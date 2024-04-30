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красивые, места легендарные, с очень сильной энергетикой. Ян - потрясающий, уникальный рассказчик, искренне увлеченный тематикой и способный увлечь кого угодно. До такой степени, что мы совсем не следили за временем и напрочь забыли обо всем на свете, полностью погрузилась в рассказ и впечатления. Очень удобно передвигаться на машине между объектами. Рекомендую такой формат экскурсии, тем более что прогуляться все равно придётся достаточно. Плюс ко всему, по ходу экскурсии вас ожидают увлекательные сюрпризы от гида.