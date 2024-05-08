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Нилова Пустынь – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Нилова Пустынь» в Москве, цены от 14 800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
На машине
7 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Оптина пустынь и Шамордино
Исследуйте духовные центры Калужской области, где старчество и монастыри играют ключевую роль в истории России. Узнайте о жизни монахов и их влиянии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом
Совместить путешествие в древний город с разговорами по душам
Начало: М. Площадь Ильича, Бизнес - Центр Голден Гейт, ул ...
Сегодня в 08:00
2 июл в 08:00
30 600 ₽ за всё до 4 чел.
Дар святых источников: в Сергиев Посад за очищением и обновлением
На машине
6 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дар святых источников: в Сергиев Посад
Погрузитесь в атмосферу духовного очищения и обновления в Сергиевом Посаде. Окунание в святые источники подарит вам незабываемые ощущения
Начало: У м. ВДНХ
Сегодня в 12:00
Завтра в 06:00
14 800 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    8 мая 2024
    Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом
    Экскурсия замечательная! Интересные места, красота природы и возможность узнать больше не только об истории, но и о себе, поскольку Габриэль
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    психолог. Я очень рада, что нашла на Трипстере такое предложение! Однозначно полезных формат и сама задумка поиска личных подсказок при помощи исторических примеров и почитаемых святынь впечатляет. Спасибо!

    Экскурсия замечательная! Интересные места, красота природы и возможность узнать больше не только об истории, но иЭкскурсия замечательная! Интересные места, красота природы и возможность узнать больше не только об истории, но и

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Нилова Пустынь»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
  2. Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом
  3. Дар святых источников: в Сергиев Посад за очищением и обновлением
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Воробьевы Горы
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Китай-город
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Александровский сад
  9. Зарядье
  10. Никольская улица
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2025
Сейчас в Москве в категории "Нилова Пустынь" можно забронировать 3 экскурсии от 14 800 до 30 600. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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