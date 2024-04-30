Экскурсии в Бородино из Москвы

Найдено 5 экскурсий в категории «Бородино» в Москве, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
37 отзывов
Экскурсионный билет: Музей-панорама «Бородинская битва»
Недаром помнит вся Россия про день Бородина
Начало: У входа в музей
Завтра в 13:30
9 июня в 10:30
5 335 за всё до 5 чел.
На поле Бородинском
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
На поле Бородинском
Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В одной из локаций Бородинского поля
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
14 000 за всё до 4 чел.
Война 1812 года: жизнь простого солдата
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Война 1812 года: жизнь простого солдата
Увидеть солдатскую амуницию и ощутить атмосферу живой истории на Бородинском поле
Начало: Перед зданием касс Бородинского музея
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
13 340 за всё до 4 чел.
От Бородино до Рэдиссон: историческая экскурсия + гостиница «Украина»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
От Бородино до Рэдиссон: историческая экскурсия + гостиница «Украина»
Узнать чуть больше о Москве и посмотреть на неё с высоты 120 метров
Начало: у метро Киевская
3 авг в 11:00
4 авг в 11:00
5 000 за всё до 6 чел.
Музей-панорама «Бородинская битва»: аудиоэкскурсия без входных билетов
Аудиогид
2 часа
Музей-панорама «Бородинская битва»: аудиоэкскурсия без входных билетов
Перенестись на 200 лет назад, понаблюдать за ходом сражения и раскрыть детали легендарных событий
Начало: В музее
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • и
    ирина
    30 апреля 2024
    Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»
    в музее все понравилось, но очень долго и сложно происзодит подтверждение. от трипстер хорошо что мне помог консультант по вотсапуя. Я
    читать дальше

    уже хотела искать экскурсию в другом месте. так и не смогла оплатить саму экскурсию номер органищатора в почте оказался другим. не понимаю как найти почти в 10 сообшениях.

  • Г
    Галина
    19 апреля 2024
    Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»
    Вчера, 18- го апреля, побывала на экскурсии в музец- панораму" Бородинская битва". Гид- экскурсовод у меня был просто великолепный, его
    читать дальше

    начитанности, знаниям и эрудированности можно только позавидовать! Пять с плюсом за экскурсию! Сам музей, экспонаты, оформление, особенно сама панорама,мне также очень понравились. Однозначно рекомендую

  • Е
    Елена
    12 апреля 2024
    Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»
    От имени участников экскурсии (два взрослых и школьник 11 лет)! благодарю Александра за прекрасно проведенную экскурсию. Познавательно, увлечннно, неформально, полное погружение в тему. Спасибо!
  • В
    Виктория
    3 октября 2023
    На поле Бородинском
    Были на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсий в моей жизни! Места
    читать дальше

    красивые, места легендарные, с очень сильной энергетикой. Ян - потрясающий, уникальный рассказчик, искренне увлеченный тематикой и способный увлечь кого угодно. До такой степени, что мы совсем не следили за временем и напрочь забыли обо всем на свете, полностью погрузилась в рассказ и впечатления. Очень удобно передвигаться на машине между объектами. Рекомендую такой формат экскурсии, тем более что прогуляться все равно придётся достаточно. Плюс ко всему, по ходу экскурсии вас ожидают увлекательные сюрпризы от гида.

    Были на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсийБыли на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсийБыли на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсийБыли на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсийБыли на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсийБыли на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсийБыли на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсий
  • Ю
    Юлия
    10 июня 2022
    Война 1812 года: жизнь простого солдата
    Замечательная Экскурсия! Ян - супер профессионал! Спасибо большое!
  • А
    Анастасия
    9 мая 2022
    На поле Бородинском
    Огромное спасибо за интересную экскурсию. Время пролетело незаметно. Очень понравилось, что Ян постоянно вовлекал всех в беседу, спрашивал мнение. А уж одежда и оружие того времени никого не оставила равнодушным. Ещк раз больше спасибо за эмоции, знания и впечатления.
  • И
    Ирина
    2 ноября 2021
    На поле Бородинском
    Были на экскурсии большой компанией, трое взрослых и три подростка. Всем понравилось! Сюрпризы, квесты, живой диалог,- пять часов пролётном незаметно. С
    читать дальше

    погодой тоже повезло, светило солнце, было прохладно, но не холодно. Гуляли, смотрели, узнали много нового. Спасибо за увлекательную и познавательную экскурсию, день прошёл интересно!

  • В
    Вероника
    19 мая 2019
    Война 1812 года: жизнь простого солдата
    Сегодня была не просто экскурсия по Бородинскому полю, а самое настоящее погружение в эпоху войны 1812 года. С самого начала
    читать дальше

    и до конца Ян не просто рассказывал о боевых действиях, он просто заражал любовью к тому, о чем говорил. Мы увидели одно из самых известных полей сражений в России глазами их участников! На экскурсии был настоящий интерактив! Ян отличный организатор и рассказчик, за всю экскурсию ни разу не было скучно! Если вы хотите отлично провести время и прикоснуться к истории - очень рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Бородино»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»
  2. На поле Бородинском
  3. Война 1812 года: жизнь простого солдата
  4. От Бородино до Рэдиссон: историческая экскурсия + гостиница «Украина»
  5. Музей-панорама «Бородинская битва»: аудиоэкскурсия без входных билетов
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Бородино" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 790 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Бородино», 58 ⭐ отзывов, цены от 790₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам