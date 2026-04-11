Едем к самому живописному озеру в европейской части России! По дороге мы поделимся с вами историями этих мест — о монастырях, отшельниках и жизни на берегах. А на острове Столобный вы посетите Нилову пустынь, погуляете по святым местам и почувствуете почти медитативную атмосферу. По желанию — монастырская трапеза и покупка местной рыбы.

Описание экскурсии

7:00 — отправимся из Москвы в путешествие — через леса, озёра и древние города. В дороге расскажем об истории региона — и вы не заметите, как пролетит время.

~11:00—11:30 — вы прибудете к озеру

Мы подскажем, где находятся ключевые локации и куда стоит отправиться в первую очередь — и у вас будет свободное время, чтобы:

посетить Нилову пустынь на острове Столобный — одну из самых известных обителей Селигера, история которой начинается с 16 века

узнать о подвижнике Ниле Столобенском и преданиях, связанных с монастырём

погулять по острову в тишине и спокойной атмосфере

при желании подняться на колокольню и увидеть панорамы озера Селигер

попробовать местные продукты — по пути будет возможность купить свежую селигерскую рыбу

пообедать в монастырской трапезной — простая и сытная еда в атмосферном месте

17:30–23:10 — примерное возвращение в Москву — точное время зависит от дорожной ситуации

Организационные детали