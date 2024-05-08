Индивидуальная
до 3 чел.
Оптина пустынь и Шамордино
Исследуйте духовные центры Калужской области, где старчество и монастыри играют ключевую роль в истории России. Узнайте о жизни монахов и их влиянии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом
Совместить путешествие в древний город с разговорами по душам
Начало: М. Площадь Ильича, Бизнес - Центр Голден Гейт, ул ...
Сегодня в 08:00
2 июл в 08:00
30 600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дар святых источников: в Сергиев Посад
Погрузитесь в атмосферу духовного очищения и обновления в Сергиевом Посаде. Окунание в святые источники подарит вам незабываемые ощущения
Начало: У м. ВДНХ
Сегодня в 12:00
Завтра в 06:00
14 800 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна8 мая 2024Экскурсия замечательная! Интересные места, красота природы и возможность узнать больше не только об истории, но и о себе, поскольку Габриэль
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Нилова Пустынь»
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