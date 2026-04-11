Едем к самому живописному озеру в европейской части России! По дороге мы поделимся с вами историями этих мест — о монастырях, отшельниках и жизни на берегах.
А на острове Столобный вы посетите Нилову пустынь, погуляете по святым местам и почувствуете почти медитативную атмосферу. По желанию — монастырская трапеза и покупка местной рыбы.
Описание экскурсии
7:00 — отправимся из Москвы в путешествие — через леса, озёра и древние города. В дороге расскажем об истории региона — и вы не заметите, как пролетит время.
~11:00—11:30 — вы прибудете к озеру
Мы подскажем, где находятся ключевые локации и куда стоит отправиться в первую очередь — и у вас будет свободное время, чтобы:
- посетить Нилову пустынь на острове Столобный — одну из самых известных обителей Селигера, история которой начинается с 16 века
- узнать о подвижнике Ниле Столобенском и преданиях, связанных с монастырём
- погулять по острову в тишине и спокойной атмосфере
- при желании подняться на колокольню и увидеть панорамы озера Селигер
- попробовать местные продукты — по пути будет возможность купить свежую селигерскую рыбу
- пообедать в монастырской трапезной — простая и сытная еда в атмосферном месте
17:30–23:10 — примерное возвращение в Москву — точное время зависит от дорожной ситуации
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе или минивэне
- Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» — 500 ₽ за чел.
- Обед оплачивается по желанию, средний чек — ~700 ₽ за чел.
- После бронирования пришлите нам паспортные данные для регистрации на междугороднюю поездку
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 16 туристов
Александр — Организатор в Москве

Провёл экскурсии для 16 туристов
