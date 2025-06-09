Ночью Москва не спит — она сияет огнями и кажется особенно величественной.
Мы приглашаем вас отправиться в плавание на катере «Стремительный»: в тишине Водоотводного канала и оживлённом русле Москвы-реки, мимо храма Христа Спасителя и Кремля — в компании ваших близких. С воды ночная столица раскрывается во всей красе!
Описание экскурсии
Прогулка начнётся в яхт-клубе, откуда вы выйдете в спокойный Водоотводный канал с высокими набережными и историческими зданиями. Затем — в основное русло Москвы-реки: пройдёте вдоль Кремлёвской набережной и вернётесь в исходную точку.
Достопримечательности по пути:
- ГЭС-2 и «Большая глина № 4»
- Памятник Петру I
- «Красный Октябрь»
- Храм Христа Спасителя
- Кремль
- Парящий мост парка «Зарядье»
- Высотка на Котельнической набережной
- Дом музыки
- Воробьёвы горы и канатная дорога
Комфорт и свобода:
- Выбирайте любимую музыку
- Останавливайтесь для фото, где захотите
- Пришвартуйтесь в центре (за доплату)
Организационные детали
- Прогулка проходит на катере «Стремительный», вас сопровождает капитан из нашей команды
- Прибыть к месту встречи нужно за 10 мин до начала катания для посадки и знакомства с капитаном
- На борт допускаются дети от 1 года
- С собой можно взять еду и напитки (не красящие и не красного цвета)
- В случае плохой погоды (дождь или ветер более 8 м/с) перенести катание можно день в день. Но не позднее, чем за три часа до начала прогулки
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кожуховском затоне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 2695 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
Отзывы и рейтинг
Ирина
9 июн 2025
Прекрасная прогулка. Отличный капитан. У нас очень красивый город, который интересно рассматривать с такого ракурса. Одевайтесь теплее.
