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Билеты
1.5 часа
Экскурсионный билет: Музей-панорама «Бородинская битва»
Недаром помнит вся Россия про день Бородина
Начало: У входа в музей
Завтра в 13:30
9 июня в 10:30
5 335₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
На поле Бородинском
Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В одной из локаций Бородинского поля
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Война 1812 года: жизнь простого солдата
Увидеть солдатскую амуницию и ощутить атмосферу живой истории на Бородинском поле
Начало: Перед зданием касс Бородинского музея
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
От Бородино до Рэдиссон: историческая экскурсия + гостиница «Украина»
Узнать чуть больше о Москве и посмотреть на неё с высоты 120 метров
Начало: у метро Киевская
3 авг в 11:00
4 авг в 11:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
2 часа
Музей-панорама «Бородинская битва»: аудиоэкскурсия без входных билетов
Перенестись на 200 лет назад, понаблюдать за ходом сражения и раскрыть детали легендарных событий
Начало: В музее
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- иирина30 апреля 2024в музее все понравилось, но очень долго и сложно происзодит подтверждение. от трипстер хорошо что мне помог консультант по вотсапуя. Я
- ГГалина19 апреля 2024Вчера, 18- го апреля, побывала на экскурсии в музец- панораму" Бородинская битва". Гид- экскурсовод у меня был просто великолепный, его
- ЕЕлена12 апреля 2024От имени участников экскурсии (два взрослых и школьник 11 лет)! благодарю Александра за прекрасно проведенную экскурсию. Познавательно, увлечннно, неформально, полное погружение в тему. Спасибо!
- ВВиктория3 октября 2023Были на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсий в моей жизни! Места
- ЮЮлия10 июня 2022Замечательная Экскурсия! Ян - супер профессионал! Спасибо большое!
- ААнастасия9 мая 2022Огромное спасибо за интересную экскурсию. Время пролетело незаметно. Очень понравилось, что Ян постоянно вовлекал всех в беседу, спрашивал мнение. А уж одежда и оружие того времени никого не оставила равнодушным. Ещк раз больше спасибо за эмоции, знания и впечатления.
- ИИрина2 ноября 2021Были на экскурсии большой компанией, трое взрослых и три подростка. Всем понравилось! Сюрпризы, квесты, живой диалог,- пять часов пролётном незаметно. С
- ВВероника19 мая 2019Сегодня была не просто экскурсия по Бородинскому полю, а самое настоящее погружение в эпоху войны 1812 года. С самого начала
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Бородино»
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