест для детей и взрослых в центре Москвы
Начало: У метро «Смоленская»
Завтра в 10:00
20 авг в 15:30
от 7000 ₽ за всё до 7 чел.
Поклонная гора: отблески войны 1812 года. Индивидуальная экскурсия
Пешая
2 часа
-
30%
17 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Поклонная гора: отблески войны 1812 года. Индивидуальная экскурсия
Осветить несколько эпох в истории Москвы: от вторжения Наполеона до наших дней
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от 4900 ₽7000 ₽ за всё до 20 чел.
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
Круизы
3 часа
10 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе
Увидеть вечернюю Москву с воды: от Парка Горького - до Кремля и «Зарядья»
Начало: На причале «Крымский мост»
20 авг в 20:25
21 авг в 20:25
2390 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
от 13 400 ₽ за экскурсию